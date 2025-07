Vanessa Kirby: simplemente fantástica

Fotografías de Juankr

Fashion styling de Caterina Ospina

Recuerdo que era una tarde lluviosa de mediados de enero de 2021. Estábamos en pleno confinamiento por la pandemia del COVID y yo estaba sola en casa con ganas de ver una buena película después de un día de home office editando textos para Harper’s Bazaar. Había leído buenas críticas sobre la película Pieces of a Woman (2020) –protagonizada por la actriz británica Vanessa Kirby– e incluso empezaban a sonar, tanto la cinta como su actuación, como contendientes al Oscar. Recién se había estrenado en una plataforma de streaming y aunque no tenía mucha idea de qué se trataba, procedí a verla. Siempre he estado a favor del buen entretenimiento audiovisual para acompañar una velada nostálgica. Pero lo que vi durante las siguientes dos horas no sólo fue buen cine, sino una de las actuaciones más desgarradoras, valientes e impactantes que he visto en toda mi vida. Vanessa Kirby dando a luz en las primeras escenas de esa película y el arco de su personaje –lleno de pérdidas, culpas, remordimientos, perdón y finalmente sanación– son una clase magistral de actuación que hasta la fecha me eriza la piel. Poco tiempo después, Vanessa efectivamente fue nominada al Oscar por su entrañable Martha en este film, pero aún si no lo ganó, para mí se convirtió en LA actriz a tener en la mira. Siempre.

La disfruté mucho en su papel de Princesa Margarita en The Crown (2016-2017) –confieso que empecé esta serie hasta después de haber visto Pieces of a Woman– y se convirtió en un referente importante para mí tanto como actriz como por su estilo. Su rango actoral es impactante: la puedes ver en acción en sagas como Rápidos y Furiosos (2019) o Misión Imposible (2023 y 2025), pero también brilla en dramas como Deseo Prohibido (2020) o Napoleón (2023). Su presencia en la alfombra roja y en los desfiles durante Fashion Week siempre son momentos clave en nuestra industria y su nombramiento como embajadora global de la firma de alta joyería Cartier, la ha puesto en los reflectores de las más altas esferas de la moda.

Vanessa Kirby: simplemente fantástica Fashion stylist: Caterina Ospina @cateoniwiki

Maquillaje: Nikki Wolff @nikki_makeup @aframe_agency Peinado: Chad Maxwell @chadmaxwellhair usando Oribe @aframe_agency Nails artist: Christie Huseyin @christiehuseyin @eighteen_mgmt Producción: SAIK PROD. @saikprod Alejandro Muñoz @alejandromunoz PR Vanessa Kirby: Prosper PR @prosper_pr Director de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro Asistente de fashion styling: Ascensión Lucena Directora Editorial y entrevista: Majo Guzmán @majoguzman

Este verano, Vanessa Kirby interpretará a Sue Storm, la icónica heroína de los cómics, en el esperado estreno de Marvel Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. Y qué mejor momento para presentar a Vanessa como nuestra estrella de portada en Harper’s Bazaar. Gracias a esta coyuntura es que tengo la oportunidad de entrevistarla por videollamada, ella en Londres y yo en algún lugar de Nueva Inglaterra. Para ella ya es una tarde de viernes y después de un día de rodaje –en este momento se encuentra filmando la nueva entrega de la saga de los Avengers– su voz se escucha algo cansada, pero igualmente entusiasmada por esta charla para complementar la sesión de fotos del cover story, ocurrida unas semanas antes.

A pesar de que mi primer deseo es decirle impulsivamente a Vanessa todo lo que sus actuaciones han dejado en mí –en especial aquella de Pieces of a Woman–, vamos paso a paso y primero me remonto a sus inicios. ¿En qué momento una persona –tal vez en su niñez o adolescencia– decide querer ser actor? En el caso de Vanessa, lo tiene clarísimo: “Mis padres siempre me llevaban al teatro o se sentaban con nosotros a ver películas viejas. En realidad, fue durante una obra de teatro cuando decidí que quería ser actriz. Era una obra de Chejov llamada El Jardín de los Cerezos, con la actriz Vanessa Redgrave y su hermano Corin. Ellos eran mis héroes e interpretaban a un hermano y una hermana en la obra. Era tan creíble y conmovedor. Recuerdo que yo tenía 11 o 12 años y de repente pensé: ‘Dios mío, me siento diferente por lo que están expresando. ¡Este es el mejor trabajo de todos!’. No sabía si podría y no sabía cómo. Pero fue en ese momento que recuerdo salir de la obra diciendo, ‘Quiero hacer eso’”, comenta con un aire nostálgico en su voz.

