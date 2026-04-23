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Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

La brasileña aparece por primera vez en la portada de Harper’s Bazaar en español con una propuesta fresca y dinámica

Abril 23, 2026 • 
Harper’s Bazaar
06 LOUIS VUITTON IWCWATCHES_MEXICO.jpg

Vestido, Louis Vuitton.
Reloj Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince White Ceramic,
IWC Schaffhausen (disponible en Berger Masaryk y PH Polanco).
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y
Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

La modelo Carolina Thaler encabeza la portada de mayo de Harper’s Bazaar en español con una propuesta que pone en diálogo la quietud con el dinamismo, la estructura con el gesto y una estética que se construye desde la intención y no desde el exceso.

07 GUCCI IWCWATCHES_MEXICO.jpg

Reloj Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince White Ceramic Vestido de @gucci
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

09 PRADA.jpg

Look completo Prada
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

La edición se articula a partir de un contraste claro: mientras el entorno se activa —faldas rojas en giro constante, cuerpos que atraviesan el encuadre, telas que expanden el espacio—, Carolina Thaler permanece. En la edición de mayo, su figura funciona como eje, como punto de control dentro de una escena en movimiento. No hay rigidez, pero sí una conciencia precisa de cada postura, de cada pausa.

02 FENDI IWCWATCHES_MEXICO.jpg

Vestido, Fendi.
Reloj Pilot’s Watch Automatic 36 Le Petit Prince, IWC Schaffhausen
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

05 DOLCEGABBANA IWCWATCHES_MEXICO.jpg

Saco y pantalón, Dolce&Gabbana.
Reloj Pilot’s Watch Automatic 36 Le Petit Prince, IWC Schaffhausen
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

El styling acompaña esta narrativa sin sobrecargarla. Las siluetas alternan entre líneas definidas y volúmenes más libres propios de la sastrería limpia; vestidos con estructura ligera y transparencias que revelan sin dramatizar. La paleta transita entre neutros —blancos, negros, tonos empolvados— y acentos intensos que aparecen en escena sin desplazar el foco. Los accesorios, especialmente la relojería, se integran como elementos funcionales que marcan ritmo más que un accesorio.

10 DIOR IWCWATCHES_MEXICO.jpg

Saco, camisa, falda y zapatos, Dior.
Reloj Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince
White Ceramic IWC Schaffhausen
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

08 DIOR IWCWATCHES_MEXICO.jpg

Top y falda, Dior.
Reloj Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince White Ceramic, IWC Schaffhausen
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

Esta portada no se apoya en una idea única, sino en una secuencia. Cada fotografía amplía la anterior y refuerza una misma dirección: explorar cómo se mueve una imagen sin perder estructura. Carolina Thaler responde a esa propuesta con una ejecución precisa, donde cada gesto está medido y cada pausa tiene peso.

04 CHANEL.jpg

Look completo, Chanel.
Tocado, propiedad del fashion stylist.
Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt
Fotografías: @alexsalinasg
Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @blancadiazoficial
Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero
Asistente de fashion styling: Amilkar Texta
Asistente de peinado: Yazmín Calderón
Diseño de set y producción: @estudioalfaonce
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Locación: @deotraespeciestudio
Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

El resultado es que la edición de mayo es una edición muy especial porque se compone de una narrativa visual donde todo ocurre en equilibrio y donde el movimiento no rompe la imagen de nuestra propuesta.

11 FENDI IWCWATCHES_MEXICO.jpg

Vestido y zapatos, Fendi.
Reloj Pilot’s Watch Automatic 36 Le Petit Prince, IWC Schaffhausen
Modelo: Carolina Thaler para Wanted Mgmt.
Maquillaje: Enrique Santana.
Peinado: Blanca Díaz.
Asistentes de fotografía: Alberto Galicia y Gustavo Romero. Asistente de fashion styling: Amilkar Texta.
Asistente de peinado: Yazmín Calderón.
Diseño de set y producción: Estudio Alfa Once.
Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.
Agradecimientos: Máxima Murillo,
Alessandro Salazar,
Santiago Baravalle y Julián Guardia.
Locación: De Otra Especie Studio.

Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

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