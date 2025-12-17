Los 12 mejores álbumes de 2025

El 2025 fue un año donde la música volvió a pensarse en formato álbum. Lejos de lanzamientos diseñados únicamente para alimentar playlists, muchos artistas apostaron por proyectos conceptuales, narrativas personales y exploraciones sonoras más profundas. Entre regresos esperados, evoluciones artísticas y discos que marcaron conversación cultural, estos doce álbumes se consolidaron como los más relevantes del año por su impacto creativo y crítico.

Lux — Rosalía

Rosalía firmó uno de los discos más ambiciosos de su carrera. Lux combina referencias clásicas, electrónica contemporánea y una narrativa casi escénica. Es un álbum exigente, pensado para escucharse completo, donde cada canción dialoga con la siguiente. Confirma su lugar como una artista que no responde a tendencias, sino que las provoca.

Debí tirar más fotos — Bad Bunny

En uno de sus trabajos más introspectivos, Bad Bunny se aleja del exceso y mira hacia la memoria, la identidad y la nostalgia. El álbum mezcla sonidos tradicionales de Puerto Rico con una sensibilidad urbana más contenida, mostrando una faceta más reflexiva sin perder fuerza cultural.

Eusexua — FKA twigs

Hipnótico y experimental, Eusexua es una extensión del universo artístico de FKA twigs. El disco cruza electrónica, pop alternativo y performance sonoro, construyendo una experiencia que va más allá de lo musical. Cada pista se siente corporal, emocional y visual.

Ego Death at a Bachelorette Party — Hayley Williams

Hayley Williams consolidó su identidad fuera de Paramore con un álbum crudo y emocional. Este proyecto aborda el desgaste afectivo, la reinvención personal y la vulnerabilidad desde un sonido que mezcla rock alternativo con texturas electrónicas sutiles.

Baby — Dijon

Uno de los discos más íntimos del año. Baby apuesta por una producción minimalista donde el R&B alternativo se construye desde la honestidad emocional. Es un álbum que se siente cercano, casi confesional, y que conecta desde la sutileza.

Moisturizer — Wet Leg

Wet Leg mantuvo su irreverencia con un álbum directo, divertido y energético. Moisturizer reafirma su identidad dentro del rock contemporáneo con guitarras urgentes, letras irónicas y una actitud que se siente auténtica, no calculada.

Never Enough — Turnstile

Turnstile expandió los límites del hardcore con un álbum que equilibra agresividad y melodía. Never Enough es intenso pero accesible, demostrando que el género puede evolucionar sin perder su esencia.

Bleeds — Wednesday

Con Bleeds, Wednesday consolidó su lugar en la escena indie. El disco mezcla melancolía, distorsión y una narrativa emocional que conecta con la vulnerabilidad contemporánea. Es un álbum que se siente honesto y profundamente humano.

Let God Sort Em Out — Clipse

El regreso de Clipse fue uno de los momentos más comentados de 2025. El dúo entregó un disco sólido, con letras maduras y producción precisa, demostrando que su relevancia dentro del hip-hop sigue intacta.

Snipe Hunter — Tyler Childers

Tyler Childers amplió su lenguaje musical con un álbum que se aleja del country tradicional. Snipe Hunter destaca por su narrativa compleja y su apertura sonora, posicionándose como uno de los trabajos más interesantes del género este año.

The BPM — Sudan Archives

Sudan Archives entregó uno de los discos más innovadores de 2025. The BPM cruza electrónica, soul y experimentación instrumental, confirmando su lugar como una de las voces más originales de su generación.

Play — Ed Sheeran

Sin reinventar el pop, Ed Sheeran mostró una evolución clara. Play incorpora influencias globales y una producción más abierta, demostrando su capacidad de adaptación y su vigencia dentro del panorama musical actual.