BAFTA 2026: la lista completa de ganadores

La edición 2026 de los BAFTA Awards confirmó lo que la temporada ya anticipaba: el cine de autor con músculo narrativo y ambición técnica marcó el ritmo de la industria. La gran vencedora fue Una batalla tras otra, que no sólo obtuvo el premio a Mejor película, sino que dominó varias de las categorías centrales, consolidándose como el título más influyente del año.

En dirección, el reconocimiento fue para Paul Thomas Anderson, también por Una batalla tras otra, mientras que en actuación los reflectores se centraron en Jessie Buckley, premiada por Hamnet, y en Robert Aramayo, quien se llevó el galardón a Mejor actor por Incontrolable (I Swear) y también fue distinguido como Rising Star.

En el apartado técnico, Frankenstein destacó con múltiples premios, mientras que Los pecadores brilló en guion original y banda sonora. La categoría internacional reconoció a Valor sentimental, y en animación el premio fue para Zootrópolis 2.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Lista completa de ganadores BAFTA 2026

Mejor película

Ganadora: Una batalla tras otra

Mejor película británica

Ganadora: Hamnet

Mejor dirección

Ganador: Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Mejor actriz

Ganadora: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor actor

Ganador: Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear)

Mejor actriz secundaria

Ganadora: Wunmi Mosaku – Los pecadores

Mejor actor secundario

Ganador: Sean Penn – Una batalla tras otra

Mejor casting

Ganadora: Incontrolable (I Swear)

Mejor guion original

Ganadora: Los pecadores

Mejor guion adaptado

Ganadora: Una batalla tras otra

Mejor fotografía

Ganadora: Una batalla tras otra

Mejor montaje

Ganadora: Una batalla tras otra

Mejor banda sonora original

Ganadora: Los pecadores

Mejor diseño de producción

Ganadora: Frankenstein

Mejor diseño de vestuario

Ganadora: Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería

Ganadora: Frankenstein

Mejor sonido

Ganadora: F1: La película

Mejores efectos especiales visuales

Ganadora: Avatar: Fuego y ceniza

Mejor película de habla no inglesa

Ganadora: Valor sentimental

Mejor película de animación

Ganadora: Zootrópolis 2

Mejor película familiar

Ganadora: Boong

Mejor documental

Ganadora: Mr. Nobody contra Putin

Mejor cortometraje

Ganadora: This Is Endometriosis

Mejor cortometraje de animación

Ganadora: Two Black Boys in Paradise

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

Ganadora: La sombra de mi padre

Premio Rising Star (Estrella emergente)

Ganador: Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear)

La edición 2026 dejó claro que el equilibrio entre riesgo creativo y excelencia técnica sigue definiendo a las producciones que marcan conversación global. Una noche que no sólo celebró nombres propios, sino películas destinadas a permanecer en la discusión cinematográfica más allá de la temporada de premios.