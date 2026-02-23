Suscríbete
BAFTA 2026: la lista completa de ganadores

Todos los ganadores de los BAFTA 2026 en una edición que coronó a Una batalla tras otra y reconoció a Jessie Buckley y Robert Aramayo en las categorías principales

Febrero 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
EE BAFTA Film Awards 2026 - Backstage

Iona Wolff/BAFTA via Getty Images

La edición 2026 de los BAFTA Awards confirmó lo que la temporada ya anticipaba: el cine de autor con músculo narrativo y ambición técnica marcó el ritmo de la industria. La gran vencedora fue Una batalla tras otra, que no sólo obtuvo el premio a Mejor película, sino que dominó varias de las categorías centrales, consolidándose como el título más influyente del año.

En dirección, el reconocimiento fue para Paul Thomas Anderson, también por Una batalla tras otra, mientras que en actuación los reflectores se centraron en Jessie Buckley, premiada por Hamnet, y en Robert Aramayo, quien se llevó el galardón a Mejor actor por Incontrolable (I Swear) y también fue distinguido como Rising Star.

En el apartado técnico, Frankenstein destacó con múltiples premios, mientras que Los pecadores brilló en guion original y banda sonora. La categoría internacional reconoció a Valor sentimental, y en animación el premio fue para Zootrópolis 2.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Lista completa de ganadores BAFTA 2026

Mejor película
Ganadora: Una batalla tras otra
Mejor película británica
Ganadora: Hamnet
Mejor dirección
Ganador: Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
Mejor actriz
Ganadora: Jessie Buckley – Hamnet
Mejor actor
Ganador: Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear)
Mejor actriz secundaria
Ganadora: Wunmi Mosaku – Los pecadores
Mejor actor secundario
Ganador: Sean Penn – Una batalla tras otra
Mejor casting
Ganadora: Incontrolable (I Swear)
Mejor guion original
Ganadora: Los pecadores
Mejor guion adaptado
Ganadora: Una batalla tras otra
Mejor fotografía
Ganadora: Una batalla tras otra
Mejor montaje
Ganadora: Una batalla tras otra
Mejor banda sonora original
Ganadora: Los pecadores
Mejor diseño de producción
Ganadora: Frankenstein
Mejor diseño de vestuario
Ganadora: Frankenstein
Mejor maquillaje y peluquería
Ganadora: Frankenstein
Mejor sonido
Ganadora: F1: La película
Mejores efectos especiales visuales
Ganadora: Avatar: Fuego y ceniza
Mejor película de habla no inglesa
Ganadora: Valor sentimental
Mejor película de animación
Ganadora: Zootrópolis 2
Mejor película familiar
Ganadora: Boong
Mejor documental
Ganadora: Mr. Nobody contra Putin
Mejor cortometraje
Ganadora: This Is Endometriosis
Mejor cortometraje de animación
Ganadora: Two Black Boys in Paradise
Mejor debut de un escritor, director o productor británico
Ganadora: La sombra de mi padre
Premio Rising Star (Estrella emergente)
Ganador: Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear)

La edición 2026 dejó claro que el equilibrio entre riesgo creativo y excelencia técnica sigue definiendo a las producciones que marcan conversación global. Una noche que no sólo celebró nombres propios, sino películas destinadas a permanecer en la discusión cinematográfica más allá de la temporada de premios.

bafta
Eurídice Aiymet Garavito García
