Moda

¿Cómo será la moda en 2026? El maximalismo ochentero tiene la respuesta

La moda en 2026 se inclina hacia un maximalismo inspirado en los años ochenta: siluetas con volumen, color sin timidez y accesorios que marcan presencia. Una estética que vuelve a apostar por la expresión

Enero 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ungaro - Runway - Ready To Wear Spring/Summer 1989

¿Cómo será la moda en 2026? El maximalismo ochentero tiene la respuesta

Getty Images

Si algo deja claro el pulso de la moda rumbo a 2026 es que la contención ya no es el punto de partida. Después de años dominados por siluetas limpias, paletas neutras y discursos de discreción estética, el maximalismo ochentero vuelve a ocupar un lugar central. No como réplica literal de otra década, sino como una reinterpretación afinada que entiende el exceso como lenguaje y no como ruido.

El maximalismo que marcará 2026 no busca nostalgia. Se apoya en los códigos de los años ochenta —volumen, color y presencia— para construir una estética que responde a un presente más expresivo y menos preocupado por encajar. Hombros definidos, capas visibles, texturas que compiten entre sí y accesorios que no piden permiso vuelven a ser protagonistas. La idea no es suavizar el look, sino hacerlo hablar.

En contraste con la estética minimalista que apostaba por desaparecer visualmente, esta nueva etapa privilegia la afirmación. Vestirse se convierte otra vez en un acto visible. Los colores intensos regresan sin ironía en fucsias, verdes eléctricos, rojos saturados y combinaciones que antes se consideraban demasiado ahora funcionan como declaración de carácter. La armonía no se basa en la discreción, sino en la energía.

Las siluetas también cambian. El cuerpo deja de ser el único centro y se convierte en soporte de estructuras más ambiciosas. Chaquetas con presencia, pantalones amplios, faldas que no temen al volumen y vestidos que se construyen desde la forma, no desde la sutileza. Todo se siente deliberado. Incluso lo exagerado está pensado con precisión.

Fashion Model

¿Cómo será la moda en 2026? El maximalismo ochentero tiene la respuesta

ClassicStock/Photo Media/ClassicStock

El maximalismo ochentero de 2026 no es caótico. Hay una conciencia clara del equilibrio, cuando la prenda es contundente, el estilismo se edita con inteligencia. El exceso se controla a través de intención, no de reducción. Un solo elemento puede cargar el mensaje completo, mientras el resto acompaña sin competir.

Los accesorios juegan un papel clave. Aretes esculturales, cinturones protagonistas, bolsos con carácter gráfico y joyería que se nota a distancia refuerzan la idea de que el look no está completo hasta que ocupa espacio. En esta narrativa, los detalles ya no son secundarios, ahora son parte del discurso visual.

Este regreso al maximalismo también habla de una necesidad emocional. En un contexto donde todo se optimiza y se simplifica, la moda en 2026 propone lo contrario: sentir, exagerar y experimentar. Vestirse deja de ser funcional para volver a ser expresivas. No importa si el resultado es impecable o provocador, lo que importa es que se sienta auténtico.

Model Wearing Yves Saint Laurent Outfit

La moda en 2026 propone sentir, exagerar y experimentar como en los 80’s

Getty Images

Así, la moda en 2026 no se define por reglas rígidas ni por silencios estéticos. Se define por la presencia del maximalismo ochentero que aporta estructura, color y confianza a una escena que vuelve a valorar la identidad visible.

tendencias 80 moda 80s Años 80 Tendencias 2026 tendencias de moda de los 80
Eurídice Aiymet Garavito García
