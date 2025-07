¿Chocolate sí o no? El veredicto de la ciencia sobre su efecto en la piel

Cada 7 de julio se celebra el Día Mundial del Chocolate, una fecha que honra no sólo su historia como alimento ritual y símbolo de placer, sino también su lugar en el imaginario colectivo como un supuesto enemigo de la piel. Durante décadas, el chocolate ha sido señalado como posible culpable del acné, la seborrea e incluso de algunas afecciones inflamatorias cutáneas. ¿Mito o realidad? Hoy más que nunca conviene revisar con precisión qué dice la ciencia al respecto.

¿Chocolate y acné? Una relación más compleja de lo que parece

La creencia de que el chocolate saca granitos ha pasado de generación en generación, aunque no necesariamente con base científica sólida. Estudios recientes han demostrado que no es el cacao en sí el que afecta la piel, sino otros ingredientes que suelen acompañarlo, como los azúcares refinados, las grasas saturadas y los productos lácteos.

Un estudio publicado en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology encontró que dietas altas en azúcares simples y productos ultraprocesados sí están asociadas con mayor incidencia de acné inflamatorio. Sin embargo, el chocolate negro con alto contenido de cacao (mínimo 70%) y bajo en azúcar no mostró efectos negativos directos sobre la piel.

Seborrea y piel grasa: ¿existe relación?

Otro de los padecimientos vinculados popularmente al chocolate es la seborrea, una alteración de la piel caracterizada por un exceso de producción de grasa. En este caso, la evidencia científica es escasa y no concluyente. La mayoría de los dermatólogos coincide en que la seborrea responde más a factores hormonales, genéticos y ambientales que a un alimento específico. No obstante, si una persona observa que ciertos alimentos –incluido el chocolate– exacerban sus síntomas, se recomienda moderar su consumo y consultarlo con un especialista.

Afecciones inflamatorias y sensibilidad cutánea

Para personas con afecciones como rosácea o dermatitis perioral, algunos alimentos pueden actuar como desencadenantes. En estos casos, más que hablar de un alimento dañino, se trata de identificar si el chocolate genera alguna reacción específica en un perfil individualizado. Algunos estudios sugieren que el cacao puro contiene polifenoles y antioxidantes que, en realidad, podrían ser beneficiosos para la piel por su efecto antiinflamatorio. Pero nuevamente: todo depende de la fórmula del producto y de la respuesta del organismo de cada persona.

¿El chocolate puede ser aliado?

Paradójicamente, el cacao puro es rico en flavonoides, zinc, magnesio y antioxidantes, que podrían contribuir a una mejor microcirculación y a combatir el estrés oxidativo, factores involucrados en el envejecimiento cutáneo. Algunas investigaciones incluso exploran su potencial como ingrediente cosmético tópico en mascarillas o sueros.

El vínculo entre chocolate y salud de la piel no puede reducirse a un juicio binario. Todo depende de la calidad del chocolate, la cantidad consumida, y sobre todo del contexto de cada piel. En el Día Mundial del Chocolate, más que demonizar este alimento, lo más sensato es abordarlo con moderación, curiosidad y atención al propio cuerpo.

En dermatología, como en nutrición, no existen reglas absolutas, sino equilibrios. Y el chocolate —cuando es auténtico, oscuro y disfrutado conscientemente— puede formar parte de una vida sana, también para la piel.