Por qué Paris Hilton no muestra a su hija pequeña, London

Fue en las celebraciones de Acción de Gracias del año pasado que Paris Hilton reveló que había sido mamá por segunda vez, esta vez de una niña llamada London. Recordemos que Paris y su esposo Carter Reum dieron la bienvenida a su primer hijo llamado Phoenix Barron Hilton Reum por gestación subrogada en enero 16 del 2023, pero poco se sabía de la llegada de esta segunda bebé, cuyo nombre genderless hace referencia a una de las ciudades más cosmopolitas —al igual que el propio nombre de su mamá. Al día de hoy hemos visto muchas imágenes del pequeño Phoenix, pero ¿qué hay de London y por qué Paris Hilton no ha mostrado a su hija? Sabemos que cada celeb hace su vida privada como mejor le sienta a la familia y es un tema por respetar.

Por qué Paris Hilton no ha mostrado a su hija

Fue a través de un posteo en TikTok con su hijo que los seguidores de la influencer le preguntaron por qué no hay fotografías de su hija London, a lo que la empresaria y dj se limitó a responder '🥰love you, soon 💗' (te quiero, ¡pronto!).

En otro post sobre las vacaciones de Pascua, donde salió el pequeño Phoenix buscando huevos decorados, Carter extendió un poco más la explicación: “No estamos del todo listos para compartirla [London] con el mundo, pero es adorable y se parece a su mamá".

Queda claro que las razones de no querer mostrar a London Hilton tienen que ver con el deseo de privacidad de Paris y Carter para proteger a sus pequeños. Al menos así lo expresó la socialité de 43 años a E! News, “siento que mi vida ha sido tan pública con todo, así que sólo quería mantener a mi pequeña niña para mí". No sin antes confirmar que sí sacará fotos, “cuando sea el momento ideal”.

Recordemos que lamentablemente el hijo mayor de Paris Hilton se convirtió en el blanco de comentarios crueles en línea en octubre del 2023, cuando diferentes usuarios en redes sociales señalaron el tamaño de su cabeza. Paris defendió ferozmente a su hijo, cerrando la negatividad, enfatizó que la salud de su hijo estaba bien y abordó los comentarios con respuestas como "él simplemente tiene un cerebro grande” y “mi ángel está perfectamente sano”. También expresó su decepción por la negatividad dirigida hacia un niño, razón por la que dijo en una conferencia al público, “espero que mis hijos no sean tan adictos a las redes sociales como yo” y que espera que vivan “en un mundo fuera de las redes sociales y no estar todo el tiempo en su teléfono”.