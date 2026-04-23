Carolina Thaler protagoniza la portada de mayo de Harper’s Bazaar con una narrativa en movimiento

La modelo Carolina Thaler encabeza la portada de mayo de Harper’s Bazaar en español con una propuesta que pone en diálogo la quietud con el dinamismo, la estructura con el gesto y una estética que se construye desde la intención y no desde el exceso.
La edición se articula a partir de un contraste claro: mientras el entorno se activa —faldas rojas en giro constante, cuerpos que atraviesan el encuadre, telas que expanden el espacio—, Carolina Thaler permanece. En la edición de mayo, su figura funciona como eje, como punto de control dentro de una escena en movimiento. No hay rigidez, pero sí una conciencia precisa de cada postura, de cada pausa.
El styling acompaña esta narrativa sin sobrecargarla. Las siluetas alternan entre líneas definidas y volúmenes más libres propios de la sastrería limpia; vestidos con estructura ligera y transparencias que revelan sin dramatizar. La paleta transita entre neutros —blancos, negros, tonos empolvados— y acentos intensos que aparecen en escena sin desplazar el foco. Los accesorios, especialmente la relojería, se integran como elementos funcionales que marcan ritmo más que un accesorio.
Esta portada no se apoya en una idea única, sino en una secuencia. Cada fotografía amplía la anterior y refuerza una misma dirección: explorar cómo se mueve una imagen sin perder estructura. Carolina Thaler responde a esa propuesta con una ejecución precisa, donde cada gesto está medido y cada pausa tiene peso.
El resultado es que la edición de mayo es una edición muy especial porque se compone de una narrativa visual donde todo ocurre en equilibrio y donde el movimiento no rompe la imagen de nuestra propuesta.
Partió de su natal Argentina muy joven para labrarse un camino de transformación –impulsado por el amor y la pasión– y convertirse en madre, empresaria y filántropa (por mencionar sólo algunos de sus roles). Su historia es una de verdadera resiliencia. Hoy, Anto está en un momento de serenidad profesional y emocional. Y en Harper’s Bazaar nos enorgullece tenerla, por primera vez, como nuestra estrella de portada