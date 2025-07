Hace 18 años JLo puso en tendencia el drapeado trenzado —y aún nadie lo lleva como ella

Corría mayo de 2006. La Met Gala, entonces todavía en una etapa previa al fenómeno viral que es hoy, celebraba su edición dedicada a Anglomania: Tradition and Transgression in British Fashion. Mientras muchas invitadas elegían guiños obvios a lo británico —tartanes, corsetería, referencias punk o victorianas—, Jennifer Lopez llegó con un vestido blanco de gasa, asimétrico, con un trabajo de drapeado que no solo destacaba entre el mar de dramatismo teatral, sino que redefinía lo que significaba la elegancia silenciosa en la alfombra roja.

La pieza, de silueta columna, ceñida al cuerpo y con un solo tirante cruzado sobre el hombro izquierdo se ajustaba a la figura de JLo como si hubiese sido esculpida directamente sobre ella. Pero lo que la convertía en una obra maestra no era su forma básica, sino el detalle con el que estaba construida: un drapeado trenzado que nacía desde la cadera y ascendía con precisión hasta enmarcar el busto, cruzando en diagonales suaves que generaban tensión visual sin peso, sin rigidez.

Lo que este vestido anticipó

En una gala donde el exceso era permitido —y en muchos casos celebrado—, Jennifer Lopez eligió lo contrario. El blanco, lejos de ser neutro, tenía un peso simbólico: limpieza, claridad, y una seguridad que no necesitaba reforzarse con adornos. La tela, posiblemente gasa o chiffon de seda, caía sin volumen, pero con movimiento; un equilibrio difícil de lograr si no se entiende el cuerpo al que se adapta.

Este vestido no tenía transparencias estratégicas ni aberturas dramáticas. Y, aun así, capturaba todas las miradas. El secreto estaba en la construcción: el drapeado trenzado funcionaba como una arquitectura blanda, un patrón que envolvía a JLo sin aprisionarla, marcando la cintura, afinando el torso y sugiriendo curvas en cada paso. Era una sensualidad que no dependía del escote ni de la pierna expuesta, sino del arte de envolver.

Actualmente, JLo explora las siluetas drapeadas como su favorito para exaltar su figura Getty images

¿Por qué ese drapeado le funciona tanto a ella?

Jennifer Lopez posee una silueta que no encaja en la rigidez de los cánones del minimalismo extremo, pero tampoco necesita exageración. El drapeado trenzado —cuando se hace bien— acompaña sin forzar, embellece sin ocultar y da estructura sin armar. Su cuerpo, con caderas marcadas y hombros delicados, encuentra en esta técnica una forma de equilibrio visual perfecta. El escote asimétrico, además, enmarca el rostro y eleva la postura sin necesidad de artificios.

Más allá del resultado estético, este vestido hablaba de algo más profundo: de cómo una prenda puede actuar como una extensión de la identidad, no como una máscara.

Un gesto de estilo que se adelantó a su tiempo

A la distancia, ese vestido blanco no solo fue una elección atinada. Fue una declaración estética que predijo la dirección que tomaría la moda de alfombra roja en los años posteriores: menos volumen, más técnica; menos espectáculo, más construcción. Diseñadores como Maria Grazia Chiuri, Peter Do o Daniel Roseberry han retomado esta noción de drapeado inteligente como recurso emocional y visual. Pero Jennifer Lopez lo hizo primero. Y lo hizo sin exageraciones ni pretensiones.

JLo impuso el drapeado hace 18 años Pinterest

Dos décadas después, el eco de ese vestido sigue vigente. No tanto por el color o el escote, sino por el mensaje: una mujer puede vestirse con poder sin necesidad de endurecerse. Que el verdadero impacto está en el detalle. Y que el cuerpo, cuando se escucha en lugar de imponerse, responde con belleza. Nadie ha llevado el drapeado trenzado como ella. Y quizás, nadie vuelva a hacerlo igual.