Cómo transformar el frizz en ondas definidas: claves para un cabello voluminoso y elegante

El cabello esponjado suele despertar opiniones divididas: para algunas personas es sinónimo de rebeldía estética, para otras, un desafío diario frente al espejo. Pero más allá de etiquetas simplistas, este tipo de textura encierra un potencial natural extraordinario. Cuando se cuida con los productos y técnicas adecuados, puede convertirse en una melena ondulada elegante, con cuerpo, carácter y movimiento.

Entiende la textura antes de intervenir

El primer paso no comienza en la ducha, sino en la comprensión de la fibra capilar. El cabello esponjado no siempre es seco ni maltratado; muchas veces, simplemente responde a una estructura ondulada o rizada que no ha sido tratada con los cuidados adecuados. Identificar si se trata de ondas sueltas, espirales compactas o rizos suaves es clave para elegir el régimen correcto.

El lavado como ritual, no como rutina

Optar por un shampoo sin sulfatos es fundamental. Estos tensioactivos, presentes en muchos productos comerciales, tienden a eliminar los aceites naturales del cuero cabelludo, dejando el cabello más poroso y predispuesto al encrespamiento. Complementa con un acondicionador con alto poder humectante, de preferencia con ingredientes como manteca de karité, aceite de coco o proteínas vegetales hidrolizadas.

Una vez por semana, sustituye el acondicionador por una mascarilla intensiva que aporte elasticidad y definición. El objetivo es nutrir sin apelmazar.

Eiza González Pinterest

No subestimes el secado

El momento posterior al lavado es decisivo. Secar el cabello con una toalla de algodón o una camiseta de algodón en lugar de toalla convencional reduce el frizz desde la raíz. Evita frotar: en su lugar, presiona suavemente para absorber el exceso de agua.

Si decides usar secadora, elige siempre un difusor a temperatura media o fría. Esta herramienta distribuye el aire de manera uniforme, permitiendo que las ondas se formen con mayor naturalidad y sin romper su estructura.

Peina con intención, no con fuerza

Desenreda el cabello cuando aún esté húmedo, preferiblemente con un peine de dientes anchos o con los dedos. Los cepillos de cerdas cerradas pueden romper las ondas y generar electricidad estática. Para estimular la forma natural, aplica una crema definidora o un gel ligero, y distribúyelo con las palmas haciendo scrunch —es decir, presionando el cabello hacia arriba— para fomentar la forma ondulada.

Portrait of smiling woman wearing bucket hat at street market Getty Images

El arte de dormir con estilo (y cuidado)

El frizz nocturno es una realidad para las melenas onduladas. Dormir sobre fundas de satén o seda ayuda a mantener la humedad natural y evitar el roce que deshace las ondas. También puedes recoger el cabello en un moño suelto o en una trenza baja para conservar la forma sin marcas ni enredos.

Define, pero no impongas

La belleza del cabello esponjado u ondulado reside en su espontaneidad. No se trata de forzar una forma idealizada, sino de acompañar su comportamiento natural con técnicas que lo respeten. Evita productos con siliconas pesadas o alcoholes secantes, y apuesta por fórmulas que hidraten, sellen y realcen.

Logra el ondulado perfecto Pexels

Aceptar y dominar la textura ondulada no implica resignarse al desorden, sino encontrar armonía dentro del movimiento. Con paciencia, conocimiento y los cuidados adecuados, tu cabello puede dejar atrás la esponjosidad sin dirección y revelarse como una declaración de estilo con identidad propia.