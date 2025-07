Todo lo que debes saber de la NYFW SS 2026: regresos, debuts y las ausencias más inesperadas

La New York Fashion Week Primavera/Verano 2026 promete ser una de las ediciones más vibrantes y significativas de los últimos años. Bajo el lema Season of the Reboot, se proyecta como una celebración de la renovación creativa, la colaboración y el impulso a nuevos talentos. En Harsper’s Bazaar te contamos lo que realmente necesitas saber —en horario de Ciudad de México— sobre los grandes regresos, los debuts que todos observan y las ausencias que pegan fuerte.

Fechas claves para tu calendario (CDMX)

Martes 9 de septiembre , 20:00h — Brandon Maxwell abre de forma no oficial con su colección 10º aniversario.

, — Brandon Maxwell abre de forma no oficial con su colección 10º aniversario. Jueves 11 de septiembre , 09:00h — Michael Kors arranca oficialmente la semana con su propuesta SS 2026.

, — Michael Kors arranca oficialmente la semana con su propuesta SS 2026. Del 12 al 16 de septiembre, la pasarela se expande: regresos, estrenos y sorpresas, generalmente en franjas matutinas y vespertinas, según día y diseñador.

Michael Kors Instagram

Regresos esperados que marcan pauta

Brandon Maxwell se reencuentra con su público con un show exclusivo fuera de calendario que celebra una década en moda.

se reencuentra con su público con un show exclusivo fuera de calendario que celebra una década en moda. Alexander Wang vuelve oficialmente a la pasarela neoyorquina tras ausencia desde 2018, junto a los nuevos talentos reunidos en cartelera.

vuelve oficialmente a la pasarela neoyorquina tras ausencia desde 2018, junto a los nuevos talentos reunidos en cartelera. Diseñadores como Amy Smilovic (Tibi), Jason Wu y Toteme ya confirmaron su lista de retorno, reafirmando el ADN de NYFW.

Brandon Maxweel Getty images

Debuts que destacan

Nicholas Aburn , ex‑Balenciaga, llevará su primer desfile con Area el viernes 12 (20:00h CDMX), uno de los estrenos más esperados.

, ex‑Balenciaga, llevará su primer desfile con el viernes 12 (20:00h CDMX), uno de los estrenos más esperados. Veronica Leoni (Calvin Klein Collection) y Frances Howie (Fforme) presentarán su segunda colección ese mismo día, acaparando atención mediática.

(Calvin Klein Collection) y (Fforme) presentarán su segunda colección ese mismo día, acaparando atención mediática. Sorprende el regreso de Ib Kamara , al mando de Off‑White , con foco editorial al combinar haute couture y streetwear.

, al mando de , con foco editorial al combinar haute couture y streetwear. SC103 protagoniza su debut oficial en NYFW, sumándose al elenco de la semana.

protagoniza su debut oficial en NYFW, sumándose al elenco de la semana. Nuevos nombres como Maria McManus, Zane Li (para Lii), Amir Taghi (formado en Oscar de la Renta) y Colm Dillane (KidSuper) llegan por primera vez con fuerza.

Calvin Klein Instagram

Ausencias que dan de qué hablar

Sorprende —aunque ya se venía gestando— la ausencia de Ralph Lauren , que este año optó por otros escenarios globales.

, que este año optó por otros escenarios globales. Tommy Hilfiger también está fuera de la programación oficial.

también está fuera de la programación oficial. El caso de Carolina Herrera es singular: dejará NYFW para presentar su colección SS 2026 en Madrid (el 18 de septiembre).

es singular: dejará NYFW para presentar su colección SS 2026 en Madrid (el 18 de septiembre). Proenza Schouler y Thom Browne optan por desfilar fuera de Nueva York (París), siguiendo la tendencia de diversificar sus plataformas.