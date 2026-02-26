Suscríbete
Moda

Los charms vuelven a protagonizar el 2026

La campaña Primavera 2026 de Coach pone a la Generación Z en el centro con la Tabby como símbolo de identidad y una colección de book charms inspirada en clásicos literarios

Febrero 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los charms vuelven a protagonizar el 2026.jpeg

Los charms vuelven para protagonizar el 2026

Cortesía Coach

Hay algo particularmente revelador en el momento cultural que atraviesa la Generación Z: mientras el algoritmo acelera el ritmo de consumo y comprime las ideas en segundos, crece el deseo de volver a las historias largas, a los libros que exigen tiempo y a los relatos que acompañan procesos personales. Sobre esa tensión se construye la nueva campaña Primavera 2026 de Coach, titulada “Explore Your Story”, una propuesta que entiende la moda como un espacio para narrarse.

También te interesa...
cartier-galeria-iconos.jpg
Moda
Estas son las seis piezas más icónicas de Cartier
Septiembre 18, 2019
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4960.jpg
Celebridades
Elle Fanning muestra su lado más dulce al usar un vestido rosa
Junio 11, 2016
 · 
Harper’s Bazaar

La icónica bolsa Tabby funciona como eje visual y simbólico del proyecto. No es casualidad. Este modelo, convertido ya en emblema contemporáneo de la casa neoyorquina, aparece intervenido con una nueva colección de book charms: mini libros completamente legibles que dialogan con clásicos como Sense and Sensibility de Jane Austen, I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou, I’ll Give You the Sun de Jandy Nelson y The Forest of Wool and Steel de Natsu Miyashita. Cada título fue seleccionado en colaboración con comunidades Gen Z a nivel global, reforzando la idea de que la identidad no se impone, sino que se construye en colectivo.

La campaña cobra vida a través de dos películas dirigidas por Marcus Ibanez y fotografiadas por Elaine Constantine, donde seis figuras que rompen moldes dentro del universo Coach encarnan esa narrativa expandida. Regresan embajadoras como Elle Fanning, Storm Reid, SOYEON y Lilas Ikuta, junto a Paige Bueckers y la cantante china Shan Yichun. Cine, música y deporte convergen bajo un mismo principio: The Courage to Be Real.

Más allá de la estética, “Explore Your Story” articula alianzas estratégicas con plataformas culturales que forman parte del día a día de esta generación. Desde Sunnie —con su club de lectura social-first respaldado por Reese Witherspoon— hasta China Youth Daily, pasando por colaboraciones con Penguin Random House, la WNBA y Bilibili, la campaña se despliega como una red cultural donde moda y literatura se entrelazan con naturalidad.

El proyecto también trasciende la pantalla. El “Coach Tabby Tour: Explore Your Story Edition” visitará campus universitarios en Estados Unidos y Asia, mientras que en tiendas, los Customization Bars se transformarán en Coach Book Nooks, espacios donde personalizar bolsas y accesorios adquiere un sentido narrativo. A ello se suma el programa Dream Day 2026 de la Coach Foundation, bajo el lema “Write Your Next Chapter”, enfocado en mentoría y escritura para jóvenes del programa Dream It Real.

En México, la colección Primavera 2026 estará disponible a partir de mediados de marzo en boutiques y en el sitio oficial de la marca. Los book charms vistos en campaña no llegarán al país, pero la conversación sobre identidad, comunidad y autoexpresión ya está en marcha.

Coach Charms Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - February 2026 New York Fashion Week
Moda
Los colores que potencian el atractivo femenino, según la psicología
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala - Outside Arrivals
Moda
Así fue la última vez que Beyoncé asistió a la Met Gala
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maria Grazia Chiuri vuelve a FENDI 5 claves que explican su nueva etapa en la maison romana.jpg
Moda
Maria Grazia Chiuri en FENDI: las 5 claves para entender su regreso
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior - Fall 2025 RTW - Runway
Moda
¿Qué esperar del regreso de Maria Grazia Chiuri en su nueva etapa creativa?
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Para mi tipo de cuerpo, lo simple es mejor Monica Bellucci explica por qué no puede vivir sin un vestido negro (1).png
Moda
Monica Bellucci explica por qué no puede vivir sin un vestido negro
El ícono de la pantalla italiana nos habla de su glamour característico y del estilo que realmente admira
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - February 2026 New York Fashion Week
Moda
Los colores que eligen las mujeres con buena autoestima, según la psicología
La psicología del color revela patrones interesantes en la forma de vestir de mujeres con autoestima sólida: tonalidades que comunican seguridad, coherencia y presencia
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The MET Gala 2025 - New York
Moda
Fashion is Art: qué significa el código de vestimenta de la MET Gala 2026
La consigna de la MET Gala 2026 propone una lectura estética que va más allá del vestido. Claves para entender cómo la moda dialoga con el arte en la alfombra del Costume Institute
Febrero 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2825_IMAGINE_JR_BULGARI_251209_BVLGARI_DL_JRogac_03_951_4_5_sRGB_F1.jpg
Moda
Dua Lipa es la nueva embajadora global de Bvlgari
La cantante británica fortalece su vínculo con la casa romana y se integra oficialmente a su red internacional de embajadoras en un momento clave para la firma
Febrero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García