Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026

El denim vuelve a ocupar el centro del armario con una silueta que combina nostalgia y modernidad. En una reciente imagen compartida en redes, Loreto Peralta aparece con un look sencillo que revela una dirección clara en la evolución del pantalón más universal del guardarropa: jeans amplios, de caída larga y con un aire relajado que se aleja del ajuste rígido que dominó otras décadas.

El modelo que lleva pertenece a la familia de los wide-leg jeans, un corte caracterizado por su pierna amplia y recta que se mantiene suelta desde la cadera hasta el bajo. En este caso, además, se suma un tiro medio a ligeramente bajo, detalle que conecta con la estética de principios de los años dos mil pero reinterpretada con una mirada más depurada y contemporánea. El resultado es una silueta cómoda que alarga visualmente la pierna y crea un equilibrio interesante con la parte superior del cuerpo.

El look de Loreto Peralta se construye a partir de una lógica muy presente en el street style actual: proporciones contrastadas. El pantalón de volumen relajado se combina con un top negro ajustado y corto que marca la línea de la cintura, creando una composición limpia y fácil de replicar. Los accesorios terminan de definir el gesto estético: gafas oscuras de formato envolvente, guantes negros sin dedos y un zapato puntiagudo con estampado animal que aparece apenas debajo del denim largo.

Otro detalle relevante es el largo del pantalón. El bajo cae casi hasta el suelo, un recurso que estiliza la figura y que se ha vuelto frecuente en los jeans contemporáneos. Esta longitud ligeramente extendida —conocida en ocasiones como efecto puddle— aporta movimiento y refuerza la idea de un denim más fluido.

La elección del lavado también habla de una transición clara en el denim. El azul medio clásico recupera el carácter cotidiano de los jeans sin recurrir a desgastes extremos o tratamientos excesivos. La pieza se siente funcional, versátil y adaptable a diferentes contextos, desde un look urbano hasta combinaciones más pulidas con blazer o sandalias minimalistas.

El conjunto que propone Loreto Peralta sintetiza varias claves que definirán la manera de llevar jeans en primavera 2026: piernas amplias, tiro relajado, largos prolongados y estilismos sencillos que priorizan la silueta. Más que una prenda puntual, este tipo de pantalón representa un cambio de actitud en el denim contemporáneo, donde la comodidad y la libertad de movimiento vuelven a convertirse en protagonistas.