El antes y después de Hunter Schafer, actriz transgénero que redefine el nuevo star system

A sus 26 años, Hunter Schafer se ha consolidado como una de las voces más influyentes del cine, la televisión y la moda. Su trayectoria es ejemplar: comenzó como activista durante su adolescencia en Carolina del Norte, se transformó en una figura clave de representación transgénero, y ahora expande su búsqueda creativa hacia roles cinematográficos y detrás de cámaras.

Una transición pública que abrió caminos

Hunter Schafer nació en diciembre de 1998 en Trenton, Nueva Jersey, y creció en Raleigh, Carolina del Norte. Fue en noveno grado cuando asumió su identidad como mujer trans y comenzó su transición, un proceso que resultó visible desde entonces. Ya como modelo, fue uno de los demandantes principales en la demanda Carcaño v. Hunter Schafer en 2016 contra una ley estatal que prohibía que las personas trans usaran baños públicos que correspondieran a su identidad.

La transición de Hunter Schafer ha sido un tema abierto del que la actriz habla públicamente desde muy joven

Euphoria: el breakout que redefinió la representación

En 2019 debutó como Jules Vaughn en Euphoria, un personaje transgénero cuya historia de autodescubrimiento y vulnerabilidad fue escrita junto a la actriz creando una de las representaciones más respetuosas y reales de la televisión. Su actuación le valió premios como el Shorty Award y el galardón de Rising Star 2020 de GALECA. En enero de 2025 la serie anunció su regreso para una tercera temporada, proyectada para iniciar filmaciones en enero.

Hunter Schafer retiró algunas de sus fotos antiguas de Instagram tras el éxito de Euphoria

De modelo a actriz, directora y más

Paralelamente a su carrera de actuación, Hunter Schafer incursionó en el mundo de la moda y la dirección. Ha modelado para firmas como Dior, Prada, Schiaparelli, Gucci y Versace, y ha sido embajadora de Prada y Shiseido. Además, dirigió el video musical hornylovesickmess para Girl in Red y el clip Why Am I Alive Now? de Anohni and the Johnsons. Incluso escribió un episodio de Euphoria titulado “Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob - Part 2: Jules”.

Además de su trabajo como actriz y modelo, Hunter Schafer es activista

Del cine de horror a la épica musical

En 2024 protagonizó la película de horror Cuckoo, dirigida por Tilman Singer. Su papel fue destacado por la crítica como un ancla emocional en un relato perturbador.

Para 2025, suma proyectos destacados: interpreta a Hilda en Mother Mary, un drama épico-musical dirigido por David Lowery y coprotagonizado por Anne Hathaway y Michaela Coel para A24.

Además, se rumora que podría formar parte de Blade Runner 2099 en Amazon y del videojuego/cine OD, colaboración con Hideo Kojima y Jordan Peele.

Voz activa: más allá de la pantalla

En febrero de 2025 habló públicamente sobre problemas con su pasaporte estadounidense, donde inicialmente fue registrado como hombre, lo cual expuso en redes sociales y generó discusiones sobre las barreras legales a las identidades trans.

También ha comentado sobre rechazar papeles trans que perpetúen estereotipos, reclamando mayor complejidad en las historias que aceptará.