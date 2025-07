Vanessa Kirby, capítulo a capítulo: así se convirtió en un ícono silencioso de estilo

Hay celebridades como Lindsay Lohan que se reinventan con estruendo, pero Vanessa Kirby lo ha hecho con silenciosa precisión. Desde sus inicios en el teatro británico hasta su consagración como musa de directores, casas de moda y marcas como Cartier, la actriz ha construido una identidad estética coherente con su estilo en la pantalla grande. Cada una de sus etapas refleja una narrativa más profunda: la de una mujer que entiende que vestirse también es una forma de actuar.

Los primeros años: discreción que no pasa desapercibida

Entre 2010 y 2014, Vanessa Kirby era conocida por su talento escénico. En ese entonces, sus apariciones públicas reflejaban sobriedad británica: blazers ajustados, vestidos en tonos neutros y maquillaje apenas perceptible. No había excesos ni intentos de destacar. Su presencia ya hablaba por sí sola.

Era un estilo alineado con su oficio: funcional, sin gritar moda, pero con la misma pulcritud que su dicción y su técnica actoral.

Vanessa Kirby 2012 Dave M. Benett/Getty Images

‘The Crown’ y la transición al poder visual

Interpretar a la princesa Margaret en The Crown cambió todo. No solo la lanzó a la fama internacional, también marcó un punto de inflexión en su estilo. Las siluetas se alargaron, el maquillaje se sofisticó, y el negro —siempre impecable— se convirtió en su color insignia para las alfombras rojas.

Trabajó con estilistas como Ryan Hastings, conocidos por su estética limpia y editorial, y comenzó a usar piezas de firmas como Givenchy, Valentino y Versace. Siempre fiel a una regla no escrita: nunca demasiado, nunca menos de lo necesario.

‘The Crown’ y la transición al poder visual Cortesía

Alta costura con discurso propio

A partir de 2020, y especialmente en 2023 y 2024, Vanessa Kirby empezó a jugar con lo escultural. Llevó vestidos con estructuras arquitectónicas, cortes arriesgados y materiales con peso visual.

Y, aun así, nunca abandonó su lenguaje de sobriedad. Lo suyo no es disfraz ni extravagancia: la elegancia es su firma donde cada elección responde a una narrativa personal más que a una tendencia de temporada.

Vanessa Kirby Golden Globes 2021 Instagram

Maternidad y madurez: comodidad sin concesiones

Durante la promoción de The Fantastic Four en 2025, Vanessa Kirby apareció embarazada en un vestido azul eléctrico de red firmado por Givenchy, no se limitó a usar los típicos vestidos amplios asociados a la maternidad, en cambio, su estilo se mantuvo firme: siluetas definidas, equilibrio entre sensualidad y estructura, y la misma mirada decidida de siempre.

En otras apariciones, optó por jeans de corte amplio, sandalias planas y tops ajustados que respetaban su cuerpo y su estilo. No se disfrazó de madre en gestación; simplemente fue ella misma, con una nueva dimensión.

Un estilo que cuenta historias sin hablar de más

Lo más admirable del estilo de Vanessa Kirby es que no busca encajar. No hay looks diseñados para generar likes ni estrategias comunes para romper internet. Su estilo grita originalidad.

Esa coherencia es lo que ha hecho de ella una de las figuras más elegantes del cine contemporáneo. No es sólo una cuestión de qué se pone, sino de cómo se planta. Hay fuerza en su contención, belleza en su silencio estilístico, poder en no querer demostrar nada.