Suscríbete
Moda

Del runway a los BRIT 2026: el look que une a Harry Styles y Alex Consani

El cantante apareció en los BRIT Awards 2026 con un traje personalizado de la colección Métiers d’art 2026 redefiniendo el código masculino en alfombra roja

Marzo 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The BRIT Awards 2026 - Arrivals

Del runway a los BRIT 2026: el look que une a Harry Styles y Alex Consani

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

En los BRIT Awards 2026, Harry Styles volvió a poner sobre la mesa una conversación que no abandona desde hace años: cómo se viste un hombre cuando no le interesa respetar la rigidez del traje clásico.

Esta vez lo hizo con un diseño personalizado de la colección Métiers d’art 2026 de Chanel, originalmente presentado en pasarela por Alex Consani. El conjunto, en blanco y negro, trabaja la raya vertical desde una perspectiva menos estricta: no es el pinstripe tradicional de oficina, sino una línea más gráfica, casi bordada, que aporta textura y profundidad.

También te interesa...
0-232.jpg
Celebridades
James Corden y Harry Styles vivió el sueño de miles de fans al besar a Harry Styles
Julio 29, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
Harry Styles es la nueva imagen de Gucci y nos encanta
Celebridades
Harry Styles es la nueva imagen de Gucci y nos encanta
Enero 16, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

La chaqueta, de corte estructurado, pero sin rigidez excesiva, mantiene hombros definidos y un cruce clásico, mientras que el pantalón cae amplio, con volumen en la pierna y dobladillo largo. Esa proporción genera una silueta relajada, lejos del fit entallado que domina muchas alfombras rojas masculinas.

El detalle que altera por completo la lectura del look está en el styling: bailarinas negras y calcetines blancos visibles. La elección no es anecdótica. Sustituir el zapato formal por planos de ballet introduce una referencia directa al guardarropa femenino sin convertirlo en disfraz. Es un gesto deliberado que cuestiona la expectativa de masculinidad ligada al traje.

Alex Consani.jpg

Alex Consani en Métiers d’art 2026 de Chanel

Chanel

La camisa clara y la corbata mantienen un eje clásico que equilibra la experimentación del calzado. No hay exceso de accesorios ni capas innecesarias. Todo se concentra en la estructura del traje y en la tensión entre tradición y reinterpretación.

No es la primera vez que Harry Styles colabora con Chanel, pero sí es uno de los momentos más claros en los que la maison entra al terreno del menswear visible en una gran premiación. La colección Métiers d’art, conocida por destacar el trabajo artesanal de los talleres asociados a la casa, encuentra aquí una nueva plataforma: la alfombra roja musical.

En los BRIT Awards 2026, el resultado no fue un simple traje a rayas. Fue una propuesta que mantiene la formalidad en la parte superior y la desafía en la inferior. Una combinación que amplía el margen de lo que puede considerarse vestimenta masculina contemporánea sin perder coherencia estética.
Con este look, Harry Styles confirma que el traje sigue siendo relevante, pero no inamovible.

Harry Styles Chanel Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Cuando la Alta Joyería convierte la luz en movimiento.jpg
Moda
Cuando la Alta Joyería convierte la luz en movimiento
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Max Mara Otoño-Invierno 2026 confirma los colores que dominarán la temporada.jpg
Moda
Max Mara Otoño-Invierno 2026 confirma los colores que dominarán la temporada
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Demi Moore estrena corte radical en el debut de Demna para Gucci en Milan Fashion Week 2026.jpg
Belleza
Demi Moore estrena corte radical en el debut de Demna para Gucci en Milan Fashion Week 2026
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci FW26 Fashion Show - Runway
Moda
Kate Moss marca el punto cero de Demna en Gucci en Milan Fashion Week 2026
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Prada - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027
Moda
Prada de muestra que nada es definitivo y transforma el mismo look cuatro veces en Milán 2026
En Milan Fashion Week 2026, Prada presentó 16 modelos que caminaron cuatro veces con el mismo outfit en transformación, explorando el poder narrativo del layering
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - February 2026 New York Fashion Week
Moda
Los colores que potencian el atractivo femenino, según la psicología
Estos tonos influyen en cómo se percibe el atractivo y proyectan seguridad, cercanía y magnetismo
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los charms vuelven a protagonizar el 2026.jpeg
Moda
Los charms vuelven a protagonizar el 2026
La campaña Primavera 2026 de Coach pone a la Generación Z en el centro con la Tabby como símbolo de identidad y una colección de book charms inspirada en clásicos literarios
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala - Outside Arrivals
Moda
Así fue la última vez que Beyoncé asistió a la Met Gala
En 2016, Beyoncé deslumbró en la Met Gala con un vestido de látex nude cubierto de perlas. A casi una década de ese momento, regresa el 4 de mayo de 2026 como anfitriona junto a Nicole Kidman y Venus Williams
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García