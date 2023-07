Los colores y diseños para uñas ‘quiet luxury’ más elegantes

3

Si no quieres usar un barniz de uñas con demasiado glitter, las opciones de uñas glazed o aperladas son perfectas. El efecto tornasol de estas dos técnicas es más sutil y también combina con cualquier look —además de ser muy prácticas para la transición de los outfits de día como de noche. ¿Dónde los puedes buscar? En Nails. INC ‘What the Shell Pearl Effect’, OPI ‘Nail Lacquer in Chiffon-d of You’ o Zoya ‘Leia'; estas elecciones un tanto brillantes e iridiscentes favorecen a una amplia variedad de tonos de piel. Y a nadie le hace un acabado extra glittery, realzando aún más ese aspecto brillante.