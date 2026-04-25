La manicura de Anne Hathaway perfecta para el estreno de El diablo viste a la moda 2

Hay decisiones de belleza que funcionan como pistas. En la gira internacional por El diablo viste a la moda 2, Anne Hathaway ha apostado por una manicura roja que, más que acompañar sus looks, empieza a construir un mensaje claro: regreso, control y una nueva lectura del clásico.

El rojo en las uñas no es novedad, pero aquí se siente distinto. No es el tono oscuro dramático ni el rojo saturado que busca llamar la atención a cualquier costo. Es un rojo limpio, brillante, aplicado con precisión sobre uñas cortas de forma ligeramente ovalada. Esa combinación lo cambia todo. Se percibe actual, pulido y bien pensado.

La elección dialoga directamente con el universo de la película. El diablo viste a la moda siempre entendió que la autoridad no necesita exageración, y esta manicura se mueve en esa misma línea. No compite con el estilismo, lo afina y lo acompaña ya que no busca protagonismo, pero tampoco pasa desapercibida.

En términos de tendencia, esto marca un giro interesante. Después de temporadas dominadas por nail art, efectos tridimensionales y acabados experimentales, el enfoque vuelve a lo esencial: color sólido, forma cuidada y brillo impecable. La atención se desplaza de lo decorativo a lo técnico y eso exige más precisión.

Anne Hathaway durante la gira mundial de El diablo viste a la moda 2 Getty images

También hay un factor práctico que no es menor. La longitud corta refuerza una estética más funcional y alineada con el ritmo actual. Es una manicura que se integra a la vida diaria sin perder sofisticación, algo que la vuelve especialmente relevante en un contexto donde el lujo se mide en detalle, no en exceso.

Pensarla como la opción ideal para el esperado estreno de la secuela tiene sentido por esa misma razón. No se trata de replicar un look de alfombra roja, sino de tomar un elemento que traduce bien fuera de ese contexto. El rojo aporta presencia inmediata; la forma corta lo mantiene impecable y el acabado brillante lo eleva.

Lo que Anne Hathaway propone —de forma sutil— es una forma de volver a lo clásico sin caer en lo predecible. Ajustar, editar y afinar. Y si algo ha dejado claro el universo de El diablo viste a la moda, es que cada elección, por mínima que parezca, siempre está diciendo algo.