Moda

Rag & Bone llega a México con jeans virales y una autenticidad neoyorquina infalible

Diciembre 10, 2025 • 
Harper’s Bazaar
rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina-infalible.png

La firma neoyorquina Rag & Bone llega a México y trae un legado que se ha construido a pulso: una mezcla de oficio británico, actitud urbana y una dedicación seria a la mezclilla bien hecha.

rag-bone-llega-en-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina-infalible-1.jpg
rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina-infalible.jpg

Rag & Bone nació porque sus fundadores no encontraban los jeans que querían usar. No tenían formación en moda, así que decidieron aprender en el terreno. Se metieron a fábricas en Estados Unidos, observaron a los maestros del patrón y la costura, y entendieron que la ropa dura más cuando se hace con cabeza y con manos expertas. De esa experiencia salió su ADN: calidad, precisión y un toque de irreverencia inspirado en los rag and bone men de Inglaterra, personajes que reciclaban lo que otros pasaban por alto. Esa mezcla de rigor americano y sensibilidad británica se siente en cada pieza.

rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina.jpg

Lo que empezó como una misión de crear jeans masculinos cómodos y distintos creció a colecciones completas para hombres y mujeres. Hoy Rag & Bone ofrece denim, calzado y accesorios que funcionan sin esfuerzo y que se convierten en parte del día a día. No buscan impresionar. Simplemente hacen ropa que funciona y se ve bien.

rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina-infalible-1.jpg

Para muestra basta una sesión de lo más cool, como la que hicimos en exclusiva con Regina Contreras, María Cantú, Xime Calleja, Daniela Rangel y Lenard Vandera, quienes hablan el lenguaje Rag & Bone con un estilo propio, real, genuino y sin filtros.

rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina-infalible-2.jpg

Miramar, la línea que volvió loco a TikTok porque parece denim, pero no lo es. Nació en 2013 para mujer y explotó en redes una década después. Su secreto es una técnica de impresión que convierte canvas o algodón tipo sudadera en algo que engaña al ojo. En 2024 llegó la versión masculina y se volvió igual de codiciada.

rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina-infalible-3.jpg

¿Y qué puedes esperar encontrar en la tienda? Mucho urbano, mucha honestidad y ropa hecha con intención. Miramar estará ahí, claro, lista para que confirmes si de verdad parece mezclilla en persona.

rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-una-autenticidad-neoyorquina-infalible-4.jpg

La llegada de Rag & Bone a México es un recordatorio de que la moda puede ser cómoda, funcional y auténtica sin perder estilo. Para una generación que vive rápido y quiere piezas que lo sigan al mismo ritmo, Rag & Bone cae como respuesta natural. Entra, pruébate los jeans, toca las telas, deja que la ropa haga su trabajo. La calidad se nota enseguida. rag & Bone está disponible en El Palacio de Hierro y en rag-bone.mx

rag-bone-llega-a-mexico-con-jeans-virales-y-autenticidad-neoyorquina-infalible.jpg
Harper’s Bazaar
