Belleza

Tendencias en peinados de bajo mantenimiento y gran versatilidad, ideales para la oficina

Guía rápida de las tendencias en peinados que combinan versatilidad y bajo mantenimiento, perfectas para la oficina. Estilos modernos, profesionales y fáciles de llevar todo el día

August 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Getty images

La rutina laboral exige practicidad, pero también proyectar una imagen cuidada. En este contexto, los peinados que promueven la versatilidad y requieren un mantenimiento mínimo se convierten en aliados estratégicos para quienes buscan un look profesional sin invertir horas frente al espejo. En 2025, las tendencias capilares revelan que la simplicidad bien ejecutada puede ser tan sofisticada como un peinado elaborado, pero sin la exigencia del mantenimiento constante a lo largo del día.

La elegancia del sleek bun relajado

El recogido pulido de inspiración minimalista deja de ser un recurso exclusivo de eventos formales para convertirse en uno de los favoritos de la oficina. La versión actual no exige perfección absoluta: basta con un moño bajo, raya marcada y un ligero toque de producto para mantener la textura bajo control. La diferencia está en el acabado, que permite que algunos mechones caigan de forma natural, logrando un equilibrio entre pulcritud y modernidad.

La elegancia del sleek bun relajado

Getty images

Ondas suaves que sobreviven a la jornada

Las ondas ligeras, realizadas con tenazas grandes o incluso con trenzas nocturnas, ofrecen un peinado que dura todo el día y no demanda retoques constantes. Su atractivo reside en que pueden adaptarse al código de vestimenta más formal con un blazer estructurado, o a un look más creativo junto a prendas fluidas. Además, su versatilidad permite que, al deshacerse un poco con el paso de las horas, el estilo mantenga un aire natural y profesional.

Ondas suaves que sobreviven a la jornada

Getty images

El bob texturizado y su adaptabilidad

Entre los cortes más buscados para 2025, el bob se consolida como el más funcional. En su versión texturizada, con puntas suavemente desfiladas, ofrece libertad para llevarlo liso, con ondas o incluso recogido en un pequeño half-bun. Su mayor ventaja es que mantiene su forma con el mínimo esfuerzo y proyecta modernidad en cualquier ambiente laboral. Un corte pensado para quienes desean un estilo que trabaje a su favor sin requerir citas constantes en el salón.

El bob texturizado y su adaptabilidad

Getty images

Coletas bajas con un giro actual

La coleta, uno de los peinados más sencillos, se transforma con pequeños gestos que elevan su estética, un mechón enroscado para ocultar la liga, una raya central marcada o el uso de accesorios metálicos discretos. Estas variaciones convierten a la coleta baja en una solución rápida para quienes necesitan practicidad, sin renunciar a un acabado pulido.

Coletas bajas con un giro actual

Pinterest

El resurgir de los accesorios sutiles

Horquillas metálicas, scrunchies de seda o diademas minimalistas resurgen como recursos inteligentes para actualizar el peinado más simple. Un moño bajo gana sofisticación con un clip dorado; una melena suelta se transforma en un look pulcro con una diadema fina. Lejos de ser ornamentos juveniles, los accesorios actuales dialogan con la estética profesional, aportando un gesto de estilo sin requerir tiempo adicional.

El resurgir de los accesorios sutiles

Getty images

La clave secreta es funcionalidad con estilo

Lo que une a todas estas tendencias es un principio compartido: la belleza se encuentra en la funcionalidad. Cada minuto cuenta, por eso los peinados de bajo mantenimiento se convierten en herramientas de empoderamiento silencioso y te permiten llegar a la oficina con confianza y cerrar la jornada sin preocuparse por retoques. No se trata de renunciar al estilo, sino de redefinirlo a partir de la practicidad y la autenticidad.

Eurídice Aiymet Garavito García
