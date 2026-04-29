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Estilo de vida

Salas modulares: la tendencia en decoración de interiores para espacios pequeños

Decora tu sala con muebles modulares que se adapten a tu estilo de vida.

Abril 29, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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Te dan la bienvenida a tu casa, son el escenario de las mejores reuniones familiares y, por si fuera poco, son el lugar más cómodo para acomodarte para ver el maratón de tus series preferidas, las salas, incluso las más pequeñas, son un gran espacio de convivencia, de ahí la importancia de aprovecharlos al máximo con muebles modernos de diseño flexible.

Lo cierto es que el verdadero lujo no se mide solo por la opulencia de los materiales, sino en la libertad de movimiento. Y es que el estilo de vida moderno, dinámico y en constante evolución, necesita espacios que se transformen como nosotros, de forma estética y funcional.

A diferencia de las rígidas salas convencionales, las nuevas versiones de diseño modular son prácticas, pues se adaptan a cada espacio, como el modelo Lorian o Bini de Muebles Boal.

La solución flexible

En ocasiones, las salas contemporáneas no poseen las dimensiones que deseamos, cuando son pequeñas, se necesitan soluciones grandes:

Off-White: El primer paso hacia la amplitud es una paleta cromática de alta fidelidad. Además del blanco, opciones como el hueso, beige o gris perla logran reflejar la luz de manera natural, generando amplitud visual.

Espacio extra: Incorpora espejos de gran formato. Así invitas a amplificar la iluminación, eliminando las fronteras visuales de la habitación.

Salas de diseño: Menos es más. Prefiere muebles que dejen ver el suelo. Un sofá que “flota” crea una continuidad visual que el ojo interpreta como amplitud.

Mobiliario modular: La versatilidad es el nuevo lujo. Las salas modulares y mesas auxiliares reconfigurables permiten que el mobiliario se adapte para reconfigurar tu atmósfera.

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Personaliza tus espacios con soluciones funcionales: muebles modulares.

Diseño modular

Mientras que la sala convencional impone su forma al espacio, la modular no sólo se adapta a la arquitectura del hogar, también a las de tus propias necesidades, según la ocasión, de lo íntimo a lo social, creando espacios únicos y personalizados.

Lo mejor es que puedes aumentarla y así adaptarla a cada nuevo capítulo de tu vida. Busca módulos de líneas puras que se puedan agrupar a conveniencia, sin saturar el espacio.

Para crear combinaciones personalizadas, puedes recrear diversas formas geométricas. Para empezar, la escuadra perfecta (L) es ideal para maximizar el aprovechamiento de esquinas con una elegancia discreta, mientras que la U ofrece una especie de refugio que abraza, ideal para salones familiares que buscan la máxima capacidad sin perder el estilo. Para espacios estrechos o galerías, una línea infinita (I) ofrece fluidez visual es la prioridad. En cambio, una estructura flotante ayuda a dividir lofts, creando distintas zonas, sin necesidad de muros.

Salas contemporáneas

Adquirir mobiliario de diseño es, ante todo, una inversión inteligente. La vida útil de una sala modular supera a la tradicional gracias a su capacidad de actualización; puedes renovar un solo módulo o cambiar la disposición para estrenar decoración sin una inversión total.

Integrar una pieza modular requiere una selección meticulosa de texturas. Las tapicerías de alto rendimiento actuales permiten que el terciopelo o el lino convivan con la durabilidad necesaria para el día a día. Al elegir colores que amplíen visualmente el espacio —como grises perla, crudos o tonos tierra—, se logra una atmósfera de serenidad y amplitud.Apuesta por soluciones prácticas y duraderas, como la oferta de Muebles Boal, donde la maestría artesanal se encuentra con la tendencia. Ya sea que busques el rigor del minimalismo moderno con paletas neutras, o el Industrial Chic que juega con texturas ricas y carácter urbano, la sala modular es flexible y funcional.

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Harper’s Bazaar
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