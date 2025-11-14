Suscríbete
5 premios y un reinado imparable, Bad Bunny consolida su poder en los Latin Grammy 2025 —y en la cultura pop

Su arrastre cultural, su visión única y su presencia en los Latin Grammy 2025 revelan por qué Bad Bunny se mantiene como uno de los artistas más influyentes del mundo

November 14, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
26th Annual Latin Grammy Awards - Show

Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy

Lo de Bad Bunny es digno de análisis. La edición 2025 de los Latin Grammy lo confirmó como el mayor ganador de la noche y, al mismo tiempo, como una figura capaz de mover conversaciones, tendencias y mercados a escala global y su próximo papel como estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl sólo reafirma lo evidente: existe un antes y un después de su impacto en la música latina.

En una ceremonia donde se respiraba expectativa, Benito apareció con una presencia calculadamente sobria, alejada del maximalismo que otros artistas abrazan e incluso él mismo llevó con orgullo en entregas pasadas. En esta edición de los Latin Grammy 2025, su look reveló un lenguaje más sobrio con un traje negro amplio, de caída precisa, acompañado de una gorra blanca y lentes oscuros que suavizan cualquier lectura tradicional de alfombra roja. El gesto funciona en él como un manifiesto de autenticidad, comodidad, identidad y evolución.

La escena de la noche es clara, Benito parado frente al micrófono, con el gramófono dorado en la mano y una expresión contenida, mezcla elegancia minimalista con una postura relajada que habla del estilo que ha cultivado desde sus primeros años. El conjunto tiene matices de sastrería moderna —hombros relajados, silueta fluida, zapatos de acabado pulido— pero interpretada bajo su propio código urbano. La gorra, pieza que en otros contextos podría percibirse como un gesto irreverente, aquí opera como sello personal. Es la prueba de que Bad Bunny no se adapta a la alfombra roja, increíblemente la alfombra roja se adapta a él.

El triunfo del artista en los Latin Grammy 2025 no es casual. Su música, que combina narrativa emocional con ritmos híbridos, domina listas globales y conserva una conexión directa con el público. Benito logra algo que pocos artistas alcanzan ya que convierte cada lanzamiento en conversación cultural. Además, su versatilidad —capaz de ir de lo introspectivo a lo festivo sin perder coherencia— mantiene su propuesta fresca, contemporánea y reconocible en segundos.

Su ascenso al show de medio tiempo del Super Bowl confirma la magnitud de su influencia. No es una simple invitación, es el reconocimiento de que la música latina, a través de él, se volvió una fuerza mundial que ya no necesita traducción ni explicación. Su presencia allí es un paso natural para un artista que no sigue tendencias, sino que las propone y las inaugura.

La clave de su éxito radica en una combinación infrecuente de estética propia, un oído infalible para los ritmos del momento, una identidad que nunca negocia y una capacidad de generar impacto sin recurrir a fórmulas gastadas. Bad Bunny no busca encajar en los moldes del pop global; los expande. Y tanto su victoria arrasadora en los Latin Grammy 2025 (con 5 gramófonos en mano) como su inminente actuación en el evento deportivo más visto del planeta lo convierten en el artista que define esta década.

Eurídice Aiymet Garavito García
