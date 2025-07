Ozzy Osbourne, el hombre que le dio rostro al lado oscuro del rock muere a los 76 años

Ozzy Osbourne no necesitó estrategias de marketing para convertirse en leyenda. Su sola presencia en el escenario, con la voz quebrada, los gestos erráticos y esa mirada perdida entre lo místico y lo devastado, bastó para cambiar la historia del rock. Se retiró de los escenarios a los 76 años con una salud frágil y hoy, su familia anunció su muerte.

El origen: Birmingham, distorsión y el germen del metal

Nacido en 1948 en un entorno obrero del Reino Unido, Osbourne fue moldeado por la rudeza de Birmingham. A finales de los años 60, canalizó esa crudeza en un proyecto musical que pocos entendieron al principio. Black Sabbath, con guitarras graves, letras oscuras y una sonoridad opresiva, creó una estética nueva para el rock: lenta, pesada, sombría. No buscaban gustar. Buscaban decir algo.

La voz de Ozzy —incierta, nasal, perturbadora— fue parte del sello. En canciones como War Pigs o Iron Man, su forma de cantar no embellecía, sino que transmitía una urgencia que parecía salir desde una grieta más profunda que la garganta.

Del caos personal a la afirmación artística

Su vida personal siempre fue caótica. Expulsiones, escándalos y recaídas, pero, incluso en esos momentos de aparente descontrol, la música siguió. Tras su salida de Black Sabbath, lanzó su carrera solista con discos que hoy se consideran fundamentales en el hard rock y el metal: Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, No More Tears. En ellos, la brutalidad convivía con la precisión melódica, y su figura comenzó a alejarse de la caricatura para consolidarse como un artista complejo.

La exposición íntima: televisión, fragilidad y reconstrucción

En los 2000, abrió las puertas de su casa a las cámaras. The Osbournes, lejos de destruir su mito, lo volvió más real. Mostró su torpeza, su deterioro físico, su desconexión doméstica. Y eso, de forma inesperada, sumó una capa más a su relevancia: la del hombre que, sin dejar de ser símbolo, también era padre, esposo, cuerpo que duele y memoria que a veces falla.

El cierre: cuando el escenario deja de sostenerte

Después de múltiples cirugías y del avance del Parkinson, Ozzy Osbourne confirmó que no podría volver a presentarse en vivo. El anuncio no buscó conmover ni despertar nostalgia. Solo comunicó un límite. No porque haya dejado de querer cantar, sino porque la leyenda sabía que no podría hacerlo como su público merecía. No todos los artistas tienen la lucidez —o la valentía— de retirarse antes de que el espectáculo los consuma.

Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento Comunicado oficial sobre la muerte de Ozzy Osbourne

Un final sin redoble de tambores

Ozzy Osbourne no necesitó fuegos artificiales para cerrar su carrera. Le bastó con lo que construyó: una forma de estar en el mundo que no buscaba ser comprendida, pero que terminó siendo inevitablemente reconocida. Su influencia no se mide en cifras, sino en la cantidad de músicos, géneros y generaciones que aún lo citan como referencia.

Esta mañana, su familia confirmó la noticia, Ozzy Osbourne dejó este plano a la edad de 76 años y aunque aún no se han revelado detalles de la causa de muerte, ni los preparativos y homenajes póstumos que el mundo ofrecerá en su memoria, el legado del príncipe de la oscuridad seguirá latente en la historia del rock mundial.