Ella es Julia Shiplett, la primera pareja de Elliot Page desde que se declaró hombre transgénero

El pasado 28 de junio, Elliot Page compartió una fotografía junto a Julia Shiplett sobre un paso peatonal decorado con los colores del Orgullo. La imagen, acompañada únicamente de un emoticón de arcoíris y corazones, confirmó discretamente lo que ya era evidente: una relación sólida y llena de complicidad. Por su parte, Shiplett publicó un video espontáneo de Page en una fuente termal, acompañándolo con un Happy prideee cargado de ternura.

La pareja ha sido vista recientemente en eventos públicos como un partido de la WNBA en Nueva York y una proyección especial de Overcompensating en Los Ángeles, serie donde Shiplett interpreta a Mimi. Estos momentos confirman que su vínculo no solo es cercano, sino también compartido con autenticidad.

Julia Shiplett es comediante, guionista y actriz. Nacida en Chicago y graduada en estudios cinematográficos por la Universidad de Wisconsin–Madison, ha trabajado en producciones como High Maintenance, Love Life y Crashing. También ha escrito para The New Yorker y The New York Times, consolidándose como una voz aguda dentro de la comedia contemporánea.

Este es el primer romance público de Elliot Page desde su transición en 2020 y desde la publicación de su autobiografía Pageboy en 2023. Más allá de lo personal, su relación con Julia Shiplett simboliza un nuevo capítulo: libre, visible y emocionalmente pleno. Sin necesidad de extravagancias, la feliz pareja ha construido una narrativa compartida que celebra el orgullo, el amor y la representación positiva dentro de la comunidad LGBTQ+.