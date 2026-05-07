Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Adiós nude, las uñas bugambilia serán el color favorito del verano 2026

El tono bugambilia domina las tendencias de manicure por su intensidad vibrante, acabado sofisticado y facilidad para adaptarse a estilos minimalistas o llamativos esta temporada

Mayo 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Female hands with perfect pink and flower manicure against light pink isolated background

Adiós nude, las uñas bugambilia serán el color favorito de primavera-verano 2026

Harsa Maduranga /Getty Images

Las uñas bugambilia se han convertido en uno de los tonos más vistos dentro de los salones y tableros de inspiración esta temporada. Intenso, femenino y con una energía visual imposible de ignorar, este color toma referencia directa de la flor mexicana que invade calles y jardines durante los meses cálidos. El resultado es un manicure que se siente alegre, moderno y mucho más sofisticado de lo que suele creerse cuando se habla de tonos vibrantes.

También te interesa...
SaveInsta.to_530599931_18512826565066587_93637520563366739_n (1).jpg
Belleza
Bridal Glow Nails: la manicura perfecta de Georgina Rodríguez para decir sí, acepto
Agosto 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las Culturistas Culture Awards
Belleza
Uñas redondas, cuadradas, ovaladas o almendra: cuáles son las más elegante según expertos en manicura
Agosto 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

A diferencia del rosa pastel o del clásico fucsia neón, el bugambilia tiene una profundidad particular. Puede inclinarse hacia matices morados, magentas o incluso violetas dependiendo del acabado y de la luz, lo que le permite funcionar tanto en uñas cortas minimalistas como en diseños largos mucho más llamativos. En acabado mate —como el de la imagen— adquiere un efecto aterciopelado que eleva por completo el color y hace que las manos luzcan más pulidas.

Otro punto a favor de las uñas bugambilia es su versatilidad con distintos tonos de piel. En pieles cálidas resalta el bronceado y aporta luminosidad, mientras que en pieles claras crea un contraste limpio y elegante. También combina fácilmente con accesorios plateados, joyería chunky o anillos delicados, algo que explica por qué tantas celebridades y manicuristas editoriales lo están retomando para editoriales y alfombras rojas.

Para quienes buscan una forma discreta de usarlo, basta con llevar el color en uñas cortas cuadradas o en una francesa invertida. Si la intención es algo más arriesgado, funcionan muy bien los acabados cromados, el efecto velvet o los diseños florales minimalistas sobre base bugambilia.

ChatGPT Image 7 may 2026, 09_14_47 a.m..png

Uñas bugambilia

Instagram

Más allá de una tendencia pasajera, este tono tiene algo emocional, pues transmite energía, seguridad y un punto divertido sin caer en lo infantil. En una temporada donde los colores intensos regresaron con fuerza a maquillaje, accesorios y manicure, las uñas bugambilia aparecen como una de las apuestas más frescas y favorecedoras del momento.

tendencias en uñas colores en tendencia
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_645739123_18597617908037720_8979031467890325517_n (1).jpg
Belleza
El tratamiento casero y libre de químicos que le dice adiós a las canas de forma natural
Mayo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals
Belleza
Uñas chrome ombré: cuándo sí y cuándo no llevar este efecto metálico
Mayo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2026
Belleza
Aceite de vitamina E, el mejor aliado contra las uñas quebradizas
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Body of young woman in workout gear
Belleza
7 alimentos que influyen en el olor de tu sudor
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Portrait of a beautiful young woman.
Belleza
Cómo lograr un makeup ligero, fresco y bien pensado para primavera 2026
Texturas ligeras, color estratégico y acabados que respetan la piel: así se construye un maquillaje de primavera que suma sin saturar
Abril 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_526334436_18473336905073483_6875823873817173344_n (1).jpg
Belleza
Uñas matcha: el verde suave que se vuelve el nuevo básico en manicura
El verde matcha se posiciona como uno de los tonos más solicitados en manicura. Por qué funciona, a quién favorece y cómo integrarlo en distintos estilos
Abril 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elegant dance
Belleza
Exfoliación de pies paso a paso: la rutina clave para evitar durezas, grietas y piel áspera
Una guía clara para entender la exfoliación de pies: cada cuánto hacerlo, qué ingredientes elegir y cómo reconocer cuándo tu piel lo está pidiendo
Abril 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Aloe Vera Gel
Belleza
Aloe vera: el ingrediente que calma, hidrata y devuelve equilibrio a la piel
El aloe vera aporta hidratación ligera y efecto calmante, ayudando a la piel a recuperarse y a tolerar mejores tratamientos más intensivos dentro de la rutina diaria
Abril 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García