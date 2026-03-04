Suscríbete
Moda

Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026

Loreto Peralta aparece con un jean amplio de tiro bajo que sintetiza el rumbo del denim para primavera 2026: siluetas relajadas, proporciones largas y una estética minimalista que redefine el street style

Marzo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026.jpg

Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026

Instagram

El denim vuelve a ocupar el centro del armario con una silueta que combina nostalgia y modernidad. En una reciente imagen compartida en redes, Loreto Peralta aparece con un look sencillo que revela una dirección clara en la evolución del pantalón más universal del guardarropa: jeans amplios, de caída larga y con un aire relajado que se aleja del ajuste rígido que dominó otras décadas.

El modelo que lleva pertenece a la familia de los wide-leg jeans, un corte caracterizado por su pierna amplia y recta que se mantiene suelta desde la cadera hasta el bajo. En este caso, además, se suma un tiro medio a ligeramente bajo, detalle que conecta con la estética de principios de los años dos mil pero reinterpretada con una mirada más depurada y contemporánea. El resultado es una silueta cómoda que alarga visualmente la pierna y crea un equilibrio interesante con la parte superior del cuerpo.

También te interesa...
Las uñas metálicas de Loreto Peralta.jpg
Belleza
Las uñas metálicas de Loreto Peralta
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Estos-son-los-disenadores-mexicanos-mas-famosos-del-mundo-de-la-moda
Moda
Estos son los diseñadores mexicanos más famosos del mundo de la moda
Noviembre 22, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El look de Loreto Peralta se construye a partir de una lógica muy presente en el street style actual: proporciones contrastadas. El pantalón de volumen relajado se combina con un top negro ajustado y corto que marca la línea de la cintura, creando una composición limpia y fácil de replicar. Los accesorios terminan de definir el gesto estético: gafas oscuras de formato envolvente, guantes negros sin dedos y un zapato puntiagudo con estampado animal que aparece apenas debajo del denim largo.

Otro detalle relevante es el largo del pantalón. El bajo cae casi hasta el suelo, un recurso que estiliza la figura y que se ha vuelto frecuente en los jeans contemporáneos. Esta longitud ligeramente extendida —conocida en ocasiones como efecto puddle— aporta movimiento y refuerza la idea de un denim más fluido.

La elección del lavado también habla de una transición clara en el denim. El azul medio clásico recupera el carácter cotidiano de los jeans sin recurrir a desgastes extremos o tratamientos excesivos. La pieza se siente funcional, versátil y adaptable a diferentes contextos, desde un look urbano hasta combinaciones más pulidas con blazer o sandalias minimalistas.

Los jeans de Loreto Peralta (1).jpg

Los jeans de Loreto Peralta que son tendencia en primavera 2026

Instagram

El conjunto que propone Loreto Peralta sintetiza varias claves que definirán la manera de llevar jeans en primavera 2026: piernas amplias, tiro relajado, largos prolongados y estilismos sencillos que priorizan la silueta. Más que una prenda puntual, este tipo de pantalón representa un cambio de actitud en el denim contemporáneo, donde la comodidad y la libertad de movimiento vuelven a convertirse en protagonistas.

jeans jeans a la cadera Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
MET Presents Anglomania: The Costume Institute Benefit Gala
Belleza
Moño francés, el peinado que marca la elegancia de la primavera 2026
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior - Paris Fashion Week Fall 2026 - Runway
Moda
Claves para entender la propuesta de Jonathan Anderson de Otoño Invierno 2026-2027 en Dior
Marzo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5-tendencias-en-trajes-de-bano-que-dominaran-esta-temporada.png
Moda
5 tendencias en trajes de baño que dominarán esta temporada
Marzo 03, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Primavera 2026 confirma el regreso del pantalón capri.jpg
Moda
Primavera 2026 confirma el regreso del pantalón capri
Marzo 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The BRIT Awards 2026 - Arrivals
Moda
Del runway a los BRIT 2026: el look que une a Harry Styles y Alex Consani
El cantante apareció en los BRIT Awards 2026 con un traje personalizado de la colección Métiers d’art 2026 redefiniendo el código masculino en alfombra roja
Marzo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuando la Alta Joyería convierte la luz en movimiento.jpg
Moda
Cuando la Alta Joyería convierte la luz en movimiento
Diamantes, zafiros rosas y rubíes talla corazón dialogan con un reloj-joya de precisión mecánica en una colección donde técnica y emoción conviven sin exceso
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Max Mara Otoño-Invierno 2026 confirma los colores que dominarán la temporada.jpg
Moda
Max Mara Otoño-Invierno 2026 confirma los colores que dominarán la temporada
La colección Otoño-Invierno 2026 de Max Mara apuesta por una paleta de camellos, borgoñas y negros profundos que redefine la elegancia utilitaria con historia y precisión
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci FW26 Fashion Show - Runway
Moda
Kate Moss marca el punto cero de Demna en Gucci en Milan Fashion Week 2026
El cierre del desfile de primavera 2026 mostró con claridad el giro que Demna plantea para Gucci: menos volumen, más cuerpo y un logo colocado donde menos se espera
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García