Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Uñas chrome ombré: cuándo sí y cuándo no llevar este efecto metálico

Del día a la noche, este degradado con efecto espejo encuentra su lugar cuando el look pide intención sin saturación

Mayo 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals

Uñas chrome ombré: cuándo sí y cuándo no llevar este efecto metálico

Michael Buckner/Penske Media via Getty Images

El chrome ombré —de base nude que se funde hacia un metal pulido en las puntas— tiene una cualidad muy específica: introduce brillo con control. No invade el look, pero sí lo define. Por eso, elegir el momento adecuado para llevarlo cambia por completo el resultado y así lo entendió Ashley Graham durante la MET Gala 2026, donde además llevó esta tendencia al extremo.

En la noche, este acabado encuentra un equilibrio natural. Con vestidos de líneas limpias o sastrería en tonos profundos, el reflejo plateado actúa como punto de luz. Sustituye a la joyería evidente y mantiene el conjunto enfocado. Funciona especialmente bien cuando el resto del estilismo apuesta por superficies mates o telas con caída fluida.

También te interesa...
té verde para la piel
Belleza
Té verde: los dermatólogos confían en esta bebida para una lucir piel más joven
Noviembre 07, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-413.jpg
Wellness
Cambia tus hábitos alimenticios
Enero 25, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

Durante el día, el mismo diseño se transforma si la base se mantiene translúcida y el degradado es suave. En oficinas con códigos flexibles, comidas o reuniones informales, se percibe como un detalle cuidado, no como un gesto excesivo. La clave está en la transición, cuanto más difuminada, más fácil se integra bajo luz natural.

También encaja cuando la ropa ya tiene textura, por ejemplo, plisados, transparencias o capas ligeras. El degradado acompaña ese movimiento visual sin sumar peso. El acabado cromado, aplicado solo en las puntas, aporta definición y evita que el conjunto se vea plano. Es una forma de añadir contraste sin recurrir a color.

Para eventos formales, ofrece una alternativa actual a la manicura francesa. Conserva la limpieza en la base y reemplaza la línea blanca por un brillo metálico sutil. El resultado se mantiene dentro de un registro elegante, pero con un giro contemporáneo que no rompe con el código de vestimenta.

descarga.png

Uñas chrome ombré: en qué momentos este acabado metálico tiene más sentido

Pineterest

Hay escenarios donde conviene moderarlo. Si el look ya incluye pedrería, estampados intensos o accesorios dominantes, el efecto espejo pierde claridad o compite sin necesidad. En esos casos, reducir la intensidad del chrome o limitarlo a un acento puede funcionar mejor.

El margen de ajuste es amplio: desde un degradado apenas perceptible hasta una punta metálica más definida. Esa flexibilidad permite moverlo entre discreción y protagonismo según el contexto. Elegir bien ese punto es lo que hace que esta manicura se sienta precisa, no decorativa.

tendencias en uñas nail art MET GALA
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_685974670_18573427801066587_5469888607704223283_n.jpg
Moda
El profundo significado detrás del look de Georgina Rodríguez en la MET Gala 2026
Mayo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-05-04 at 4.56.43 PM.jpeg
Moda
¿Qué ocurre cuando las celebridades no cumplen con el dress code de la MET Gala?
Mayo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Red Carpet
Moda
Leonora Carrington irrumpe en la MET Gala 2026
Mayo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals
Moda
El vestido transparente de Miu Miu con el que Gigi Hadid nos enamoró en la MET Gala 2026
Mayo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2026
Belleza
Aceite de vitamina E, el mejor aliado contra las uñas quebradizas
La vitamina E aplicada en aceite ayuda a mejorar la resistencia y apariencia de uñas frágiles al reducir la pérdida de hidratación y proteger la queratina
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Body of young woman in workout gear
Belleza
7 alimentos que influyen en el olor de tu sudor
Con el aumento de temperatura, lo que comes puede alterar el aroma corporal. Estos alimentos tienen un efecto directo —y a veces inesperado— en cómo huele tu piel
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Portrait of a beautiful young woman.
Belleza
Cómo lograr un makeup ligero, fresco y bien pensado para primavera 2026
Texturas ligeras, color estratégico y acabados que respetan la piel: así se construye un maquillaje de primavera que suma sin saturar
Abril 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_526334436_18473336905073483_6875823873817173344_n (1).jpg
Belleza
Uñas matcha: el verde suave que se vuelve el nuevo básico en manicura
El verde matcha se posiciona como uno de los tonos más solicitados en manicura. Por qué funciona, a quién favorece y cómo integrarlo en distintos estilos
Abril 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García