Después de esa epifanía, el camino para Vanessa no fue fácil. De hecho, ella menciona constantemente que le costó mucho trabajo comenzar y hacer despuntar su carrera como actriz. Las oportunidades eran pocas, pero había que perseverar y así lo hizo. “Lo que me mantuvo con los pies en la tierra y a paso firme fue recibir cientos de “No” como respuesta. Haces infinidad de audiciones y algunas salen tan mal que te sientes fatal y piensas que la actuación no es lo tuyo. Tienes que tomarte con humildad el rechazo y luego seguir creyendo que te encanta actuar. Y si eso es suficiente, entonces sigues adelante. Eso te mantiene realmente conectado a la tierra porque es un viaje largo. Es un verdadero maratón, no un sprint. Tienes que tener mucha resistencia. Hasta que un día de pronto recibes un sí”, confiesa.

El papel que realmente fue el parteaguas en la carrera de Vanessa fue el de la joven Princesa Margarita durante las dos primeras temporadas de The Crown. Ese fue el primer gran “Sí” para ella. A partir de ese momento, su carrera –y su vida– cambiaron. “Recuerdo que cuando me dieron el papel, tuve la sensación de que me cambiaría la vida. Ella era una de las personas más feroces que he llegado a conocer, pero también una de las más vulnerables. Ella vivió esta vida extraordinaria en una domesticidad muy extrema pero también compleja, al estar de cara a la opinión pública. Yo sabía que iba a ser un gran desafío. Lo primero que pensé cuando me quedé con el papel fue ‘¡Esto es como escalar el Everest!’. En realidad, no sabía cómo iba a llegar a la cima, porque eran 10 episodios de la primera temporada. Era mucha presión, pero supe que sólo tenía que tomar un día a la vez. Fue un regalo interpretar a alguien tan ecléctica y mucho más cool que yo. Me enseñó mucho como actriz y como persona”, revela.

Abrigo, Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood.

Collar y anillo, Clash de Cartier

Su consagración, por supuesto, vino posteriormente interpretando a Martha en Pieces of a Woman. Es mi momento entonces de expresarle de viva voz a Vanessa que le estaré siempre agradecida por esta sublime actuación. Que, a pesar de no ser madre, su papel sigue tocando fibras internas en mí y que el dolor que transmite en esa película, hasta hoy en día me sigue sacudiendo tanto el alma como el corazón. “Te agradezco tus conmovedoras palabras”, me dice. “Esta historia fue escrita por una guionista increíble (Kata Wéber) que había pasado por algo similar. Es una experiencia por la que atraviesan muchas mujeres en diferentes etapas del embarazo o justo después de éste –o de cualquier tipo de pérdida de un hijo–. Me parece una de las cosas más duras por las que se puede pasar”, comenta. “Conocí a muchas mujeres que habían pasado por lo mismo que Martha. Y sentí que era mi deber tratar de representarlo con precisión porque casi nunca se tiene la oportunidad de poner algo así en la pantalla. Realmente esa película y su rodaje han sido de los mejores momentos de mi vida”, revela.

Cinco años después de que Vanessa experimentó el instinto maternal en Pieces of a Woman, ahora le toca vivirlo por primera vez en carne propia. Hace unos meses, durante un evento de promoción del próximo estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, en la Ciudad de México, Vanessa reveló públicamente que está embarazada y justamente –la vida imitando al arte– también se dio a conocer que su personaje de Sue Storm, en esta cinta de Marvel, está esperando un hijo. “Es muy meta, obviamente, por el timing. Llevé una panza de embarazada falsa durante gran parte del rodaje y tuve que aprender mucho de Sue al respecto. Ella es la madre por excelencia en Marvel y eso es increíble. Para ella su familia lo es todo. Fue un regalo muy hermoso de Sue aprender sobre la maternidad justo antes de que yo misma quedara embarazada”, comenta.

Vestido, Ferragamo. Aretes, Panthère de Cartier.

Sue Storm definitivamente es uno de los personajes más complejos, brillantes y fuertes de todo el universo Marvel. Y seguramente veremos a una de sus mejores versiones con Vanessa Kirby cuando la película se estrene a finales de julio. “Me sentí atraída por Sue al instante. Desde sus orígenes, cuando Stan Lee y Jack Kirby la concibieron en los años 60, hasta el hecho de que ella ha pasado por todas estas diferentes iteraciones, artistas e ilustradores; y distintos fans que la han amado en los cómics a lo largo de las décadas”, afirma. “Cuando empecé a investigar sobre ella, me conmovió mucho el hecho de que fuera uno de los primeros personajes femeninos de ese género y también que fuera madre. Ella representa un gran poder espiritual y me encanta que sea el pilar en la dinámica familiar. La respeto profundamente y es un honor poder interpretarla”.

Esa dinámica familiar que es vital para la trama de la historia de Los Cuatros Fantásticos se ve también reflejada en la vida real. Durante su reciente visita a la Ciudad de México, Vanessa Kirby, junto a sus coprotagonistas de la película –Pedro Pascal, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach– dejaron ver que hay una verdadera camaradería entre ellos. “Es increíble. Realmente nos amamos. Tenemos una química fascinante e inmediatamente formamos lazos de amistad tan reales y fuertes que se notan en la película. La pasamos juntos riendo y apoyándonos en todo momento. Pedro es mi partner-in-crime; Joseph es como un hermano; y Ebon es uno de mis mejores amigos. Nos encantó ir a México para promocionar la película. Los fans mexicanos fueron increíblemente positivos, amables y cariñosos. Nos sentimos muy bien recibidos y eso nos dio mucha confianza para continuar con la promoción”, confiesa.





