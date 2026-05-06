Tracie Martyn, la firma de skincare que conquistó Hollywood

Dentro del universo del skincare de lujo, pocas firmas han construido una reputación que merece la pena recomendar de boca en boca como Tracie Martyn. La marca neoyorquina se convirtió en favorita de celebrities gracias a una propuesta centrada en tratamientos faciales menos invasivos y productos formulados para mejorar la piel sin saturarla con activos agresivos.

El nombre de Marvis Morariu ha sido fundamental en esa evolución. El especialista rumano tomó un rol central en la firma tras el retiro de Tracie Martyn en 2020 y desde entonces ha mantenido la misma filosofía que llevó al spa a convertirse en parada habitual antes de alfombras rojas y sesiones editoriales.

Celebridades como Julia Roberts, Kate Winslet, Karlie Kloss, Camila Mendes e Iman han sido vinculadas públicamente con sus tratamientos. Aunque el branding de la firma nunca ha dependido de campañas masivas o escándalos, su presencia dentro de Hollywood creció gracias a recomendaciones privadas entre maquillistas, estilistas y clientas frecuentes del circuito de moda en Nueva York.

Uno de los productos más reconocidos de la línea es el Resculpting Face Serum, conocido por su efecto tensor inmediato y por aparecer constantemente en rutinas previas a eventos importantes. A eso se suman fórmulas como el Enzyme Exfoliant, que apuesta por exfoliación suave en lugar de partículas abrasivas, y la Amla Purifying Cleanser, enfocada en limpieza delicada y antioxidantes.

Cortesía

La propuesta de Marvis Morariu mezcla conocimientos de medicina holística, wellness y cosmética contemporánea. En entrevistas ha explicado que parte de su interés por la piel viene de sus estudios relacionados con medicina tradicional china, una influencia que terminó reflejándose en el enfoque general de la marca: trabajar inflamación, textura y luminosidad desde tratamientos menos agresivos.

Ese enfoque coincide con uno de los cambios más visibles dentro de la industria actual. Después de años dominados por exfoliaciones intensas, procedimientos rápidos y rutinas interminables, muchas consumidoras comenzaron a priorizar productos que ayuden a mantener la barrera cutánea estable. El interés por fórmulas calmantes y protocolos más simples ayudó a que firmas como Tracie Martyn recuperaran protagonismo entre quienes buscan resultados visibles sin alterar por completo la piel.

Cortesía

También existe un factor aspiracional alrededor de la marca. Sus spas en Nueva York conservan una estética discreta, lejos del exceso visual que domina buena parte del mercado beauty contemporáneo. Esa misma idea se traslada a sus productos: empaques sobrios, fórmulas enfocadas en rendimiento y una narrativa más cercana al bienestar que a la transformación extrema.

En medio de una industria obsesionada con resultados inmediatos, Tracie Martyn sigue apostando por otra idea de lujo: piel saludable, tratamientos constantes y cambios graduales que no buscan borrar el rostro, sino hacerlo ver mejor.