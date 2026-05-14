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Belleza

El manicure latte de JLo confirma que las uñas discretas siguen ganando terreno

Jennifer Lopez apuesta por un manicure latte brillante y limpio que encaja perfecto con la nueva estética de lujo pulido que domina 2026

Mayo 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - May 13, 2026

El manicure latte de JLo confirma que las uñas discretas siguen ganando terreno

Aeon/GC Images

Mientras muchas tendencias de uñas siguen apostando por volumen, cristales y diseños imposibles de ignorar, Jennifer Lopez apareció con una elección completamente distinta: un manicure latte elegante, brillante y silencioso que terminó robándose parte del look. Y sí, justamente ahí está el punto. Las uñas ya no buscan competir con el outfit; ahora funcionan como una extensión natural del styling completo.

La cantante apareció con una silueta cargada de dramatismo visual: abrigo de efecto fur en tonos caramelo, hombros marcados, cinturón fino a la cintura, pantalón café y accesorios en acabados vino y cognac. Todo dentro de una paleta cálida que se sintió sofisticada sin caer en el exceso, pero en medio de esa construcción visual tan poderosa, las uñas se mantuvieron contenidas. Almendradas, pulidas y en un tono latte translúcido que apenas resaltaba bajo la luz.

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Ese detalle resume perfectamente hacia dónde se está moviendo el beauty en 2026.

Esta temporada, las celebridades siguen prefiriendo las uñas que se ven costosas precisamente porque parecen naturales y Jennifer Lopez lleva tiempo eligiendo activamente estos diseños que coquetean con el minimalismo, pero traen su firma. Sus manicures rara vez dependen del nail art exagerado; funcionan más desde el acabado impecable y el color correcto.

El llamado manicure latte mezcla tonos beige, café con leche, nude cálido y acabados lechosos translúcidos. La idea no es que el color robe atención, sino que aporte uniformidad y limpieza visual a las manos. Esta decisión funciona increíble porque estiliza sin endurecer el look.

En el caso de JLo, el manicure dialoga perfectamente con toda la estética del outfit. Las uñas no rompen la armonía cromática del look; continúan esa línea de marrones suaves, caramelo y subtonos cálidos que también aparecen en el maquillaje y los accesorios. Incluso los labios en café rosado y el brillo satinado de la piel siguen la misma lógica visual, si bien nada es demasiado estridente, todo es extremadamente pulido.

También hay otro factor importante detrás del auge de este tipo de uñas: el regreso de una imagen más refinada y adulta dentro de la moda y la belleza. El manicure latte transmite mantenimiento, cuidado y lujo discreto. No busca verse juvenil ni experimental. Busca verse impecable.

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Uñas latte

Pinterest

Y honestamente, eso conecta muchísimo con la estética que Jennifer Lopez domina desde hace años. Aunque el look incluya hombros dramáticos, faux fur y lentes tintados, el beauty nunca se siente saturado.

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