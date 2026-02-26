Suscríbete
Prada de muestra que nada es definitivo y transforma el mismo look cuatro veces en Milán 2026

En Milan Fashion Week 2026, Prada presentó 16 modelos que caminaron cuatro veces con el mismo outfit en transformación, explorando el poder narrativo del layering

Febrero 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Prada - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

En una temporada donde la velocidad parece imponerse incluso sobre la moda, Prada decidió desacelerar la mirada. En su desfile en Milan Fashion Week 2026, la firma propuso un ejercicio poco habitual: 15 modelos caminaron la pasarela en cuatro ocasiones distintas, cada vez con una capa menos, revelando la arquitectura interna de un mismo look.

La apuesta no fue un simple juego de estilismo. Fue una declaración visual sobre cómo se construye —y se deconstruye— una silueta.

El primer recorrido estuvo dominado por la protección. Abrigos largos, parkas utilitarias, trajes estructurados, cuellos altos y tejidos densos. Las prendas exteriores generaban volumen y una sensación de contención casi armada. Había una lectura funcional, casi severa, que remitía a la idea de resguardo.

Prada.jpg

El primer recorrido estuvo dominado por la protección

Instagram

En la segunda salida, la estructura comenzó a abrirse. Al retirarse el abrigo o la capa externa, aparecieron suéteres de punto verde profundo, blazers negros, camisas azul pálido. La silueta se volvió más nítida. Ya no era la protección la protagonista, sino el equilibrio entre forma y cuerpo.

Prada 2.jpg

Prada

Instagram

El tercer acto introdujo un contraste deliberado: transparencias, faldas de organza, bordados florales sobre bases oscuras, capas etéreas que suavizaban la rigidez inicial. Aquí la colección reveló una tensión característica de Prada: la convivencia entre lo utilitario y lo delicado. Lo estructurado no desaparece, pero se vuelve permeable.

Prada 3.jpg

Prada

Instagram

Finalmente, el cuarto recorrido dejó al descubierto la versión más depurada del look. Vestidos translúcidos, tops mínimos, capas ligeras que apenas intervenían la silueta. No era una desnudez literal, sino una síntesis. La base —medias altas, calzado puntiagudo, proporciones exactas— permanecía como hilo conductor, mientras la narrativa se simplificaba.

Prada 4.jpg

Prada

Instagram

Lo relevante es que la identidad del conjunto no cambiaba. Cambiaba su intensidad. Prada convirtió el layering en un relato progresivo, donde cada capa retirada alteraba la lectura emocional del outfit sin modificar su ADN.

Esta estrategia también dialoga con una conversación más amplia dentro de la moda contemporánea: la prenda como sistema modular. No se trata de un look fijo, sino de una construcción adaptable. Lo que en la primera vuelta parecía severo, en la última se percibía vulnerable; lo que comenzó como armadura terminó como transparencia. En Milan Fashion Week 2026, donde las colecciones suelen competir por impacto inmediato, Prada eligió insistir en la repetición como recurso narrativo. Obligar al ojo a comparar, recordar y reinterpretar.

Más que un desfile, fue una coreografía de evolución visual. Un recordatorio de que, en moda, a veces, contar la misma historia cuatro veces permite entenderla mejor.

Eurídice Aiymet Garavito García
