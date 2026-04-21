La manicure cereza de Loreto Peralta es el rojo perfecto que funciona todo el año

El rojo cereza vuelve a colocarse en el centro de la conversación, pero esta vez con una interpretación más fresca y llevadera. Loreto Peralta lo lleva en una versión pulida que confirma su lugar como uno de los tonos más funcionales dentro del universo de la manicura: favorece, ilumina y no depende de la temporada para tener sentido.

A diferencia de los rojos profundos o los tonos vino que suelen asociarse con looks más formales, este matiz apuesta por una base ligeramente rosada que suaviza el resultado. El efecto es inmediato ya que las manos que se ven más luminosas con un acabado más ligero y una estética que se mueve con naturalidad entre lo casual y lo cuidado.

El detalle que marca la diferencia está en la ejecución. Las uñas se mantienen cortas, con una forma ovalada sutil que estiliza sin exagerar. El brillo, tipo gel, potencia el color y le da ese acabado uniforme que se percibe limpio, cercano al efecto espejo. No hay textura ni hay elementos añadidos, todo recae en la precisión del tono y en cómo refleja la luz.

Este tipo de rojo tiene otra ventaja clara ya que combina con prácticamente cualquier paleta. Funciona con tonos neutros, blancos, denim e incluso con otros colores vibrantes sin generar ruido visual. En el caso de Loreto Peralta, se integra de forma orgánica con un beauty look suave, donde la piel luminosa y el maquillaje ligero permiten que las uñas destaquen sin saturar el conjunto.

También hay un factor práctico que no pasa desapercibido. Al llevarse en una longitud corta, el crecimiento es menos evidente y el mantenimiento resulta más sencillo. Esto lo convierte en una opción realista para quienes buscan algo estético pero funcional en el día a día.

El rojo cereza no busca reinventarse desde lo extremo, sino afinarse en los detalles. Cambia la intensidad, ajusta el subtono y se presenta con acabados más pulidos. El resultado es un color que sigue siendo reconocible, pero que se siente actual en su forma de llevarse.

La manicure cereza de Loreto Peralta Instagram

En un momento donde las tendencias de uñas van y vienen con rapidez, esta elección se mantiene firme gracias a su versatilidad y elegancia discreta. No depende de adornos, no necesita exceso de diseño y tampoco exige una ocasión específica. Es una decisión que se sostiene por sí sola, con la precisión suficiente para acompañar cualquier momento.