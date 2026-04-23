La modelo Carolina Thaler encabeza la portada de mayo de Harper’s Bazaar en español con una propuesta que pone en diálogo la quietud con el dinamismo, la estructura con el gesto y una estética que se construye desde la intención y no desde el exceso.

Reloj Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince White Ceramic Vestido de @gucci

Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt

Fotografías: @alexsalinasg

Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @santanamakeup_

Peinado: @blancadiazoficial

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero

Asistente de fashion styling: Amilkar Texta

Asistente de peinado: Yazmín Calderón

Diseño de set y producción: @estudioalfaonce

Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.

Locación: @deotraespeciestudio

Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.

Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

Look completo Prada

Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt

Fotografías: @alexsalinasg

Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @santanamakeup_

Peinado: @blancadiazoficial

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero

Asistente de fashion styling: Amilkar Texta

Asistente de peinado: Yazmín Calderón

Diseño de set y producción: @estudioalfaonce

Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.

Locación: @deotraespeciestudio

Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.

Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

La edición se articula a partir de un contraste claro: mientras el entorno se activa —faldas rojas en giro constante, cuerpos que atraviesan el encuadre, telas que expanden el espacio—, Carolina Thaler permanece. En la edición de mayo, su figura funciona como eje, como punto de control dentro de una escena en movimiento. No hay rigidez, pero sí una conciencia precisa de cada postura, de cada pausa.

Vestido, Fendi.

Reloj Pilot’s Watch Automatic 36 Le Petit Prince, IWC Schaffhausen

Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt

Fotografías: @alexsalinasg

Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @santanamakeup_

Peinado: @blancadiazoficial

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero

Asistente de fashion styling: Amilkar Texta

Asistente de peinado: Yazmín Calderón

Diseño de set y producción: @estudioalfaonce

Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.

Locación: @deotraespeciestudio

Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.

Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

Saco y pantalón, Dolce&Gabbana.

Reloj Pilot’s Watch Automatic 36 Le Petit Prince, IWC Schaffhausen

Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt

Fotografías: @alexsalinasg

Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @santanamakeup_

Peinado: @blancadiazoficial

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero

Asistente de fashion styling: Amilkar Texta

Asistente de peinado: Yazmín Calderón

Diseño de set y producción: @estudioalfaonce

Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.

Locación: @deotraespeciestudio

Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.

Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

El styling acompaña esta narrativa sin sobrecargarla. Las siluetas alternan entre líneas definidas y volúmenes más libres propios de la sastrería limpia; vestidos con estructura ligera y transparencias que revelan sin dramatizar. La paleta transita entre neutros —blancos, negros, tonos empolvados— y acentos intensos que aparecen en escena sin desplazar el foco. Los accesorios, especialmente la relojería, se integran como elementos funcionales que marcan ritmo más que un accesorio.

Saco, camisa, falda y zapatos, Dior.

Reloj Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince

White Ceramic IWC Schaffhausen

Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt

Fotografías: @alexsalinasg

Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @santanamakeup_

Peinado: @blancadiazoficial

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero

Asistente de fashion styling: Amilkar Texta

Asistente de peinado: Yazmín Calderón

Diseño de set y producción: @estudioalfaonce

Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.

Locación: @deotraespeciestudio

Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.

Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

Top y falda, Dior.

Reloj Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince White Ceramic, IWC Schaffhausen

Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt

Fotografías: @alexsalinasg

Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @santanamakeup_

Peinado: @blancadiazoficial

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero

Asistente de fashion styling: Amilkar Texta

Asistente de peinado: Yazmín Calderón

Diseño de set y producción: @estudioalfaonce

Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.

Locación: @deotraespeciestudio

Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.

Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

Esta portada no se apoya en una idea única, sino en una secuencia. Cada fotografía amplía la anterior y refuerza una misma dirección: explorar cómo se mueve una imagen sin perder estructura. Carolina Thaler responde a esa propuesta con una ejecución precisa, donde cada gesto está medido y cada pausa tiene peso.

Look completo, Chanel.

Tocado, propiedad del fashion stylist.

Modelo: @thalercarolina para @wanted.mgmt

Fotografías: @alexsalinasg

Dirección creativa y fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @santanamakeup_

Peinado: @blancadiazoficial

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gusguromero

Asistente de fashion styling: Amilkar Texta

Asistente de peinado: Yazmín Calderón

Diseño de set y producción: @estudioalfaonce

Bailarinas: Danna Benton, Constanza Pola, María Vidals G.,Tania Salazar, Nelly Ramírez y Yazmin Calderón.

Locación: @deotraespeciestudio

Agradecimientos: Máxima Murillo, Alessandro Salazar, Santiago Baravalle y Julián Guardia.

Director de arte Harper’s Bazaar: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

El resultado es que la edición de mayo es una edición muy especial porque se compone de una narrativa visual donde todo ocurre en equilibrio y donde el movimiento no rompe la imagen de nuestra propuesta.