Las locuras, de Rodrigo García, nos da un cast de ensueño

Con el pretexto del estreno “Las locuras” en Netflix, las seis protagonistas de la película toman la portada digital de Harper’s Bazaar de la mano con Ferragamo, que celebra la colección Vara, su zapato más emblemático.

Noviembre 20, 2025 • 
Harper’s Bazaar
Las locuras, de Rodrigo García, nos da un cast de ensueño

Fotografías de Alejandro Salinas
Fashion styling de Rodrigo Alcántara

Por Déborah Uranga

En total look de Ferragamo, cada una de nuestras protagonistas explora su relación con la locura: la que rompe con los cánones, la que intenta controlar, la que arde, la que busca equilibrio, la que se descoloca por amor y la que camina al borde entre razón y deseo. Sus voces se unen para recordar que la locura no es un desvío, sino una fuerza que nos mueve.

Escrita y dirigida por Rodrigo García, la historia se centra en el encuentro fortuito de seis mujeres en un día lluvioso en la Ciudad de México. A través de personajes que parecen distintos, la película aborda la presión de las expectativas sociales y familiares, la pérdida de control emocional, y los puntos en común entre personas que parecen distantes. Se enfoca en la resiliencia, vulnerabilidad y capacidad de superación de los individuos.

A través de una narrativa íntima, Rodrigo García examina cómo las personas desafían sus límites y la experiencia humana en general, llevando a los personajes a sus extremos para crecer y afirmarse.
Aquí te presentamos a cada una de ellas:

Todo incia con Renata, interpretada magistralmente por Cassandra Ciangherotti.
Renata vive un momento maníaco al borde de la bipolaridad. Cometió un acto ilegal y está bajo arresto domiciliario. ¿Su locura? La desborda el mundo convulso que vivimos, algo que resuena con Cassandra: “Me siento como un pez a contracorriente en muchos sentidos y es satisfactorio que mi personaje puede decir todo lo que muchos callamos. Krishnamurti dice que no es saludable el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es una frase que dejo como una posibilidad de cuestionamiento para todos quienes se sienten adaptados a este mundo que vivimos”.

01 Cassandra Ciangherotti.jpg

Cassandra Ciangherotti

Renata tiene una psiquiatra: Irlanda, interpretada por Ángeles Cruz.

Irlanda es una mujer que vive de escuchar a todos… menos a sí misma. Es muy profesional, pero su entorno familiar la asfixia y decide romper con lo que la limita. “Todas tenemos una parte disruptiva que quiere romper lo que nos lleva al límite”, explica Ángeles. ¿Qué haría ella en la situación de su personaje? “Si no tuviera el cine como fuga creativa, no sé qué hubiera sido de mí. Tener un lugar de satisfacción es lo que te contiene para no romperte”.

03 Ángeles Cruz.jpg

Ángeles Cruz

Soledad es la hermana de Renata y la interpreta Natalia Solián. Soledad es actriz en formación que explora los límites emocionales de su oficio mientras intenta encontrar un punto de equilibrio. Algo que resuena con su intérprete. “Trabajar en esta industria es muy impactante para la emoción y la psique. Todavía busco ese balance para navegar mis propios extremos”, nos cuenta Natalia. “Intuyo que lidiar con mis locuras tiene que ver con abrazarme y abrazar esos estados [de locura]”.

05 Natalia Solián.jpg

Natalia Solián

Durante su encierro, Renata ve a Penélope —interpretada por Naian González Norvind— pasar por la calle y platican un instante. Penny es veterinaria y acompaña procesos de eutanasia a domicilio. Su locura nace del amor y del choque entre realidad e ideales… algo que actualmente resuena con Naian, “El amor nos lleva a cuestionar nuestra sanidad. Cuando la realidad no corresponde a lo que nos enseñan, nos lleva al borde. Yo veo mis locuras en retrospectiva, porque en el momento no creo que lo sean. He aprendido a darles contención con terapia y con lo que me regrese al cuerpo. Pero, una locura es romper estructuras”.

07 Naian González Norvind.jpg

Naian González Norvind

Otra visita que recibe Renata es la de Miranda, personaje interpretado por Ilse Salas. Miranda es una mujer exitosa en su trabajo y estable en su vida familiar, hasta que un enamoramiento inesperado la descoloca, la desarma y le hace cuestionar todo. Ilse cree que la locura está siempre cargado a las mujeres, porque son las que se desbordan con más facilidad. “Lo que la sociedad llama locura muchas veces es solamente perder el miedo a expresar una emoción. La locura por pasión es la más bonita… ojalá todos la viviéramos”, dice al pensar en su personaje. También piensa que resonó con la historia de Penny con su novio, y concluye que, “Prefiero ser una loca a los ojos de la sociedad que guardarme quién soy”.

09 Ilse Salas.jpg

Ilse Salas

Cerramos con Serena, el personaje de Fernanda Castillo. Serena es una mujer financiera exitosa y poderosa que intenta controlar lo que no puede y asiste semanalmente a una lectura de tarot. En su última sesión descubre que la vida no opera bajo sus reglas. “Todos tenemos un poco de locura. Es lo que nos mantiene vivos y efervescentes”. Mientras se confiesa una perfeccionista a grados obsesivos, también reconoce que eso la lleva a vivir la vida con intensidad. “Me apasiona llegar a esos momentos de locura en escena, cuando siento que toco las estrellas al interpretar un personaje que me inspira. La posibilidad de repetir ese sentimiento es por lo que soy actriz”.

11 Fernanda Castillo.jpg

Fernanda Castillo

Las seis actrices llevan looks de @ferragamo y zapatos de la colección Vara, con su icónico lazo de gros-grain, el cual es todo un emblema de la firma italiana.

