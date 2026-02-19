Suscríbete
Moda

Cuello mao, el detalle limpio que vuelve a marcar la silueta esta temporada

El cuello mao reaparece en camisas, vestidos y blazers con una estética más depurada y así se lleva hoy porque favorece a distintos tipos de rostro y cuerpo

Febrero 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Yanina Couture - Front Row - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Cuello mao, el detalle limpio que vuelve a marcar la silueta esta temporada

Lyvans Boolaky/Getty Images

Hay algo silencioso en el cuello mao que lo hace especialmente atractivo en este momento. No compite, no exagera, no abre el escote en ángulos dramáticos. Se limita a rodear el cuello con una línea recta, firme y elegante.

El regreso del cuello mao no es casual. La moda ha transitado del exceso a la depuración y esta estructura limpia encaja con naturalidad. Después de temporadas dominadas por los escotes profundos y cortes donde la zona del pecho dictaba las reglas, el ojo empieza a agradecer las líneas claras. Una camisa con cuello mao, por ejemplo, cambia por completo la intención de un look: lo vuelve más preciso y elegante.

También te interesa...
Paris Hilton contra la violencia digital.jpg
Celebridades
Paris Hilton contra la violencia digital
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Por qué Paris Hilton no muestra a su hija pequeña, London
Celebridades
Por qué Paris Hilton no muestra a su hija pequeña, London
Abril 11, 2024
 · 
Regina Barberena

A diferencia del cuello camisero tradicional, el cuello mao elimina las solapas. Esa ausencia crea una vertical continua que estiliza el torso y alarga visualmente el cuello. Por eso muchas mujeres lo sienten favorecedor sin saber exactamente por qué. No es magia; es proporción. Al no dividir el pecho con picos abiertos, la silueta se percibe más limpia.

En vestidos, el cuello mao aporta una elegancia sobria que funciona tanto en versiones minimalistas como en tejidos más fluidos. En blazers, sustituye el escote clásico por una presencia más estructurada. Incluso en blusas ligeras, introduce un gesto refinado sin necesidad de accesorios excesivos.
También tiene algo que ver con el momento cultural. El cuello mao remite a una estética que no depende de lo decorativo, sino del corte. Y cuando el diseño se concentra en la construcción, la prenda se siente más atemporal.

En cuanto a peinados, el cuello mao dialoga especialmente bien con recogidos bajos, coletas pulidas o moños relajados que dejan despejada la línea del cuello. Así se potencia su efecto estilizador. Si prefieres llevar el cabello suelto, funciona mejor con melenas rectas o ligeramente onduladas que no compitan con la estructura. El equilibrio es clave: si la prenda es rígida, el cabello puede suavizar; si el tejido es fluido, un peinado más limpio refuerza la intención.

Street Style - February 2026 New York Fashion Week

El cuello mao aporta una elegancia sobria al total look

Edward Berthelot/Getty Images

Otra razón por la que el cuello mao está reapareciendo es su versatilidad. En tonos neutros como blanco, negro o beige, transmite sobriedad. En colores intensos, se convierte en una declaración más marcada sin recurrir a escotes profundos.

Más que una moda pasajera, el cuello mao se siente como una respuesta natural a la búsqueda actual de líneas claras y siluetas bien definidas. Es un pequeño ajuste en el patrón que cambia la narrativa completa de la prenda. Y cuando un detalle logra eso sin estridencias, no sorprende que vuelva a ocupar su lugar en el armario contemporáneo.

Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
"Corporate Excellence" Awards 2022
Belleza
El color de uñas atemporal que proyecta poder y seguridad
Febrero 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Boston Herald Archive
Moda
Londres subasta el armario de Carolyn Bessette-Kennedy
Febrero 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El regreso del shag largo con flequillo irregular.jpg
Belleza
El regreso del shag largo con flequillo irregular
Febrero 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 Film Independent Spirit Awards - Arrivals
Moda
Negro absoluto y blanco preciso en 2026
Febrero 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Emily Ratajkowski confirma que el burgundy será el color clave también en primavera 2026.jpg
Moda
Emily Ratajkowski confirma que el burgundy será el color clave también en primavera 2026
El rojo profundo se posiciona como el tono de transición hacia la primavera 2026. Así lo llevó Emily Ratajkowski y por qué el burgundy deja de ser exclusivo del invierno
Febrero 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Calvin Klein impulsa la sastrería sin mangas en la NYFW.png
Moda
Calvin Klein impulsa la sastrería sin mangas en la NYFW Otoño/invierno 2026
En la Semana de la Moda de Nueva York, Calvin Klein apuesta por chalecos estructurados, hombros definidos y siluetas depuradas que reescriben el código clásico del traje
Febrero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
historia del vestido de novia de la princesa diana lady di
Moda
Gracias a esta reina tu vestido de novia es blanco
El blanco nupcial no es una costumbre milenaria. Una decisión real en 1840 transformó para siempre la manera en que entendemos el vestido de novia
Febrero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Saint Laurent - Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
Kate Moss confirma el regreso de los jeans rectos esta temporada
La modelo británica reaparece con una silueta denim clásica que vuelve a dominar el street style y redefine la proporción del look urbano actual
Febrero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García