Suscríbete
Celebridades

El detalle que confirma el matrimonio entre Zendaya y Tom Holland

Un anillo dorado en la mano izquierda de Zendaya llamó la atención durante su aparición en París y volvió a poner sobre la mesa su relación con Tom Holland

Marzo 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El detalle que confirma el matrimonio entre Zendaya y Tom Holland.jpg

El detalle que confirma el matrimonio entre Zendaya y Tom Holland

Getty images

La atención que genera Zendaya en cualquier aparición pública suele concentrarse en su ropa, su maquillaje o su peinado. Sin embargo, en su reciente presencia en Paris Fashion Week 2026 hubo un detalle mucho más pequeño que se convirtió en el verdadero centro de conversación: un anillo dorado colocado en el dedo anular de la mano izquierda.

La actriz apareció con esta pieza durante el desfile de Louis Vuitton, acompañada por otros anillos más elaborados en plata con diamantes. Entre todos ellos, la banda de oro destacó por su simplicidad. No tiene piedras visibles ni diseño exagerado, lo que la acerca al tipo de joyería que tradicionalmente se utiliza como alianza matrimonial.

También te interesa...
Boston Herald Archive
Moda
Londres subasta el armario de Carolyn Bessette-Kennedy
Febrero 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La exposición de Cartier que reúne sus mejores joyas y relojes —incluidos los de Jackie Kennedy—.png
Moda
La exposición de Cartier que reúne sus mejores joyas y relojes —incluidos los de Jackie Kennedy—
Abril 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La ubicación del anillo es lo que ha generado mayor interés. En muchas culturas occidentales, el dedo anular izquierdo es el espacio reservado para anillos de compromiso y de boda. Cuando una figura pública aparece con una banda lisa en ese dedo, la lectura suele ser inmediata.

En el caso de Zendaya, el gesto adquiere un peso particular porque su relación con Tom Holland ha sido una de las más seguidas en la cultura pop reciente. Ambos actores se conocieron durante la filmación de Spider-Man: Homecoming y con el tiempo su vínculo pasó de una amistad visible en entrevistas y promociones a una relación confirmada públicamente.

La pareja ha optado siempre por una exposición mínima de su vida privada. Las apariciones juntos en alfombras rojas son pocas y las declaraciones sobre su relación suelen ser breves. Esa forma de manejar su vida personal ha hecho que cada detalle —desde una fotografía hasta una pieza de joyería— se interprete como una posible pista.

El detalle que confirma el matrimonio entre Zendaya y Tom Holland (2).jpg

Los anillos de Zendaya durante el desfile de Louis Vuitton Fall-winter 2026 en Paris Fashion Week

Getty images

El anillo dorado aparece además en un momento en el que el compromiso entre ambos ya había sido objeto de conversación. Meses atrás, Zendaya fue vista con un anillo de diamante en el mismo dedo durante la ceremonia de los Golden Globes 2025, lo que generó especulación sobre una propuesta de matrimonio.
La presencia de una banda simple ahora introduce otra lectura. En muchas parejas, el anillo de compromiso se sustituye o se acompaña posteriormente con una alianza más discreta, una pieza que suele usarse a diario.

Más allá de confirmaciones formales, el gesto resulta significativo por su naturalidad. Zendaya no parece intentar ocultar la joya ni destacarla de manera evidente. Forma parte de su estilismo como cualquier otro accesorio.

Ese tipo de detalles suele tener un peso especial cuando proviene de figuras que han decidido mantener su vida personal lejos del espectáculo mediático. Un anillo sencillo, colocado en el dedo correcto, puede comunicar mucho más que un anuncio público cuidadosamente preparado.

En el caso de Zendaya y Tom Holland, esa pequeña banda dorada ha sido suficiente para reactivar la conversación sobre su relación y la posibilidad de que su historia haya dado un paso más importante de lo que ambos han decidido compartir públicamente.

Zendaya Tom Holland anillo de compromiso Louis Vuitton Paris Fashion Week
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Chanel - Paris Fashion Week Fall 2026 - Front Row
Moda
Teyana Taylor en el desfile de Chanel: las claves de su look en Paris Fashion Week 2026
Marzo 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tom Ford - Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
El escote invertido que Paris Jackson llevó al desfile de Tom Ford en París
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pedro Friedeberg el artista que convirtió el diseño mexicano en objeto de culto.jpg
Celebridades
Pedro Friedeberg: el artista que convirtió el diseño mexicano en objeto de culto
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París.jpg
Moda
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Substance" Photocall - The 77th Annual Cannes Film Festival
Celebridades
Pilaf, el pequeño perro que se convirtió en parte esencial de la imagen de Demi Moore
No es solo la mascota de Demi Moore…
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GQ Men Of The Year Awards 2019 - Red Carpet Arrivals
Celebridades
Victoria y David Beckham envían un tierno mensaje de amor a Brooklyn en su cumpleaños
El cumpleaños de Brooklyn Beckham reaviva la atención sobre la relación con su familiamientras Victoria y David enviaron un mensaje de amor
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Esta-es-la-razón-por-la-que-Heated-Rivalry-no-fue-nominada-a-un-premio-de-actuación.jpg
Celebridades
Esta es la razón por la que Heated Rivalry no fue nominada a un premio de actuación
Aquí está todo lo que necesitas saber
Marzo 03, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
El triunfo de Miriam Garlo que amplía la mirada del cine universal.jpg
Celebridades
Miriam Garlo, la primera actriz sorda en recibir un Goya
La actriz se convierte en la primera intérprete sorda en recibir un Premio Goya gracias a su trabajo en Sorda, una película que pone en el centro la experiencia de la comunidad sorda y redefine la representación en el cine español
Marzo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García