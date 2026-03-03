Suscríbete
5 accesorios para el pelo que marcan el regreso más elegante de la primavera 2026

Los accesorios primaverales reaparecen en las pasarelas y en el street style con una intención renovada. Estas piezas redefinen el peinado como gesto estilístico central de la temporada

Marzo 03, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2025

Jeremy Moeller/Getty Images

Hay temporadas en las que el peinado deja de ser un detalle y se convierte en declaración. La primavera 2026 confirma que el cabello vuelve a ocupar un lugar protagónico, no desde el exceso, sino desde la precisión. Lo que cambia no es solo el accesorio en sí, sino la manera de llevarlo: menos nostalgia literal y más intención estética.
Estas son las cinco piezas que regresan con fuerza —y con una lectura más adulta— esta temporada.

En conjunto, estos accesorios confirman una idea clara: el cabello vuelve a formar parte activa del estilismo. No se trata de añadir piezas por nostalgia, sino de utilizarlas como herramienta de construcción visual. La primavera 2026 propone peinados con intención, donde cada detalle suma equilibrio y carácter sin caer en la exageración.

1

Broches para el pelo

Los broches vuelven, pero no como guiño infantil ni como adorno romántico sin contexto. Esta vez aparecen minimalistas, metálicos o con acabados pulidos que sujetan mechones laterales con discreción estratégica.

El gesto es sencillo: recoger un lado del cabello, marcar una raya profunda o sostener un recogido bajo. El broche deja de ser ornamento y se convierte en punto focal. Funciona especialmente bien en looks de sastrería ligera o vestidos fluidos, donde el contraste entre estructura y suavidad genera equilibrio visual.

broche.jpg

Broches para el pelo

Pinterest

2

Diademas

Las diademas regresan más depuradas. Lejos de las versiones acolchadas extremas de años anteriores, primavera 2026 apuesta por líneas limpias, materiales satinados y grosores moderados.

Se llevan con cabello suelto ligeramente texturizado o con recogidos pulidos que despejan el rostro. El resultado es una imagen ordenada que transmite intención sin rigidez. Es un recurso eficaz para elevar un look cotidiano sin recurrir a cambios drásticos de corte o color.

diadema.jpg

Diademas

Pinterest

3

Bandanas

La bandana vuelve a escena, pero reinterpretada. Ya no es únicamente un símbolo bohemio; ahora se integra en estilismos urbanos y sofisticados.

Anudada en la nuca, doblada como cinta fina o incluso incorporada a colas bajas, aporta un matiz desenfadado que contrasta con prendas más estructuradas. Los tonos neutros y los estampados discretos dominan sobre los colores saturados, lo que permite que la pieza dialogue con la ropa en lugar de competir con ella.

bandana.jpg

Bnadana

Pinterest

4

Pinzas con flores

Las flores reaparecen en forma de pinzas tridimensionales, pero con una construcción más escultórica. No se trata de ornamentos delicados sin intención, sino de piezas que funcionan como acento visual claro.
Colocadas en recogidos bajos o sujetando mechones laterales, añaden volumen y textura sin necesidad de un peinado complejo. En primavera 2026, la flor no es un gesto naïf: es un punto de contraste que aporta dimensión.

pinzas florales.jpg

Pinzas con flores

Pinterest

5

Moños

El quinto accesorio que gana terreno son los moños, pero en versiones más definidas y menos etéreas. Se presentan en cintas rígidas, terciopelo o materiales con cuerpo que mantienen su forma.

A diferencia de temporadas anteriores, donde el moño evocaba dulzura, ahora se integra en colas bajas o semirrecogidos con actitud más sobria. La clave está en la proporción: ni excesivamente grande ni imperceptible.

Moño.jpg

Moño

Pinterest

Eurídice Aiymet Garavito García
