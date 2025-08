La inolvidable noche en que Céline Dion y Katy Perry se besaron

No hay edición de la MET Gala que no haya dejado recuerdos para la posteridad. Algunos de los más comentados en la historia de esta celebración involucran los looks de las celebridades invitadas y el ingenio que imprimen en el outfit de la noche más importante de la industria de la moda.

En 2019 ocurrió uno de nuestros momentos favoritos, bajo la temática Camp: Notes on Fashion. Aquella noche del 6 de mayo, la celebración dentro del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York tuvo como protagonista la exageración y la exaltación estilística. Sin duda, una tendencia favorable al estilo personal de Katy Perry, quien llegó a la alfombra roja vestida como un candelabro de Moschino, repleto de piedras brillantes, velas iluminadas y un pesado tocado de 18 kilogramos creado por Jeremy Scott.

En contraste, Céline Dion lució un espectacular modelsuit firmado por Oscar de la Renta, con flecos y maquillaje dorado en párpados y cejas, además de un tocado de plumas que pesaba más de 10 kg, totalmente coherente con su sello personal.

Ambas acapararon la atención de los fotógrafos por separado. No obstante, el momento cumbre de la noche ocurrió cuando Katy Perry sorprendió nuevamente a los invitados al salir del baño del museo con un célebre traje de cheeseburger que llamó la atención de todos, especialmente la de Céline Dion.

El tierno beso de Céline Dion y Katy Perry en 2019 Getty images

El inesperado beso entre Céline Dion y Katy Perry

Ya en el after-party en el hotel The Standard, Katy Perry —que aún mantenía su traje de hamburguesa— se acercó a Céline Dion y, luego de compartir un par de palabras, protagonizaron el momento más romántico de la noche con un beso que quedó registrado por los fotógrafos y camarógrafos presentes. El gesto sorprendió a todos los asistentes y rápidamente se volvió viral. Hoy lo recordamos como uno de los momentos más icónicos de la MET Gala: dos celebridades expresando su cariño y admiración mutua con un beso de piquito.

I kissed a burger and I liked it Céline Dion