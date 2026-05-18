Vanessa Huppenkothen: Una fuerza imparable

Fotografías de Alejandro Salinas

Fashion styling de Alonso Murillo

A pocas semanas de que se celebre en México el partido inaugural de la gran fiesta global del fútbol, el Estadio Banorte nos abre sus puertas para recibir al equipo de Harper’s Bazaar y a Vanessa Huppenkothen para la sesión de fotos de portada de nuestra edición de junio/julio. No importa cuántas veces pongas un pie en este recinto, la emoción al ver su majestuosidad es infalible. Vanessa se siente como pez en el agua en este lugar.

Pero el día de hoy un sentimiento de felicidad a flor de piel se percibe en ella. “Me siento como en una especie de prime time porque esta fiesta del fútbol es en casa y porque aquí éste es el deporte nacional. Mueve a la sociedad y junta a la gente como ningún otro”, afirma con una sonrisa. “Poder ser parte de que el mundo conozca nuestra cultura, nuestra fiesta, la comida, y ser un referente del fútbol, es muy importante”. Vanessa tiene una carrera de 19 años como presentadora y periodista deportiva y es, sin duda, una de las voces más importantes y necesarias dentro de los medios de comunicación en México. Pero el camino no ha sido fácil. Principalmente porque en su entorno siempre ha prevalecido la testosterona. Vanessa ha tenido que ganarse un lugar en un ámbito donde todavía predominan los hombres.

“La preparación, ganarte el respeto y la credibilidad son muy importantes. No voy a negar que he tenido varias etapas en mi carrera y al principio yo sí fui la chavita que salía en bikini porque era ‘la chica de los deportes’. Pero afortunadamente luego vino una etapa mucho más madura en donde me di cuenta de que si quería participar en un noticiero en donde mi voz se escuchara y en donde me ganara la credibilidad de la gente, tenía que estudiar y prepararme”, confiesa. “Como mujer, se te exige mucho porque eres más observada, criticada, juzgada. Pero me di cuenta de que no se trata de competir contra los hombres. Yo admito que no soy una enciclopedia del deporte, sino más bien lo comunico y lo practico también. Vivo el deporte, es mi vida, mi pasión, mi día a día. Pero no me pongo a competir con mis colegas. Me queda claro que yo vengo a hacer mi trabajo y a hacer equipo”, afirma.

Gabardina, Chanel.

Reloj Speedmaster 38 mm en acero, Omega.

Editora en jefe y entrevista: @majoguzman

Fotografía: @alexsalinasg

Fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @chentechapitas usando @charlottetilbury

Peinado:@johnymakeup

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gustavo.villaro

Asistente de maquillaje: @moctemontoya

Asistente de fashion styling: Tania Salazar

Editor de arte: @eloriginaldaro

PR Vanessa: @nmda_mx @manunavarro @hectorroblesm

Locación: @estadiobanorte Vanessa Huppenkothen: Una fuerza imparable

Le confieso que he seguido sus canales y redes sociales desde hace tiempo y que admiro la forma en la que encara las críticas y alza la voz en contra de las ofensas de gente envalentonada que se escuda detrás de una pantalla y se siente con el derecho de poder humillar a las figuras públicas. “Me encantaría decirte que a estas alturas, después de tantos años de carrera, los comentarios malintencionados se me resbalan. Pero no. A veces duelen. Lastiman. No sé de dónde sacan el derecho algunas personas para hablarte de esa forma, criticar tu cuerpo, tu físico y tu manera de pensar”, confiesa. “Las redes sociales han sido positivas para muchas cosas, pero también han tenido un impacto negativo. La clave está en encontrar un equilibrio. Me gustaría que las críticas que me hacen sean más constructivas”.

Camisa y abrigo, Louis Vuitton.

Reloj De Ville Trésor 36 mm en acero con pulsera de piel, Omega.

