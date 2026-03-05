Suscríbete
Uñas primavera 2026, la tendencia más chic que domina la temporada

Las uñas florales se consolidan como uno de los diseños más elegantes de la primavera 2026. Colores suaves, microdetalles botánicos y composiciones delicadas transforman la manicura en un acento clave del look

Marzo 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Chloé - Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

La primavera cambia la forma en que entendemos la manicura. Con la ropa aligerándose y los colores volviendo al centro del guardarropa, las uñas dejan de ser un detalle discreto para convertirse en un acento visible dentro del look. Esta temporada, los diseños florales se posicionan como la elección más refinada: delicados sin resultar infantiles y lo suficientemente versátiles para adaptarse a estilos minimalistas o más expresivos.

Lejos de las flores rígidas que dominaron otras décadas, la interpretación actual apuesta por trazos más orgánicos, combinaciones de color inesperadas y fondos translúcidos que dejan respirar las uñas. El resultado son manicuras que funcionan casi como pequeñas ilustraciones: pétalos sueltos, microflores distribuidas con intención o composiciones botánicas que recorren la superficie de la uña con precisión.

El atractivo de esta tendencia también radica en su capacidad de adaptación. Puede aparecer en versiones casi imperceptibles —como diminutas flores blancas sobre esmaltes lechosos— o en propuestas más gráficas que mezclan tonos pastel, amarillos suaves, verdes tiernos y rosas empolvados. Cada variación dialoga con la energía de la temporada: ligera, luminosa y abierta a la experimentación.

En las pasarelas, en los sets de fotografía y en los salones de belleza más influyentes, las uñas primavera 2026 se han consolidado como uno de los códigos estéticos más consistentes de la temporada. No se trata sólo de un guiño estacional, sino de una forma de integrar color, textura y detalle en un gesto pequeño que completa el estilismo con precisión.

1

Lavanda botánica

Una base en tono lavanda suave se combina con uñas translúcidas decoradas con pequeñas flores silvestres en amarillo y violeta. El contraste entre el color sólido y el arte floral delicado crea una manicura equilibrada, fresca y muy primaveral.

Lavanda botánica (1).jpg

Lavanda botánica

Instagram

2

Microflores azules

Sobre una base nude transparente aparecen diminutas flores en azul y blanco distribuidas como si fueran un estampado ligero. El resultado es una manicura discreta, limpia y muy fácil de combinar con cualquier look de primavera.

Microflores azules (1).jpg

Microflores azules

Instagram

3

Rosa minimalista

Una base blanca con acabado nacarado sirve de lienzo para una única rosa roja pintada a mano. Este diseño apuesta por la simplicidad: un detalle floral pequeño pero preciso que aporta un acento romántico sin recargar la manicura.

Rosa minimalista (1).jpg

Rosa minimalista

Instagram

4

Margaritas soleadas

Las uñas translúcidas se cubren con pequeñas margaritas amarillas que evocan campos en flor. El color vibrante aporta energía y luminosidad, mientras el fondo natural mantiene el diseño ligero y moderno.

Margaritas soleadas.jpg

Margaritas soleadas

Instagram

5

Jardín pastel

Flores blancas diminutas, hojas verdes y una pequeña abeja decoran una base rosa translúcida con puntas en tonos pastel. El resultado recuerda a un pequeño jardín primaveral y convierte la manicura en un detalle lúdico y lleno de color.

Jardín pastel (1).jpg

Jardín pastel

Instagram

Eurídice Aiymet Garavito García
