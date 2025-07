Rosalía se une a New Balance como su nueva embajadora en una campaña cinematográfica

Por: Rosa Sánchez

New Balance recibe el toque Motomami. Hoy, 9 de julio, la marca global de ropa deportiva da la bienvenida oficialmente a Rosalía como su nueva embajadora. Con un elenco de figuras destacadas como las atletas olímpicas Coco Gauff y Cameron Brink, la incorporación de Rosalía marca el comienzo de una nueva era de moda experimental, creatividad audaz y pura diversión para New Balance.

Para inaugurar su papel, la cantante de “Bizcochito” protagoniza una campaña cinematográfica de cinco entregas para la marca. Filmada a modo de instantáneas con atmósfera tenue, la historia en imágenes y el clip adjunto siguen el trayecto de la artista desde Boston (ciudad natal de New Balance) hasta Nueva York, mientras calza sus elegantes zapatillas New Balance 204L. En tonos marrón, crema y ante beige, las zapatillas tienen suela de caucho, listas para cualquier terreno.

Fiel a su estilo poderoso, coqueto y estudiantil, Rosalía combina el calzado retro con un largo trench beige, medias negras transparentes bajo calcetas arrugadas grises y gafas negras futuristas. También carga un paquete misterioso que revela ser una pintura personalizada con un diseño de New Balance x Rosalía, marcando el inicio de esta alianza artística.

Rosalía x New Balance Cortesía New Balance

Antes del lanzamiento de la campaña, Rosalía respondió a un Q&A con Harper’s Bazaar donde habló sobre deporte, estilo y sus fuentes de inspiración este verano.

¿Por qué esta colaboración con New Balance es perfecta para ti?

Siempre me ha apasionado el diseño y el deporte, y desde niña he sido muy activa —básicamente un torbellino. De adulta, sigue igual, así que estoy superemocionada. Si tuviera un superpoder de niña, habría sido correr muy rápido. Me encantaba competir con los chicos de mi clase y ¡ganarles! Hoy sigo buscando cualquier excusa para correr, conectar y simplemente divertirme.

Tu estilo es una mezcla de “coquette”, audaz y escolar, ¿cómo encaja el athleisure en tu guardarropa?

Si ya tengo prendas deportivas en mi armario, ¿por qué no usarlas? Últimamente me obsesionan los tacos de fútbol, especialmente los “442” en dorado o negro. Jugué en el equipo de fútbol femenino de mi pueblo cuando era adolescente, y mi amor por el fútbol sigue vivo en muchos sentidos. Si puedo mostrar quién soy a través de lo que llevo, ¡lo haré!

Está claro desde hace años que los looks diarios se vuelven interesantes mezclando piezas deportivas con otras no deportivas, y con New Balance esa combinación es especialmente acertada: siluetas clásicas, patrones y formas que combinan con todo. Personalmente, me inclino por los shorts de hombre y las zapatillas clásicas.

Rosalía x New Balance Cortesía New Balance

¿Alguna prenda infaltable últimamente? ¿Cómo la combinas?

Para entrenar, sin duda leggins y tops por la funcionalidad. Pero en mi estilo de calle me encantan las botas-taco de fútbol y la colaboración con Miu Miu, ¡me chifla! Soy muy fan de usar algo fuera de contexto, jajaja.

¿Tienes una rutina matutina para vestirte?

No tengo una rutina. Últimamente trato de empacar ligero, luego reviso la maleta, checo el clima, veo cuánto tiempo tengo para armar un look, a dónde voy, qué haré y si me apetece ir con todo o mantenerlo relajado.

¿Qué vibra te acompaña este verano?

Cosas en mi cabeza: verde neón, películas de Studio Ghibli, cerezas con hielo, bolsos llenos de notas que nunca releeré, escalar montañas, obras de Juan Mayorga, cocinar amatriciana para los míos, orar, cómo toca Pau Casals, madrugar, caminar, correr, ir en bici, subida en moto, ir a un lugar en el que nunca he estado, ausencia de joyas y ese brillo de piel besada por el sol recién engrasada.

¿Qué looks te hacen sentir más tú en el escenario?

Cualquier cosa que me permita moverme libremente y al mismo tiempo me dé la fuerza y el coraje que necesito para ponerme en el escenario.

Rosalía x New Balance Cortesía New Balance

New Balance apoya a atletas, y tú también eres una, ¿qué papel tienen el ejercicio y el autocuidado en tu vida diaria?

Uffff… sin duda, un lugar muy importante. Soy tanto instrumento como instrumentista, así que imagina. Mi cuerpo es mi herramienta principal, y a lo largo de los años he aprendido a escuchar sus necesidades.

¿Hay algún proyecto próximo que estés entusiasmado por compartir?

Esta colaboración y, si Dios quiere, ¡música!

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar US