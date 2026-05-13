Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

¿De vacaciones? Los diseños de uñas que sí funcionan en la playa este verano 2026

Texturas brillantes, tonos tropicales y acabados que probablemente no llevarías a una junta se convierten en la apuesta más divertida del manicure durante el verano 2026

Mayo 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-misho-chachanidze-29104578-11250579.jpg

¿De vacaciones? Los diseños de uñas que sí funcionan en la playa este verano 2026

Pexels

Hay un momento exacto en el que el manicure deja de pensar en la oficina. Sucede cuando aparecen las reservaciones frente al mar, las sandalias minimalistas, las camisas abiertas sobre el traje de baño y esa necesidad de usar colores que normalmente no tendrían lugar en la rutina diaria. El verano 2026 está llevando las uñas hacia un territorio mucho más expresivo, donde el brillo, las transparencias y los tonos tropicales se sienten completamente naturales.

Esta temporada ya no gira alrededor del manicure limpio o silencioso. Ahora las uñas buscan llamar la atención de una manera mucho más divertida, pero sin perder ese acabado pulido que sigue dominando la estética beauty actual. La clave está en que incluso los diseños más llamativos conservan cierta suavidad visual como degradados difuminados, bases lechosas y efectos translúcidos que hacen que todo se vea más ligero bajo la luz del verano.

También te interesa...
52a881d21db985c58413d4ebf2dab562 (1).jpg
Belleza
Las uñas sandía serán la manicura más fresca y divertida de primavera 2026
Mayo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
f8eaff4897f2a5e5bf477a99986bb9d4 (1).jpg
Belleza
Uñas limón: la tendencia más fresca y luminosa de primavera 2026
Mayo 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Sunset Jelly

El manicure que mezcla rosa neón, naranja cítrico y transparencias brillantes como si fueran reflejos de un atardecer tropical.

SaveInsta.to_572731473_17870870232452556_5573001205189660934_n.jpg

Sunset Jelly

Instagram

Mint Garden Nails

Flores diminutas sobre verdes suaves y acabados brillantes que recuerdan jardines costeros y tardes húmedas junto al mar.

SaveInsta.to_475404081_17933634686992884_7000103833594684764_n.jpg

Mint Garden Nails

Instagram

Hibiscus French

La clásica manicura francesa cambia el blanco por puntas fucsia y flores difuminadas inspiradas en destinos tropicales.

SaveInsta.to_588991074_17874567351452556_3482622894400909178_n.jpg

Hibiscus French

Instagram

Ocean Glow

Texturas acuosas, transparencias lechosas y detalles coral inspirados directamente en el movimiento del mar.

SaveInsta.to_588955943_17874567312452556_7565343398879540456_n (1).jpg

Ocean Glow

Instagram

Pearl Shell Nails

Perlas miniatura, relieves satinados y acabados marfil que transforman las uñas en un accesorio elegante para las noches de verano.

SaveInsta.to_589166326_17874567303452556_2831693185104216638_n.jpg

Pearl Shell Nails

Instagram

Parte del atractivo de estas tendencias está precisamente en que no intentan ser prácticas para la rutina diaria. Son diseños pensados para días largos bajo el sol, cenas frente al mar y maletas donde el color vuelve a sentirse necesario.

El manicure del verano 2026 ya no busca pasar desapercibido. Busca acompañar el estado de ánimo de las vacaciones, más relajado, más luminoso y mucho menos preocupado por seguir reglas tradicionales de elegancia.

uñas Verano Tendencias
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_655446426_18076715153144260_947935966214198228_n (1).jpg
Belleza
Taylor Swift cambia el labial rojo por un maquillaje suave y romántico
Mayo 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-22620659802.jpg
Belleza
Uñas elegantes para lucir en el festejo del Día de las Madres
Mayo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_645739123_18597617908037720_8979031467890325517_n (1).jpg
Belleza
El tratamiento casero y libre de químicos que le dice adiós a las canas de forma natural
Mayo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
manicure in mint color on the white mint background
Belleza
Las uñas color menta están desplazando al tono Cloud Dancer esta primavera
Mayo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals
Belleza
Uñas chrome ombré: cuándo sí y cuándo no llevar este efecto metálico
Del día a la noche, este degradado con efecto espejo encuentra su lugar cuando el look pide intención sin saturación
Mayo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2026
Belleza
Aceite de vitamina E, el mejor aliado contra las uñas quebradizas
La vitamina E aplicada en aceite ayuda a mejorar la resistencia y apariencia de uñas frágiles al reducir la pérdida de hidratación y proteger la queratina
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Two women back to back
Belleza
Calendario lunar para cortarte el pelo en mayo 2026
Las fases lunares de mayo 2026 marcan distintos momentos para cortar el cabello según el efecto que busques: crecimiento, volumen o mantenimiento
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Body of young woman in workout gear
Belleza
7 alimentos que influyen en el olor de tu sudor
Con el aumento de temperatura, lo que comes puede alterar el aroma corporal. Estos alimentos tienen un efecto directo —y a veces inesperado— en cómo huele tu piel
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García