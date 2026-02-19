Cuello mao, el detalle limpio que vuelve a marcar la silueta esta temporada

Hay algo silencioso en el cuello mao que lo hace especialmente atractivo en este momento. No compite, no exagera, no abre el escote en ángulos dramáticos. Se limita a rodear el cuello con una línea recta, firme y elegante.

El regreso del cuello mao no es casual. La moda ha transitado del exceso a la depuración y esta estructura limpia encaja con naturalidad. Después de temporadas dominadas por los escotes profundos y cortes donde la zona del pecho dictaba las reglas, el ojo empieza a agradecer las líneas claras. Una camisa con cuello mao, por ejemplo, cambia por completo la intención de un look: lo vuelve más preciso y elegante.

A diferencia del cuello camisero tradicional, el cuello mao elimina las solapas. Esa ausencia crea una vertical continua que estiliza el torso y alarga visualmente el cuello. Por eso muchas mujeres lo sienten favorecedor sin saber exactamente por qué. No es magia; es proporción. Al no dividir el pecho con picos abiertos, la silueta se percibe más limpia.

En vestidos, el cuello mao aporta una elegancia sobria que funciona tanto en versiones minimalistas como en tejidos más fluidos. En blazers, sustituye el escote clásico por una presencia más estructurada. Incluso en blusas ligeras, introduce un gesto refinado sin necesidad de accesorios excesivos.

También tiene algo que ver con el momento cultural. El cuello mao remite a una estética que no depende de lo decorativo, sino del corte. Y cuando el diseño se concentra en la construcción, la prenda se siente más atemporal.

En cuanto a peinados, el cuello mao dialoga especialmente bien con recogidos bajos, coletas pulidas o moños relajados que dejan despejada la línea del cuello. Así se potencia su efecto estilizador. Si prefieres llevar el cabello suelto, funciona mejor con melenas rectas o ligeramente onduladas que no compitan con la estructura. El equilibrio es clave: si la prenda es rígida, el cabello puede suavizar; si el tejido es fluido, un peinado más limpio refuerza la intención.

El cuello mao aporta una elegancia sobria al total look Edward Berthelot/Getty Images

Otra razón por la que el cuello mao está reapareciendo es su versatilidad. En tonos neutros como blanco, negro o beige, transmite sobriedad. En colores intensos, se convierte en una declaración más marcada sin recurrir a escotes profundos.

Más que una moda pasajera, el cuello mao se siente como una respuesta natural a la búsqueda actual de líneas claras y siluetas bien definidas. Es un pequeño ajuste en el patrón que cambia la narrativa completa de la prenda. Y cuando un detalle logra eso sin estridencias, no sorprende que vuelva a ocupar su lugar en el armario contemporáneo.