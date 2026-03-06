Suscríbete
El escote invertido que Paris Jackson llevó al desfile de Tom Ford en París

Paris Jackson asistió al desfile de Tom Ford otoño-invierno 2026-2027 con un traje que reinterpretó la camisa clásica mediante un escote central estructural

Marzo 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tom Ford - Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

En medio de la energía de la Paris Fashion Week, las primeras filas suelen convertirse en una extensión estética de la pasarela. En el desfile de Tom Ford para otoño-invierno 2026-2027, una de las miradas que más conversación generó fue la de Paris Jackson, quien apareció con un traje negro de líneas precisas acompañado por una camisa blanca con un escote poco habitual: una abertura vertical que parte del cuello alto y revela el torso de manera geométrica.

La prenda reformula la idea tradicional de la camisa de sastrería. En lugar del clásico escote o del primer botón desabrochado, el diseño introduce un cut-out central profundo, una abertura limpia que nace debajo del cuello estructurado y se extiende hacia el pecho. Este tipo de construcción suele describirse en diseño de moda como una variación del escote keyhole —o ojo de cerradura—, aunque en este caso aparece invertido y alargado, transformando un detalle pequeño en el elemento protagonista de la prenda.

El resultado es una pieza que conserva la disciplina de la camisa clásica mientras introduce una tensión visual inesperada. El cuello permanece cerrado y rígido, lo que mantiene el gesto formal, pero el recorte central rompe esa estructura y deja ver la piel —y, en el caso de Paris Jackson, los tatuajes alineados en el torso— como parte del diseño.

Este tipo de escote ha ido ganando presencia en las últimas colecciones de sastrería contemporánea. Su atractivo reside en el equilibrio entre control y exposición. A diferencia de un escote profundo tradicional, el recorte vertical crea una línea arquitectónica que se integra a la estructura de la prenda. No se trata de una apertura improvisada, sino de una intervención deliberada en el patrón.

El estilismo que llevó Paris Jackson reforzaba esa lógica. El traje negro de silueta estilizada funcionaba como marco para la camisa blanca, cuyo recorte se convertía en el punto focal. La elección de mantener el resto del look contenido —joyería discreta, maquillaje natural y cabello suelto— permitió que la construcción de la prenda hablara por sí sola.

Este gesto dialoga con una tendencia más amplia dentro de la sastrería actual: la reinterpretación del uniforme clásico. Las camisas, blazers y pantalones de corte tradicional se están revisando a través de intervenciones estructurales que modifican la superficie de la prenda sin abandonar su esencia formal. Los cut-outs, las asimetrías y las aberturas calculadas forman parte de ese lenguaje.

La imagen final es sencilla y contundente. Un traje negro, una camisa blanca y una sola línea abierta en el centro del torso. En una temporada en la que la sastrería vuelve a ocupar un lugar central en la conversación de moda, ese corte vertical demuestra cómo un pequeño cambio en la estructura puede redefinir una prenda familiar.

Paris Jackson Paris Fashion Week Tom Ford
Eurídice Aiymet Garavito García
