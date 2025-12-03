Suscríbete
La historia detrás del cover de Maná que Dua Lipa interpretó en su segunda noche en CDMX

En su segundo concierto en México, Dua Lipa revivió uno de los temas más emblemáticos del rock latino, uniendo generaciones con una interpretación cargada de estilo y memoria colectiva

En ocasiones, una artista internacional logra algo más profundo que un aplauso o un coro multitudinario: conecta con la memoria cultural de un país. Eso ocurrió cuando Dua Lipa, en medio de un escenario vibrante en la Ciudad de México, decidió interpretar “Oye mi amor”, una de esas piezas que no solo pertenecen a una banda, sino a la historia emocional de millones.

Para comprender la fuerza del momento hay que regresar a 1992, cuando el álbum ¿Dónde jugarán los niños? redefinió el panorama del rock latino y colocó a Maná en una dimensión que trascendió fronteras. Entre sus pistas, “Oye mi amor” emergió como una declaración directa y apasionada. Una mezcla de urgencia, deseo y atrevimiento que convirtió lo cotidiano del enamoramiento en un canto generacional. Sus guitarras, su ritmo y su narrativa se mezclaron con la intensidad emocional típica de la época, creando un himno que se volvió omnipresente en radios, en fiestas o en autos que cruzaban avenidas bajo el calor de los noventa.

Más de tres décadas después, su magnetismo sigue intacto. “Oye mi amor” no pertenece únicamente a quienes crecieron con ella; también habita la memoria de quienes la escucharon sin buscarla, heredada en playlists familiares o en momentos espontáneos de la vida nocturna. Es música que se aprende por repetición cultural, esa que se transmite no como una tradición formal, sino como un gesto colectivo.

Por eso la elección de Dua Lipa no fue un simple detalle local. Fue un reconocimiento al poder de la nostalgia bien entendida, aquella que honra sin intentar imitar, la que respeta la historia, pero permite que cada artista la traduzca a su propio lenguaje. En su voz, el tema adquirió una tonalidad distinta, más pulida, más contemporánea, pero con la misma electricidad que hizo que miles de personas lo cantaran en unísono.

El resultado fue un instante suspendido, como una mezcla entre euforia pop, memoria mexicana y elegancia escénica. Una prueba de que, cuando una canción está viva en el imaginario colectivo, basta una nueva interpretación para que vuelva a pulsar con la misma fuerza con la que nació.

