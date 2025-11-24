Suscríbete
Belleza

Tonos de cabello que levantan el rostro sin cirugía, según coloristas

Cambios de color que aportan luz estratégica, definición y un efecto lifting suave sin recurrir a procedimientos invasivos

Noviembre 24, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - July 5, 2019

Tonos de cabello que levantan el rostro sin cirugía, según coloristas

Getty Images

La coloración dejó de ser solamente una forma de cubrir canas o experimentar con un nuevo look, hoy funciona como una herramienta estratégica para modificar la percepción del rostro. Los coloristas coinciden en que ciertos tonos pueden suavizar la expresión, elevar visualmente los pómulos y equilibrar áreas donde el cansancio suele hacerse más evidente. No es magia ni cirugía; es el poder de la luz, las sombras y los matices aplicados con intención.

Uno de los tonos más favorecedores para este efecto es el soft brunette iluminado, un marrón suave con destellos cálidos que se concentran alrededor del rostro. No se trata del tradicional balayage, sino de puntos de luz minuciosos que rodean la zona de las sienes y el marco facial. El objetivo es dirigir la atención hacia arriba, creando una sensación de amplitud y frescura. Este tipo de iluminación atenúa la pesadez visual en la parte inferior del rostro y favorece especialmente a quienes buscan un efecto rejuvenecedor discreto.

También te interesa...
13 cortes de pelo favorecedores si tienes rostro alargado
Belleza
13 cortes de pelo favorecedores si tienes rostro alargado
Mayo 22, 2024
 · 
Regina Barberena
Transforma tu pelo con esta sencilla guía
Belleza
Transforma tu pelo con esta sencilla guía
Octubre 11, 2016
 · 
Harper’s Bazaar

El caramelo beige es otro de los preferidos entre los expertos. Su equilibrio entre cálido y neutro aporta un brillo suave que revitaliza la piel sin endurecerla. Cuando se aplica en mechones finos alrededor del rostro, genera un halo que aclara la mirada y realza la estructura ósea natural. Es ideal para mujeres que no quieren comprometerse con un rubio completo, pero sí buscan un cambio perceptible.

Para quienes aman los tonos rubios, el champagne dimensional es la fórmula más recomendada. No es un rubio plano ni excesivamente frío; juega con matices cremosos y toques perlados que aportan luz sin acentuar rojeces o imperfecciones. La clave está en mantener la raíz ligeramente más oscura para dar un efecto lifting, ya que ese contraste aporta verticalidad óptica desde el nacimiento del cabello.

Tonos de cabello que levantan el rostro sin cirugía, según coloristas (2).jpg

La técnica soft brunette iluminada es una de las favoritas de los coloristas para esta temporada

Pinterest

El cobrizo táctico también está en tendencia por su capacidad para suavizar facciones. Aunque es un tono más atrevido, sus versiones más apagadas —como el cobre miel o el cobre terracota— crean un resplandor cálido en la piel y levantan visualmente la zona de mejillas y mandíbula. Es una elección que revitaliza sin exigir un mantenimiento tan agresivo como otros colores más vibrantes.

Finalmente, los especialistas coinciden en que la técnica importa tanto como el color. Las iluminaciones finas alrededor del marco facial, conocidas como face-framing highlights, pueden transformar incluso los tonos naturales más profundos. Al situarse en puntos estratégicos, crean una verticalidad visual que estiliza y aporta viveza.

Cobrizo miel.jpg

Los cobrizos logran crear un resplandor cálido en la piel y levantan visualmente la zona de mejillas y mandíbula

Pinterest

Elegir el tono adecuado no es seguir una tendencia al azar; es entender qué colores dialogan mejor con la piel, la estructura facial y el estilo personal. Con un buen colorista, el cabello se convierte en un recurso estético tan poderoso como cualquier tratamiento profesional, pero sin necesidad de procedimientos invasivos.

cabello pelo pelo sano Rostro
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Zonas del rostro y feng shui facial significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje.png
Belleza
Zonas del rostro y feng shui facial: el significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje
Noviembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch (1).jpg
Belleza
Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch
Noviembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado.jpg
Belleza
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Le Défilé. Liberté, Egalité, Sororité"You're Worth It" L'Oréal Paris: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear S/ 2026
Belleza
¿Qué debe contener el shampoo ideal? Ingredientes que realmente hacen la diferencia
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué el cuidado de la piel se volvió la nueva obsesión estética de nuestra generación.jpg
Belleza
¿Por qué el cuidado de la piel se volvió la nueva obsesión estética de nuestra generación?
El perfeccionismo que antes se centraba en el cuerpo ahora se trasladó a la piel, un reflejo de cómo cambian las presiones estéticas con cada generación
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Duchess Of Cambridge Attends 'Mental Health In Education' Conference
Belleza
Ingredientes que realmente ayudan a rejuvenecer la piel de tus manos
Ciertos activos pueden mejorar la textura, firmeza e hidratación de las manos con resultados visibles y consistentes
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural.jpg
Belleza
Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural
Los pómulos pueden tomar protagonismo con técnicas suaves que afinan, iluminan y elevan la expresión sin alterar tu esencia
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo proteger tu cutis del frío de invierno sin perder luminosidad.jpg
Belleza
Cómo proteger tu cutis del frío de invierno sin perder luminosidad
El frío puede apagar la piel sin que lo notes; te explicamos como fortalecerla y mantenerla radiante y sana durante la temporada
Noviembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García