Moda

Nadia Ferreira conquista NYC con el abrigo de pelo más glam del invierno 2025

Un paseo por Nueva York bastó para que Nadia Ferreira mostrara cómo un abrigo de pelo puede transformar por completo la energía invernal con un gesto sofisticado y actual

Diciembre 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Hay prendas que parecen destinadas a una ciudad en particular, y el abrigo de pelo que llevó Nadia Ferreira en NYC pertenece a esa categoría de piezas que se sincronizan con el ritmo, el frío y la estética de Manhattan en invierno. No es solo un recurso para combatir la temperatura, es una declaración de presencia. De esas que se leen incluso a distancia, entre taxis amarillos, sombras arquitectónicas y el movimiento incesante de la Quinta Avenida.

Nadia Ferreira eligió un abrigo de pelo extralargo en tonos naturales que enmarca la silueta sin ocultarla. La clave está en su caída: pesada, táctil, envolvente, con esa textura que captura la luz y crea profundidad en cada movimiento. Combinado con un look completamente negro —cuello alto, pantalón recto y botines afilados— el contraste eleva el protagonismo del abrigo y lo convierte en el hilo conductor de todo el conjunto. No compite con nada; simplemente toma el escenario.

El street style de Nueva York siempre ha sido un laboratorio donde se anticipan códigos estéticos que luego llegan al resto del mundo, y el estilismo de Nadia Ferreira conversa con esa narrativa. Su elección es parte de una tendencia más amplia que recupera el glam táctil del pelo largo en versiones maxi, reinterpretado bajo un lente contemporáneo donde las proporciones exageradas conviven con una actitud minimalista. No se trata de exceso, sino de presencia controlada.

La combinación con accesorios discretos —gafas de sol con silueta retro, aretes pequeños y un bolso estructurado en marrón profundo— revela una lectura inteligente del lujo actual, el que se siente, más que el que se explica. El bolso cruzado sobre el abrigo añade un gesto urbano que rompe con la formalidad del pelo y lo trae a un terreno más espontáneo, casi cinematográfico. Esa mezcla de opulencia suave y funcionalidad neoyorquina define buena parte de la moda de invierno que domina las calles este año.

Nadia Ferreira en NYC

En las imágenes capturadas, Nadia Ferreira camina con la naturalidad de quien entiende que un abrigo de pelo no solo abriga, marca ritmo, genera aura y encarna un tipo de feminidad segura, elegante y sin esfuerzo. Su paso por NYC vuelve a demostrar por qué es una figura que conecta de manera inmediata con el lenguaje visual de la moda, elige piezas que cuentan una historia, pero la cuentan desde el gesto, no desde el dramatismo.

El abrigo de pelo —en su versión más larga, más suave y más envolvente— es uno de los grandes protagonistas del invierno. Nadia Ferreira lo confirma con un look que podría ser portada, es potente, urbano y perfectamente alineado con la energía de la ciudad que nunca se detiene.