Editora en jefe y entrevista: @majoguzman Fotografía: @alexsalinasg Fashion styling: @alo_murillo_ Maquillaje: @chentechapitas usando @charlottetilbury Peinado:@johnymakeup Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gustavo.villaro Asistente de maquillaje: @moctemontoya Asistente de fashion styling: Tania Salazar Editor de arte: @eloriginaldaro PR Vanessa: @nmda_mx @manunavarro @hectorroblesm Locación: @estadiobanorte

Es posible que ese anhelado equilibrio lo encuentre fuera de las canchas y los foros de televisión. Vanessa ha fundado en México The Face Method, un revolucionario gimnasio facial que ha roto con los paradigmas tradicionales de la industria de la belleza.

“Estaba cubriendo el torneo de Wimbledon hace algunos años y descubrí en Londres este gimnasio para la cara. Vi que también estaba en Nueva York, conseguí una cita y me di cuenta de que era un método increíble, nada invasivo y muy natural. Me encantó la idea de poder tonificar los músculos de la cara sin perder tu esencia”, comenta. “En algún momento usé toxina botulínica pero nunca me funcionó. Necesitaba otra alternativa y este gimnasio facial fue la gran opción para mí. Me fascinó tanto que me fui a tomar cursos de yoga facial kobido a Londres, Nueva York y Los Ángeles y decidí aventurarme a traer este gimnasio a México para que la gente lo conociera. Y así nació The Face Method”. Han pasado seis años desde que abrió el primer estudio en nuestro país y ahora ya cuenta con siete, entre Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey e incluso Madrid. “Ya desarrollamos la franquicia y nos están pidiendo abrir en Londres y en Dubái”, revela. “Estoy muy involucrada en The Face Method. Contesto los mensajes de Instagram que la gente escribe, les envío paquetes cuando piden algo de skincare y trato de estar siempre presente. Ahora ya somos un equipo de 50 personas”.

Camisa, jumpsuit, saco y zapatos, Louis Vuitton.

Reloj De Ville Trésor 36 mm en acero con pulsera de piel, Omega.

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Fotografía: @alexsalinasg

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A la par de su carrera periodística y empresarial, Vanessa recientemente ha estrechado relación con la firma de relojes Omega. Lo cual hace todo el sentido del mundo, dado el legado y tradición de la marca como cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos y su apoyo al deporte. “Desde que nacemos vivimos en cuenta regresiva. Por eso hay que saber elegir con quién compartes tu tiempo. Con quién lo vives. El tiempo es lo más precioso que puede tener un ser humano. Entonces se me hizo una idea muy linda poder estar cerca de Omega. Es una marca que siempre ha estado muy de la mano con los deportes y los deportistas. Hicimos una gran mancuerna mientras hice la cobertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Milano Cortina”. Vanessa confiesa que su pieza favorita es el reloj De Ville Trésor con pulsera de piel roja –justo la que lleva en la portada de esta edición–, aunque le gustan todas las colecciones.

Me encanta la reflexión que Vanessa hace sobre el valor del tiempo y trato de profundizar más en el tema, sobre todo considerando los 19 años que lleva en esta profesión. Pienso en la cantidad de experiencias –gratas y complicadas– que ha tenido en esta travesía. Es difícil que elija alguna en particular. Pero le pregunto si se le viene a la mente alguna vivencia que la haya marcado o que guarde particularmente en su corazón. “Estoy por vivir mi quinta fiesta global del fútbol, pero creo que para mí la de Brasil 2014 es especial porque me abrió las puertas increíblemente. Ahí mi carrera se empezó a internacionalizar.

Vestido y zapatos, Dior.

Reloj Constellation 28 mm en acero, Omega.

Editora en jefe y entrevista: @majoguzman

Fotografía: @alexsalinasg

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Había muchísimos medios y yo no entendía nada pero súbitamente me convertí en trending topic en un partido. No me la creía. De repente llegaron medios de todo el mundo para pedirme entrevistas. Me permitió acercarme mucho a Alemania, donde vive mi papá, y me abrió las puertas para trabajar allá con varias televisoras y con equipos de fútbol. Creo que fue un parteaguas importante en mi carrera”, confiesa. Pero también ha habido otros grandes momentos entrañables que Vanessa atesora: cubrir recientemente sus primeros Juegos Olímpicos de invierno en donde pudo estrechar relación con el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo. También recuerda momentos clave como conocer al legendario maratonista Eliud Kipchoge. ¿Le falta todavía tachar de su lista de deseos algo en su carrera profesional en la comunicación deportiva? “No lo sé.

