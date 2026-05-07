Adiós nude, las uñas bugambilia serán el color favorito del verano 2026

Las uñas bugambilia se han convertido en uno de los tonos más vistos dentro de los salones y tableros de inspiración esta temporada. Intenso, femenino y con una energía visual imposible de ignorar, este color toma referencia directa de la flor mexicana que invade calles y jardines durante los meses cálidos. El resultado es un manicure que se siente alegre, moderno y mucho más sofisticado de lo que suele creerse cuando se habla de tonos vibrantes.

A diferencia del rosa pastel o del clásico fucsia neón, el bugambilia tiene una profundidad particular. Puede inclinarse hacia matices morados, magentas o incluso violetas dependiendo del acabado y de la luz, lo que le permite funcionar tanto en uñas cortas minimalistas como en diseños largos mucho más llamativos. En acabado mate —como el de la imagen— adquiere un efecto aterciopelado que eleva por completo el color y hace que las manos luzcan más pulidas.

Otro punto a favor de las uñas bugambilia es su versatilidad con distintos tonos de piel. En pieles cálidas resalta el bronceado y aporta luminosidad, mientras que en pieles claras crea un contraste limpio y elegante. También combina fácilmente con accesorios plateados, joyería chunky o anillos delicados, algo que explica por qué tantas celebridades y manicuristas editoriales lo están retomando para editoriales y alfombras rojas.

Para quienes buscan una forma discreta de usarlo, basta con llevar el color en uñas cortas cuadradas o en una francesa invertida. Si la intención es algo más arriesgado, funcionan muy bien los acabados cromados, el efecto velvet o los diseños florales minimalistas sobre base bugambilia.

Uñas bugambilia Instagram

Más allá de una tendencia pasajera, este tono tiene algo emocional, pues transmite energía, seguridad y un punto divertido sin caer en lo infantil. En una temporada donde los colores intensos regresaron con fuerza a maquillaje, accesorios y manicure, las uñas bugambilia aparecen como una de las apuestas más frescas y favorecedoras del momento.