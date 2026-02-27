Suscríbete
Moda

Kate Moss marca el punto cero de Demna en Gucci en Milan Fashion Week 2026

El cierre del desfile de primavera 2026 mostró con claridad el giro que Demna plantea para Gucci: menos volumen, más cuerpo y un logo colocado donde menos se espera

Febrero 27, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci FW26 Fashion Show - Runway

Kate Moss marca el punto cero de Demna en Gucci en Milan Fashion Week 2026

Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci

El esperado debut oficial de Demna en Gucci durante Milan Fashion Week 2026 no necesitó escenografía extrema para marcar dirección. La colección de primavera 2026 cerró con una imagen precisa que no anticipamos, pero que sí anhelábamos: Kate Moss caminando con un vestido que resumió el cambio de lenguaje.

Durante años, Demna trabajó el volumen como protagonista de sus colecciones en Balenciaga. Las maxisudaderas, los abrigos desbordados, las proporciones que desplazaban hombros y mangas construían distancia entre el cuerpo y la ropa. El oversize era su postura. En cambio, en Gucci, la prenda no crea espacio con el cuerpo sino que lo elimina.

También te interesa...
Gucci-Homenaje-a-Kubrick.jpg
Moda
El increíble homenaje de Gucci a Stanley Kubrick
Agosto 26, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
Untitled9.jpg
Moda
Gucci inicia cruzada contra la masculinidad tóxica
Enero 14, 2020
 · 
Harper’s Bazaar

El vestido que llevó Kate Moss, una columna ceñida, ajustada de forma continua desde el cuello hasta el tobillo, cubierto de un glitter fino que se movía como una superficie flexible, sin rigidez ni estructura interna visible, no parecía armado; parecía adherido. El escote profundo en U sobre la espalda abrió la silueta hasta la zona lumbar con una curva limpia. No hubo cortes innecesarios ni adornos adicionales ya que el protagonismo estaba en la línea del cuerpo y en cómo la luz recorría el tejido.

Y luego, un detalle que cambia la lectura del conjunto: la banda elástica con el logo de Gucci visible sobre la cadera. No como estampado repetido en toda la superficie, no como monograma dominante, sino como ropa interior expuesta deliberadamente. El logo no desaparece; se desplaza y se acerca a la piel.
Ese movimiento es significativo. En lugar de convertir la marca en patrón gráfico, la convierte en gesto íntimo. La identidad ya no está en la repetición visual sino en la colocación estratégica.

Por si fuera poco, el cierre estuvo ambientado por “Tu sì ’na cosa grande” de Ornella Vanoni, una elección que suavizó cualquier lectura agresiva. La escena no se sintió industrial ni distópica; tuvo un tono italiano y muy romántico. Kate Moss caminó sin exageración, con paso controlado, dejando que el vestido hiciera el trabajo.

Gucci FW26 Fashion Show - Runway

Kate Moss cierra el debut de Demna en Gucci durante el desfile de primavera 2026 en Milan Fashion Week

Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci

Si este desfile es el punto cero de Demna en Gucci, la dirección parece clara: el cuerpo vuelve al centro. Menos arquitectura de volumen, más definición. Menos ironía visual, más presencia directa. La primavera 2026 no arranca con una silueta que impone distancia, sino con una que se ajusta sin reservas y ese ajuste dice más que cualquier declaración.

Gucci Kate Moss Milan Fashion Week Demna Gvasalia Desfiles de moda
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
El manifiesto grunge de Bella Hadid frente a la estética clean en Milán.jpg
Belleza
El manifiesto grunge de Bella Hadid frente a la estética clean en Milán
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - April, 2021
Moda
Más allá del negro, ¿qué colores realmente estilizan la figura?
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los charms vuelven a protagonizar el 2026.jpeg
Moda
Los charms vuelven a protagonizar el 2026
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala - Outside Arrivals
Moda
Así fue la última vez que Beyoncé asistió a la Met Gala
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior : Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2017
Moda
Así se viste una mujer que no busca aprobación sin perder estilo
Cuando la validación externa deja de ser prioridad, la relación con la ropa cambia. Siluetas, texturas y decisiones revelan una seguridad que no necesita explicación
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maria Grazia Chiuri vuelve a FENDI 5 claves que explican su nueva etapa en la maison romana.jpg
Moda
Maria Grazia Chiuri en FENDI: las 5 claves para entender su regreso
El regreso de Maria Grazia Chiuri a FENDI reconfigura la identidad de la casa italiana con una visión que equilibra herencia, precisión y una nueva lectura de la feminidad contemporánea
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Arte, naturaleza y playa la colaboración que transforma el traje de baño en lienzo vivo (2).jpg
Moda
Arte, naturaleza y playa: la colaboración que transforma el traje de baño en lienzo vivo
Una nueva alianza para verano 2026 une arte contemporáneo, técnica textil y espíritu vacacional en dos estampados que trasladan el estudio del artista a la orilla del mar
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior - Fall 2025 RTW - Runway
Moda
¿Qué esperar del regreso de Maria Grazia Chiuri en su nueva etapa creativa?
Desde octubre de 2025, Maria Grazia Chiuri dirige Fendi. Su debut en Milán anticipa una redefinición de silueta, códigos y narrativa para la casa romana
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García