Sin duda, Sue Storm ha sido la superheroína con la que muchas hemos crecido y admirado por tanto tiempo. Todavía recuerdo esas tardes de caricaturas con mis hermanas en donde no nos perdíamos ni un solo paso de Reed y Sue –tal vez estábamos enamoradas de Reed y veíamos en Sue a una gran role model–. Pero para Vanessa, su superheroína favorita es más de carne y hueso. “A menudo damos por sentada la inversión que las madres hacen en sus hijos. Sue me enseñó mucho sobre la maternidad: es un trabajo 24/7, sin tiempo libre. Desde Sue, tengo este nuevo respeto por mi propia madre, a quien reconozco como mi heroína favorita”.

A pesar de que pronto ella misma se convertirá en mamá y tendrá un nuevo rol 24/7, Vanessa no para. Después de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, estrenará en agosto la película Night Always Comes, en donde también funge como productora a través de su propia compañía, Aluna Entertainment. Esta cinta presenta a un personaje femenino sumamente viciado e imperfecto, que toma decisiones realmente malas, impulsada por una sociedad que la obliga a hacerlo.

Lynette, mi personaje, es la manifestación de un sistema roto y me pareció interesante interpretarla. Sentí humildad por ella y la pasamos muy bien en el rodaje Vanessa Kirby

Vestido Ferragamo. Aretes y pulsera Panthère de Cartier

A la par de su intensa y próspera carrera como actriz, Vanessa también es embajadora global de War Child, una organización benéfica a favor de los niños en zonas en conflictos bélicos alrededor del mundo. “He trabajado con ellos durante 10 años y me ha cambiado la vida completamente. Uno de cada seis niños en el mundo vive en una zona de conflicto. El objetivo de esta organización es alimentar a cada uno de esos niños. Llegan a campos de refugiados sirios, en África… No hay mayor horror para un niño que estar en medio de un conflicto armado. Y cuando fui a ver el trabajo que están haciendo, me cambió la vida. War Child está rehabilitando, curando y sanando emocionalmente a niños que han quedado completamente traumatizados por los horrores de la guerra. Están haciendo un trabajo increíble”, afirma.

Después de una charla sobre los grandes logros y los proyectos a futuro, me doy cuenta de que en todas las palabras que pronuncia Vanessa siempre hay un dejo de “normalidad”. No pareciera que estoy hablando con una de las actrices más cotizadas del mundo y nominada al Oscar. ¿Tal vez será por el arduo camino plagado de retos que ha tenido que recorrer? Y de ser así, me pregunto cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado… “Para ser honesta, mi reto más grande siempre han sido las dudas sobre mí misma.

Camisa, Stella McCartney. Brazalete de la colección de alta joyería Cartier Le Voyage Recommencé. Anillo, Panthère de Cartier.

Después de años de rechazo, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar en una semana o en un mes, de altibajos…es complicado no dudar sobre una misma”, confiesa. “Pero me alegra cada vez ser mayor y un poco más sabia, conocerme mejor, desapegarme de ciertas cosas y abrazar lo que se me ofrece. Aunque el miedo siempre está presente en la vida del actor. Nadie sabe realmente lo que está haciendo. Me pasó justo ahora con Robert Downey Jr. –quien es una de las personas más adorables y generosas de este medio– y en nuestra primera interacción en el set, ¡yo no sabía qué hacer! Estaba tan nerviosa… pero él fue realmente bondadoso y paciente. Pero el miedo a no saber qué hacer nunca se va y creo que todos los actores lo sentimos constantemente. Somos humanos, después de todo”, confiesa.

El tiempo de nuestra plática se agota e indiscutiblemente tengo que cerrar con una última pregunta que siempre me gusta hacerles a todas las personas a las que entrevisto: ¿Qué es lo que más te hace feliz? “¡Es curioso que lo menciones! Lo que más me da felicidad es ir al festival de música de Glastonbury con mi mejor amigo, mi hermana y mi novio. Y justo está sucediendo ahora mismo este fin de semana, pero por estar filmando Avengers no puedo ir. Es realmente doloroso porque ese es mi lugar feliz. A veces no siempre puedes hacer las cosas que quieres hacer, pero estoy con ellos en espíritu y estoy agradecida de estar rodando una película que realmente estoy disfrutando. Me encanta estar bajo la dirección de los Russo y también trabajar con todo el maravilloso cast. Todos son cariñosos y comprensivos. Así que, sí, estoy agradecida de estar con ellos. Es una nueva familia, pero echo de menos ahora mismo a mi vieja familia. Pero ya habrá otra oportunidad”, comenta con una sonrisa.





Me despido de ella con un profundo agradecimiento. Ahora, –además de sus entrañables actuaciones–, sus sinceras palabras y confesiones compartidas, me confirman que Vanessa, así como Sue Storm, es simplemente fantástica.