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Las uñas rainbow fish evolucionan: así se llevan ahora en tonos pastel y efecto aurora

El efecto tornasol cambia de dirección este verano 2026 con uñas pastel, acabados aurora y reflejos translúcidos que se ven más ligeros, luminosos y elegantes que el chrome tradicional

Mayo 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las uñas rainbow fish evolucionan y así se llevan ahora en tonos pastel y efecto aurora

Pinterest

Las uñas con acabado tornasol dejaron atrás el exceso visual de los chrome intensos para entrar en una etapa mucho más suave, luminosa y fácil de adaptar al día a día. La nueva versión de las rainbow fish nails ya no apuesta únicamente por reflejos metálicos dramáticos o colores oscuros con efecto sirena. En verano 2026, la tendencia se mueve hacia bases translúcidas, destellos pastel y brillos que cambian con la luz de forma mucho más delicada.

El resultado tiene algo de esmalte perlado, algo de efecto agua y un poco de estética futurista ligera. No es casualidad que este acabado esté apareciendo cada vez más en Pinterest, TikTok y salones especializados, pues funciona porque aporta dimensión sin hacer que las uñas se vean pesadas.

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La diferencia más clara entre las rainbow fish nails de hace unos años y las que dominan ahora está en el color. Antes predominaban los azules eléctricos, los verdes intensos y el chrome espejo. Hoy, los tonos favoritos son rosa hielo, lavanda, blanco nacarado, azul leche y lila translúcido. La superficie sigue reflejando distintos colores, pero de una forma más suave y casi etérea.

También cambió la textura. En lugar de capas gruesas de glitter o acabados completamente metálicos, la tendencia actual trabaja sobre esmaltes jelly o bases lechosas que permiten que la luz atraviese el color. Eso crea un efecto más cercano al de una tela tornasol o una perla bajo el sol que al de un acabado cromado rígido.

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Las uñas rainbow fish evolucionan: así se llevan ahora en tonos pastel y efecto aurora

Pinterest

Otro punto clave es que estas uñas se adaptan mucho mejor a distintos largos y formas. Mientras las versiones antiguas del rainbow fish funcionaban principalmente en uñas largas y puntiagudas, la estética aurora pastel se ve igual de bien en cortes cortos cuadrados, almendrados suaves o largos medios. Esa versatilidad explica parte de su popularidad reciente.

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Las uñas rainbow fish evolucionan: así se llevan ahora en tonos pastel y efecto aurora

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En términos visuales, la tendencia conecta con varias corrientes que están creciendo al mismo tiempo como el maquillaje glossy, los accesorios translúcidos, los acabados húmedos y los tonos inspirados en agua o cristal. Todo comparte la misma idea de brillo ligero y movimiento de color.

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Las uñas rainbow fish evolucionan: así se llevan ahora en tonos pastel y efecto aurora

Instagram

Para pedir este diseño en salón, la clave está en enfocarse más en el acabado que en el dibujo. Lo que realmente define estas uñas no es una ilustración específica, sino la combinación de:

  • base semitransparente
  • polvo aurora o perlado
  • reflejos iridiscentes
  • glitter ultrafino
  • efecto húmedo brillante

Incluso muchas versiones actuales eliminan por completo el nail art tradicional. La superficie limpia y luminosa ya tiene suficiente impacto visual por sí sola.

Además, estas uñas funcionan particularmente bien en verano porque reaccionan distinto según la luz natural. Bajo el sol aparecen reflejos azules, lilas o rosados que cambian constantemente, algo que las vuelve especialmente fotogénicas para vacaciones, eventos de noche o contenido en redes sociales.

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Las uñas rainbow fish evolucionan: así se llevan ahora en tonos pastel y efecto aurora

Instagram

La evolución de las rainbow fish nails también refleja un cambio más amplio dentro de las tendencias de belleza: el lujo visual ya no depende de acabados pesados o extremadamente producidos. Ahora, gran parte del atractivo está en los detalles sutiles, en los brillos que parecen naturales y en colores que se transforman sin verse artificiales.

tendencia uñas
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