Uñas primavera 2026, la tendencia más chic que domina la temporada

La primavera cambia la forma en que entendemos la manicura. Con la ropa aligerándose y los colores volviendo al centro del guardarropa, las uñas dejan de ser un detalle discreto para convertirse en un acento visible dentro del look. Esta temporada, los diseños florales se posicionan como la elección más refinada: delicados sin resultar infantiles y lo suficientemente versátiles para adaptarse a estilos minimalistas o más expresivos.

Lejos de las flores rígidas que dominaron otras décadas, la interpretación actual apuesta por trazos más orgánicos, combinaciones de color inesperadas y fondos translúcidos que dejan respirar las uñas. El resultado son manicuras que funcionan casi como pequeñas ilustraciones: pétalos sueltos, microflores distribuidas con intención o composiciones botánicas que recorren la superficie de la uña con precisión.

El atractivo de esta tendencia también radica en su capacidad de adaptación. Puede aparecer en versiones casi imperceptibles —como diminutas flores blancas sobre esmaltes lechosos— o en propuestas más gráficas que mezclan tonos pastel, amarillos suaves, verdes tiernos y rosas empolvados. Cada variación dialoga con la energía de la temporada: ligera, luminosa y abierta a la experimentación.

En las pasarelas, en los sets de fotografía y en los salones de belleza más influyentes, las uñas primavera 2026 se han consolidado como uno de los códigos estéticos más consistentes de la temporada. No se trata sólo de un guiño estacional, sino de una forma de integrar color, textura y detalle en un gesto pequeño que completa el estilismo con precisión.