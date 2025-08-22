10 secretos fascinantes de Dua Lipa en su cumpleaños número 30

Dua Lipa no solo es una estrella del pop, también es una fusión de identidad, cultura, estrategia y autenticidad. Su nombre, su origen, sus elecciones y su activismo convergen en una artista que ha convertido cada sueño —desde cantar en YouTube hasta gestionar su propio legado desde Radical Optimism— en una narrativa poderosa y consciente. Hoy, en su trigésimo cumpleaños, celebramos una mujer que no solo canta, sino que construye con deliberación una constelación de posibilidades para el futuro.

Para celebrar esta fecha icónica, aquí tienes diez datos sorprendentes y auténticos, que revelan dimensiones poco conocidas de la superestrella más allá del escenario.

Su nombre significa “amor” en albanés y es el que le puso su abuela

Dua, palabra que en su idioma natal significa precisamente amor, fue idea de su abuela, un detalle que pasó de generar cierta timidez infantil a convertirse en uno de los nombres más reconocibles del pop global.

Tiene un diente extra: 33 en total

Sí, sorprendente pero cierto, según se vio en una radiografía, tiene un diente supernumerario, un rasgo inusual que la distingue físicamente.

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

Empezó cantando covers en YouTube siendo adolescente

A los 14 años grababa versiones de canciones que compartía en la plataforma, fue su primer escaparate y trampolín hacia una carrera profesional.

Estudió en la prestigiosa Sylvia Young Theatre School

Después de que en la escuela primaria le dijeran que no podía cantar debido a su baja estatura, su familia la envió a esta escuela de artes escénicas en Londres, donde recibió formación en música y canto.

Dua Lipa lover girl Anthony Seklaoui

Vivió entre Londres y Pristina durante su infancia

Nació en Londres (1995), se trasladó a Kosovo a los 11 años y regresó sola a Londres a los 15 para perseguir su vocación, ese cruce cultural moldeó su identidad artística.

Trabajó una temporada como portera de discoteca

Antes del estrellato, tuvo empleos modestos. Uno fue como encargada de la entrada en un club nocturno, donde incluso tuvo que negar el acceso… a sus propios amigos.

Dua Lipa Lover Girl Anthony Seklaoui

Tiene triple nacionalidad: albanesa, británica y kosovar

Aunque nació en Londres, en reconocimiento a su promoción de su identidad cultural, recibió la nacionalidad albanesa por parte del presidente de Albania, y en 2025 también la kosovar.

Posee dos récords Guinness

En 2020 logró el récord por más entradas vendidas para un concierto en livestream como artista femenina; en 2021, alcanzó el máximo histórico de oyentes mensuales en Spotify para una artista femenina (sin superar el pico de Ariana Grande)

Dua Lipa Lover girl Anthony Seklaoui

Es una activista cultural y mediática con visión estratégica

Aparte de su música, lanzó Service95 Book Club y reflexiona sobre su carrera como manifestaciones deliberadas de sus sueños; incluso trabaja en medios, contenido y gestión independiente, rompiendo esquemas de estrella pop y es embajadora de buena voluntad en la UNICEF desde donde ha impulsado campañas de alfabetización en el Libano.

Celebra con propósito: sus vacaciones de cumpleaños mezclan estilointimidad y reflexión

Justo antes de cumplir 30, Dua Lipa está disfrutando de una escapada en Jamaica e Ibiza con su prometido Callum Turner, bikinis, vestidos diseñados por Jacquemus y momentos íntimos repletos de elegancia y autenticidad, desplegados con naturalidad en redes.