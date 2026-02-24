Monica Bellucci explica por qué no puede vivir sin un vestido negro

Monica Bellucci domina el glamour. Es un look fruto de su herencia italiana y de una profunda conexión con los mundos entrelazados de la moda y el cine, un estilo que ha mantenido desde sus veinte años: elegantes vestiditos negros que se ajustan a su figura, tacones de aguja y una melena azabache ondulada. Si Bellucci no hubiera existido, Fellini la habría inventado.

Bellucci, quien celebró su 60 cumpleaños el año pasado, siempre ha sabido quién es. No la encontrarás jugando con las proporciones oversize ni con las zapatillas llamativas de esta temporada; su estética es atemporal. Es pura La Dolce Vita, una expresión de personalidad y buen gusto, y una apreciación por el ajuste y la calidad. Su carrera es extensa, con papeles que abarcan desde cine independiente y teatro hasta éxitos de taquilla como las secuelas de Matrix y la película de Bond, Spectre. Cuando debutó en el escenario como Maria Callas en Cartas y Memorias, actuó en tres idiomas diferentes en diez países.

Este fin de semana, presentó la categoría de Mejor Documental en los BAFTA, y recurrió a Stella McCartney para un vestido negro que complementó con un clutch de Roger Vivier y joyas de Cartier, una casa con la que ha trabajado durante décadas. Bellucci eligió dos piezas de la colección En Équilibre Chapter II - High Jewellery: un collar de oro blanco de 18 quilates con zafiros y diamantes, y un anillo a juego. Nos reunimos con ella para descubrir cómo creó su look característico, qué significa realmente el glamour hoy en día y cómo su herencia italiana cambió su forma de ver el mundo.

¿Puedes contarme sobre tu look en los BAFTA?

Me puse un vestido de Stella McCartney porque me encantan sus creaciones. El estilo es muy femenino y sensual, pero a la vez tiene un toque muy sencillo, elegante y natural. Me hace sentir cómoda conmigo misma. Stella y yo ya hemos colaborado antes; fui maestra de ceremonias en el Festival de Cine de Cannes de 2017, y para la rueda de prensa, vestí uno de sus monos negros. Las joyas de Cartier que llevé anoche eran muy importantes, así que me pareció más interesante un vestido precioso, sobrio y de líneas sencillas para que el contraste fuera más evidente.

Monica Bellucci Shaun James Cox

Has trabajado con Cartier durante un tiempo: ¿qué hace que la marca se adapte tan perfectamente a ti y a tu estilo?

Para mí, la obra de Cartier es más que joyería; es una forma de arte. La maison sigue creando piezas increíbles respetando la tradición. Admiro su forma de trabajar y cómo las piezas le sientan bien a todo el mundo, no solo a mí. Tengo muchísima suerte de poder lucirlo. Para los BAFTA, elegí un collar de piedra azul claro y, al elegir una piedra en particular, conectas con una energía. Tiene que estar en sintonía con la tuya de alguna manera. A veces, las joyas que amamos no son cuestión de precio; a veces, son cuestión de cariño. Tengo un anillo sencillo que me regaló mi abuela, y no tiene un valor monetario increíble, pero para mí tiene un valor enorme porque representa el amor.

¿Hasta qué punto te involucras en el estilismo de tu look para un evento como este?

Participo porque es importante elegir un atuendo que refleje el ambiente y la atmósfera de una noche especial, como los premios BAFTA. En general, respeto mucho la moda porque comencé mi carrera como modelo, así que conozco el trabajo que hay detrás de cada colección. Entiendo la presión que conlleva y he visto a diseñadores temblar entre bastidores antes de un desfile. A través de la moda, podemos contar la historia de la sociedad a través del tiempo. Es más que ropa, tiene un propósito mucho más importante.

“Para mi tipo de cuerpo, lo simple es mejor": Monica Bellucci explica por qué “no puede vivir” sin un vestido negro Shaun James Cox

¿Qué tipo de moda te hace sentir más segura?

