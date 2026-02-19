Suscríbete
Dua Lipa es la nueva embajadora global de Bvlgari

La cantante británica fortalece su vínculo con la casa romana y se integra oficialmente a su red internacional de embajadoras en un momento clave para la firma

Febrero 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2825_IMAGINE_JR_BULGARI_251209_BVLGARI_DL_JRogac_03_951_4_5_sRGB_F1.jpg

Cortesía

El vínculo entre la música pop contemporánea y la alta joyería acaba de sumar un episodio relevante. La casa romana Bvlgari anunció oficialmente a Dua Lipa como su nueva embajadora global, consolidando una relación que en realidad llevaba tiempo gestándose frente a las cámaras y sobre la alfombra roja.

La cantante británica, conocida por su presencia escénica y una identidad estética muy definida, ha llevado piezas de la firma en distintos momentos clave de su carrera: collares de alto impacto, anillos arquitectónicos y creaciones de la línea Serpenti. El nombramiento formaliza esa afinidad y la proyecta hacia una estrategia internacional que refuerza el posicionamiento de la maison dentro de la cultura pop global.

Para Bvlgari, la elección no es casual. La marca, fundada en Roma en 1884, ha construido su narrativa reciente en torno a figuras femeninas que combinan influencia cultural y carácter propio. Dua Lipa encarna esa dualidad: disciplina artística y una estética que transita entre lo minimalista y lo audaz sin perder coherencia. Su estilo —que alterna siluetas limpias con destellos de brillo rotundo— conecta con el ADN de la firma, donde el color, el volumen y la herencia italiana son parte esencial del diseño.

El anuncio también habla del momento que vive la industria del lujo. Las casas históricas buscan interlocutores que no solo modelen joyas, sino que amplifiquen conversaciones culturales. En ese sentido, la artista no es únicamente imagen; es plataforma. Su alcance digital y su presencia en escenarios internacionales convierten cada aparición en una vitrina global.

En términos simbólicos, la alianza refuerza la relación entre música y joyería como lenguaje de poder personal. Las piezas de alta gama han dejado de ser exclusivamente patrimonio de ceremonias formales para integrarse al styling escénico, a portadas y giras mundiales. Dua Lipa ha demostrado que puede llevar diamantes con la misma naturalidad con la que pisa un estadio lleno.

Con este nombramiento, Bvlgari afianza su estrategia de conectar tradición y contemporaneidad, mientras la cantante suma un capítulo de peso a su narrativa pública. Más que una colaboración puntual, se trata de una asociación que apunta a campañas internacionales, eventos de alta joyería y una presencia sostenida en los momentos culturales que definen la conversación global.

Eurídice Aiymet Garavito García