Afortunadamente he tenido la oportunidad de cubrir y hacer todas las entrevistas que he deseado hasta ahora. Si mi carrera fuera un partido de fútbol, puedo decir que ya pasé del primer tiempo. Incluso del descanso, esos 15 minutos tan importantes.

Sé que estoy en el segundo tiempo, pero todavía no me queda claro si ya estoy en la recta final del partido que ha sido mi carrera profesional. Porque no es algo que quiera hacer toda mi vida. También tengo otras pasiones, como The Face Method, que me encanta y que me consume mucho tiempo. No sé si esta será mi última fiesta global del fútbol. Pero estoy disfrutando y viviendo día a día. Soy muy estoica y elijo estar en el presente”, afirma.

Vestido, Ferragamo.

Reloj, Speedmaster 38mm en acero, Omega.

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Fotografía: @alexsalinasg

Fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @chentechapitas usando @charlottetilbury

Peinado:@johnymakeup

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Asistente de fashion styling: Tania Salazar

Editor de arte: @eloriginaldaro

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Locación: @estadiobanorte Vanessa Huppenkothen: Una fuerza imparable

Dentro de los diversos intereses de Vanessa, me confiesa que ama leer y –si bien le encantan las novelas históricas como la saga de Los Reyes Malditos– últimamente se ha obsesionado leyendo acerca de biohacking (gestionar tu propia biología mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la autoexperimentación para optimizar la salud, el rendimiento y la longevidad). “Estoy leyendo todo sobre biohacking del Dr. Peter Attia. Es impresionante todo lo que ha cambiado la tecnología, los péptidos, los exosomas, las células madre, la luz LED. Me meto a la cámara hiperbárica como conejillo de indias, siempre estoy probando de todo y me encanta. También me gusta leer sobre administración y emprendimiento para poder aprender cada vez más y aplicar el conocimiento a The Face Method”.

Otros de sus grandes amores son la comida –ama las pizzas, las pastas y la gastronomía japonesa– y, como se puede apreciar ampliamente en sus redes sociales, los perros son su adoración. “Cuando se murió mi perrita Doña, la cual recogí en el Periférico, se me fue un pedacito de mi corazón. Pero ahora tengo a Chewbacca y es el rey de la casa. Los perros llegan y te llenan de amor sin pedir nada a cambio”.

Top, jeans y zapatos, Dolce&Gabbana.

Reloj De Ville Prestige 27.5 mm en acero, Omega.

Editora en jefe y entrevista: @majoguzman

Fotografía: @alexsalinasg

Fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje: @chentechapitas usando @charlottetilbury

Peinado:@johnymakeup

Asistentes de fotografía: @albertogalicia_g y @gustavo.villaro

Asistente de maquillaje: @moctemontoya

Asistente de fashion styling: Tania Salazar

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PR Vanessa: @nmda_mx @manunavarro @hectorroblesm

Locación: @estadiobanorte Vanessa Huppenkothen: Una fuerza imparable

Antes de despedirme de Vanessa, le hago una confesión. Le muestro un video de ella que desde el 2022 tengo guardado en mi celular: es una edición del último concierto de Coldplay en México, en donde sale cantando, bailando y disfrutando al máximo. Irradia tanta felicidad y emoción, que me gusta ver ese video en momentos en donde me siento decaído o nostálgica. Le agradezco por haberlo compartido hace años y porque, en cierto modo y sin conocernos, ese video me ha traído alegría y ha sido una tabla de salvación. Los ojos se le humedecen y expresan agradecimiento. “La música le da un giro a la vida. Te puedes identificar con las letras para ser feliz, o para sentirte melancólico o para trascender en algo. Amo a Coldplay y a OneRepublic. Su música me hace feliz. Me encanta bailarla también”, afirma sonriendo.

Nuestra charla termina. Me siento contenta de haber conocido más a esta mujer de grandes pasiones. Tal vez esté en la recta final del partido de su carrera profesional en el ámbito deportivo, pero su voz inquebrantable y su fuerza imparable seguramente seguirán resonando en innumerables canchas. Pero hoy, en el Estadio Banorte, Vanessa Huppenkothen se siente más viva que nunca.