Me gustan las líneas sencillas porque tengo curvas, y normalmente prefiero el negro. Pero también me gusta a veces el rojo, a veces el blanco, y a veces incluso detalles más elaborados. Depende, pero la mayoría de las veces prefiero siluetas sencillas. Para mi tipo de cuerpo, lo sencillo es mejor.

¿Cómo es tu espacio ideal para arreglarte?

Me gusta un espacio privado y tener tiempo suficiente para no tener prisas. También me gusta trabajar con gente con la que me siento cómoda, como mi maquilladora y peluquera favoritas cuando es posible. También me gusta tener tiempo para prepararme porque, aunque llevo mucho tiempo en esto, estar en una alfombra roja siempre supone una especie de presión. Cuando haces una película, estás protegido de alguna manera. Estar en una alfombra roja es diferente. Cuando te expones directamente al público, siempre provoca una emoción. Los gritos, que todos quieran sacarte una foto, lo entiendo, pero necesito unos momentos de calma antes para prepararme. Cuando hago teatro, siento lo mismo. Das y recibes energía; es un momento fuerte y tienes que lidiar con eso.

Monica Bellucci Shaun James Cox

¿Cómo ha evolucionado tu estilo en la alfombra roja a lo largo de los años?

Debo decir que, con los años, me he dado cuenta de que soy bastante fiel a mí misma, a mi estilo y a mi gusto. Como dije, siempre he preferido prendas sencillas y mayoritariamente negras. Hay excepciones, pero ha habido un denominador común a lo largo de los años: también necesito sentirme cómoda. Tengo una hermosa relación con la moda, pero el vestido tiene que quedarte bien, adaptarse a tu estado de ánimo y a tu cuerpo. Tiene que protegerte de alguna manera.

¿Hay alguien cuyo estilo siempre hayas admirado?

Hay tantas mujeres con un estilo increíble y singular, y son geniales en su diferencia. Pienso en Vivienne Westwood e Iris Apfel. Admiro a las personas con este tipo de creatividad, personalidad y fantasía. Estas mujeres son verdaderos símbolos de libertad.

Monica Bellucci Shaun James Cox

¿En qué medida tu herencia italiana ha influido en tu forma de vestir, si es que lo ha hecho?

¡Dios mío! Creo que soy un producto de mi país, igual que la pasta con tomate. Mi pelo oscuro, mis ojos oscuros y mis tacones altos... Pienso mucho en mi cultura, y también en todas las actrices principales del cine italiano que me inspiran todavía hoy, como Monica Vitti, Anna Magnani, Sofia Loren y Giulietta Masina. Claro, también estuve en contacto con el cine francés y estadounidense, pero vengo de Italia, así que crecí con ese tipo de ejemplos. Hoy vivo entre París y Roma. No podría vivir sin París; es una de las ciudades más bonitas del mundo, pero también llevo Roma en el corazón. Hay una luz diferente allí.

¿Cómo describirías el estilo italiano actual?

En Italia, existen diferentes formas de feminidad. Si piensas en Anna Magnani, Sofia Loren o Giulietta Masina… todas esas mujeres representan distintos tipos de feminidad, y existen de forma distinta. Cada versión es hermosa. Como dijimos antes, se trata de personalidad. Es algo que nace de dentro.

Monica Bellucci Shaun James Cox

¿Qué significa para ti el glam?

Para mí, el glam es jugar con la emoción y transformar la humanidad en una forma de arte. Pienso en mi abuela pintándose los labios de rojo a los 80 años, antes de salir. Esto es glam: un momento sencillo, pero también la capacidad de jugar y una forma de fantasía. Puede ser un pequeño gesto.

¿Cuáles son tus imprescindibles de estilo? ¿De qué prendas no podrías prescindir?

El vestidito negro y también los trajes masculinos. Son sencillos e informales, pero glamurosos a la vez. Y, por supuesto, tacones altos para la alfombra roja.

¿Cuándo te sientes más bella?

Cuando estoy feliz. Quizás cuando estoy con mis dos hijas, feliz y en equilibrio conmigo misma, con mis dos alas.

Originalmente publicado en Harper’s Bazaar UK