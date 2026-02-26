Los charms vuelven a protagonizar el 2026

Hay algo particularmente revelador en el momento cultural que atraviesa la Generación Z: mientras el algoritmo acelera el ritmo de consumo y comprime las ideas en segundos, crece el deseo de volver a las historias largas, a los libros que exigen tiempo y a los relatos que acompañan procesos personales. Sobre esa tensión se construye la nueva campaña Primavera 2026 de Coach, titulada “Explore Your Story”, una propuesta que entiende la moda como un espacio para narrarse.

La icónica bolsa Tabby funciona como eje visual y simbólico del proyecto. No es casualidad. Este modelo, convertido ya en emblema contemporáneo de la casa neoyorquina, aparece intervenido con una nueva colección de book charms: mini libros completamente legibles que dialogan con clásicos como Sense and Sensibility de Jane Austen, I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou, I’ll Give You the Sun de Jandy Nelson y The Forest of Wool and Steel de Natsu Miyashita. Cada título fue seleccionado en colaboración con comunidades Gen Z a nivel global, reforzando la idea de que la identidad no se impone, sino que se construye en colectivo.

La campaña cobra vida a través de dos películas dirigidas por Marcus Ibanez y fotografiadas por Elaine Constantine, donde seis figuras que rompen moldes dentro del universo Coach encarnan esa narrativa expandida. Regresan embajadoras como Elle Fanning, Storm Reid, SOYEON y Lilas Ikuta, junto a Paige Bueckers y la cantante china Shan Yichun. Cine, música y deporte convergen bajo un mismo principio: The Courage to Be Real.

Más allá de la estética, “Explore Your Story” articula alianzas estratégicas con plataformas culturales que forman parte del día a día de esta generación. Desde Sunnie —con su club de lectura social-first respaldado por Reese Witherspoon— hasta China Youth Daily, pasando por colaboraciones con Penguin Random House, la WNBA y Bilibili, la campaña se despliega como una red cultural donde moda y literatura se entrelazan con naturalidad.

El proyecto también trasciende la pantalla. El “Coach Tabby Tour: Explore Your Story Edition” visitará campus universitarios en Estados Unidos y Asia, mientras que en tiendas, los Customization Bars se transformarán en Coach Book Nooks, espacios donde personalizar bolsas y accesorios adquiere un sentido narrativo. A ello se suma el programa Dream Day 2026 de la Coach Foundation, bajo el lema “Write Your Next Chapter”, enfocado en mentoría y escritura para jóvenes del programa Dream It Real.

En México, la colección Primavera 2026 estará disponible a partir de mediados de marzo en boutiques y en el sitio oficial de la marca. Los book charms vistos en campaña no llegarán al país, pero la conversación sobre identidad, comunidad y autoexpresión ya está en marcha.