La evolución de Bella Ramsey, la actriz declarada no binaria antes y después en fotos

El nombre de Bella Ramsey vuelve a ser tendencia debido a que ha sufrido violencia digital a través de sus redes sociales por declararse no binaria. ¿Sabes qué significa esto? Hoy te lo explicamos en Harper’s Bazaar.

Su nombre real es Isabella May Ramsey, nació el 25 de septiembre de 2003 en Nottinghamshire, Inglaterra. Es una actriz británica reconocida por su versatilidad y profundidad interpretativa en cine, televisión y teatro y recientemente se declaró no binaria, además de haber sido diagnosticada con autismo durante un rodaje en Canadá.

Bella saltó a la fama en 2016 con su papel de Lyanna Mormont en la serie de HBO, Game of Thrones. A pesar de ser un personaje secundario, su actuación fue tan impactante que fue considerada la “estrella revelación” de la sexta temporada.

Posteriormente, protagonizó la serie infantil The Worst Witch como Mildred Hubble, papel que le valió el premio BAFTA infantil al mejor intérprete joven en 2019. También dio voz al personaje principal en la serie animada Hilda de Netflix, mostrando su talento vocal y musical.

Bella Ramsey Pinterest

En 2022, interpretó a Birdy en la película Catherine Called Birdy, y en 2023 asumió el papel de Ellie en la adaptación televisiva del videojuego The Last of Us de HBO, actuación que le valió una nominación al Emmy como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática.

Bella Ramsey, actriz no binaria y activista

Bella se identifica como persona no binaria y ha expresado que los pronombres neutros (they/them) son los que mejor la describen, aunque no le molesta que usen otros pronombres para referirse a ella. Esto significa que Bella Ramsey se identifica como género fluido y no se siente especialmente identificada con un género, por lo que prefiere llevar looks unisex.

En 2023, reveló que fue diagnosticada con autismo a los 18 años, lo cual ha influido significativamente en su enfoque actoral. Además, ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la anorexia nerviosa durante su adolescencia y cómo su fe cristiana la ayudó en ese proceso. Es vegana y defensora del bienestar animal y también toca la guitarra y canta.

Reconocimientos recientes

En septiembre de 2023, fue incluida en la lista Time 100 Next, que destaca a las futuras líderes e innovadoras del mundo. Su actuación en la segunda temporada de The Last of Us ha sido aclamada por la crítica, consolidándola como una de las jóvenes actrices más prometedoras de su generación.