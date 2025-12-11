Rag & Bone llega a México con jeans virales y una autenticidad neoyorquina infalible

La firma neoyorquina Rag & Bone llega a México y trae un legado que se ha construido a pulso: una mezcla de oficio británico, actitud urbana y una dedicación seria a la mezclilla bien hecha.

Rag & Bone nació porque sus fundadores no encontraban los jeans que querían usar. No tenían formación en moda, así que decidieron aprender en el terreno. Se metieron a fábricas en Estados Unidos, observaron a los maestros del patrón y la costura, y entendieron que la ropa dura más cuando se hace con cabeza y con manos expertas. De esa experiencia salió su ADN: calidad, precisión y un toque de irreverencia inspirado en los rag and bone men de Inglaterra, personajes que reciclaban lo que otros pasaban por alto. Esa mezcla de rigor americano y sensibilidad británica se siente en cada pieza.

Lo que empezó como una misión de crear jeans masculinos cómodos y distintos creció a colecciones completas para hombres y mujeres. Hoy Rag & Bone ofrece denim, calzado y accesorios que funcionan sin esfuerzo y que se convierten en parte del día a día. No buscan impresionar. Simplemente hacen ropa que funciona y se ve bien.

Para muestra basta una sesión de lo más cool, como la que hicimos en exclusiva con Regina Contreras, María Cantú, Xime Calleja, Daniela Rangel y Lenard Vandera, quienes hablan el lenguaje Rag & Bone con un estilo propio, real, genuino y sin filtros.

Miramar, la línea que volvió loco a TikTok porque parece denim, pero no lo es. Nació en 2013 para mujer y explotó en redes una década después. Su secreto es una técnica de impresión que convierte canvas o algodón tipo sudadera en algo que engaña al ojo. En 2024 llegó la versión masculina y se volvió igual de codiciada.

¿Y qué puedes esperar encontrar en la tienda? Mucho urbano, mucha honestidad y ropa hecha con intención. Miramar estará ahí, claro, lista para que confirmes si de verdad parece mezclilla en persona.