¿De vacaciones? Los diseños de uñas que sí funcionan en la playa este verano 2026

Hay un momento exacto en el que el manicure deja de pensar en la oficina. Sucede cuando aparecen las reservaciones frente al mar, las sandalias minimalistas, las camisas abiertas sobre el traje de baño y esa necesidad de usar colores que normalmente no tendrían lugar en la rutina diaria. El verano 2026 está llevando las uñas hacia un territorio mucho más expresivo, donde el brillo, las transparencias y los tonos tropicales se sienten completamente naturales.

Esta temporada ya no gira alrededor del manicure limpio o silencioso. Ahora las uñas buscan llamar la atención de una manera mucho más divertida, pero sin perder ese acabado pulido que sigue dominando la estética beauty actual. La clave está en que incluso los diseños más llamativos conservan cierta suavidad visual como degradados difuminados, bases lechosas y efectos translúcidos que hacen que todo se vea más ligero bajo la luz del verano.

Sunset Jelly

El manicure que mezcla rosa neón, naranja cítrico y transparencias brillantes como si fueran reflejos de un atardecer tropical.

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Mint Garden Nails

Flores diminutas sobre verdes suaves y acabados brillantes que recuerdan jardines costeros y tardes húmedas junto al mar.

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Hibiscus French

La clásica manicura francesa cambia el blanco por puntas fucsia y flores difuminadas inspiradas en destinos tropicales.

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Ocean Glow

Texturas acuosas, transparencias lechosas y detalles coral inspirados directamente en el movimiento del mar.

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Pearl Shell Nails

Perlas miniatura, relieves satinados y acabados marfil que transforman las uñas en un accesorio elegante para las noches de verano.

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Parte del atractivo de estas tendencias está precisamente en que no intentan ser prácticas para la rutina diaria. Son diseños pensados para días largos bajo el sol, cenas frente al mar y maletas donde el color vuelve a sentirse necesario.

El manicure del verano 2026 ya no busca pasar desapercibido. Busca acompañar el estado de ánimo de las vacaciones, más relajado, más luminoso y mucho menos preocupado por seguir reglas tradicionales de elegancia.