Todos los ganadores de los Grammy 2026

La 68ª edición de los GRAMMY confirmó que el panorama musical actual ya no responde a una sola narrativa. La ceremonia de 2026 puso en primer plano un ecosistema donde conviven trayectorias consolidadas, proyectos emergentes y propuestas que desafían las fronteras tradicionales de género, idioma y formato. Más que una noche de consagración, esta edición fue una fotografía precisa del momento que atraviesa la industria: plural, cambiante y cada vez más consciente de su alcance global.

Los premios reflejaron una industria que valora tanto la solidez artística como la capacidad de conectar con audiencias diversas. Producciones cuidadas, discursos personales y decisiones estéticas bien definidas marcaron el pulso de una edición que apostó por la relevancia cultural antes que por la previsibilidad. Hubo espacio para la innovación sonora, pero también para el reconocimiento de carreras que han sabido evolucionar sin perder identidad.

En este contexto, los GRAMMY 2026 funcionaron como un termómetro: señalaron qué sonidos están marcando agenda, qué voces están influyendo en la conversación y qué formas de creación están ganando legitimidad dentro y fuera del mainstream. La lista de ganadores no sólo reconoce logros individuales, también ayuda a entender hacia dónde se mueve la música hoy.

Lista de ganadores Grammy 2026

GENERAL (Campo General)

Grabación del Año – DtMF — Bad Bunny Álbum del Año –

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Canción del Año – Abracadabra — Lady Gaga Mejor

Artista Nuevo – Olivia Dean

POP Y DANCE/ELECTRÓNICA

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo – Defying Gravity — Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor Grabación Dance/Electrónica – End of Summer — Tame Impala

Mejor Grabación de Dance Pop – Abracadabra — Lady Gaga

Mejor Álbum de Pop Vocal – Swag — Justin Bieber

Mejor Álbum de Dance/Electrónica – Eusexua — FKA Twigs

Mejor Grabación Remezclada (No Clásico) – Abracadabra (remezcla de Gesaffelstein) — Gesaffelstein / Lady Gaga

ROCK / METAL / ALTERNATIVO

Mejor Interpretación de Rock – Changes (Live from Villa Park) Back to the Beginning — Yungblud con banda

Mejor Interpretación de Metal – Birds — Turnstile

Mejor Canción de Rock – As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails

Mejor Álbum de Rock – Never Enough — Turnstile

Mejor Interpretación de Música Alternativa – Alone — The Cure

Mejor Álbum de Música Alternativa – Songs of a Lost World — The Cure

R&B, RAP Y POESÍA HABLADA

Mejor Interpretación de R&B – Folded — Kehlani

Mejor Interpretación de R&B Tradicional – Vibes Don’t Lie — Leon Thomas

Mejor Canción de R&B – Folded — Kehlani

Mejor Álbum de R&B – Mutt — Leon Thomas

Mejor Interpretación de Rap – Chains & Whips — Clipse con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Mejor Interpretación de Rap Melódico – Luther — Kendrick Lamar y SZA

Mejor Canción de Rap – TV Off — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Mejor Álbum de Rap – Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T y Malice

Mejor Álbum de Poesía Hablada – Words for Days Vol. 1 — Mad Skillz

LATINO / GLOBAL / MUNDIAL

Mejor Álbum de Pop Latino – Cancionera — Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Urbana – DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina – Papota — Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Álbum de Música Mexicana (incluye tejano) – Palabra de to’s (seca) — Carín León

Mejor Álbum Latino Tropical – Raíces — Gloria Estefan

Mejor Interpretación de Música Global – Eoo — Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Global – Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor Interpretación de Música Africana – Push 2 Start — Tyla

Mejor Álbum de Reggae – Blxxd & Fyah — Keznamdi

Mejor Álbum de New Age, Ambient o Canto – Nomadica — Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality

PAÍS / RAÍCES / AMERICANA / BLUES / FOLK

Mejor Interpretación de Country Solista – Bad as I Used to Be — Chris Stapleton

Mejor Interpretación de Country de Dúo o Grupo – Amen — Shaboozey y Jelly Roll

Mejor Canción de Country – Bitin’ List — Tyler Childers

Mejor Álbum de Country Tradicional – Ain’t in It for My Health — Zach Top

Mejor Álbum de Country Contemporáneo – Patterns — Kelsea Ballerini

Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses – Beautiful Strangers — Mavis Staples

Mejor Álbum de Americana – Big Money — Jon Batiste Mejor Álbum de Bluegrass – Highway Prayers — Billy Strings

Mejor Álbum de Blues Tradicional – Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo – Preacher Kids — Robert Randolph

JAZZ / POP TRADICIONAL / INSTRUMENTAL / TEATRO MUSICAL

Mejor Interpretación de Jazz – Windows — Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor Álbum de Jazz Vocal – Elemental — Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap

Mejor Álbum de Jazz Instrumental – Southern Nights — Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz – Without Further Ado, Vol 1 — Christian McBride Big Band

Mejor Álbum de Jazz Latino – A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

Mejor Álbum de Jazz Alternativo – Live-Action — Nate Smith Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional – A Matter of Time — Laufey

Mejor Álbum de Teatro Musical – Buena Vista Social Club

GÓSPEL / CRISTIANA / MÉDIA

Mejor Interpretación o Canción de Góspel – Come Jesus Come — CeCe Winans con Shirley Caesar

Mejor Interpretación o Canción de Música Cristiana Contemporánea – Hard Fought Hallelujah — Brandon Lake y Jelly Roll

Mejor Álbum de Góspel – Heart of Mine — Darrel Walls y PJ Morton

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea – Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed

Mejor Álbum de Raíces de Góspel – I Will Not Be Moved (Live) — The Brooklyn Tabernacle Choir

SONIDO / MÚLTIPLES MEDIOS

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales – Sinners — Ludwig Göransson

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos – Sword of the Sea — Austin Wintory

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales – Golden (de KPop Demon Hunters) — Ejae y Mark Sonnenblick

Mejor Película Musical – Music by John Williams — John Williams

Mejor Video Musical – Anxiety — Doechii Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales – Sinners

PRODUCCIÓN, INGENIERÍA, COMPOSICIÓN Y OTRAS

Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico – That Wasn’t a Dream — Joseph Lorge y Blake Mills

Mejor Ingeniería de Álbum, Clásico – Cerrone: Don’t Look Down — Mike Tierney y Alan Silverman

Mejor Diseño de Empaque – Chromakopia

MERITO Y PREMIOS ESPECIALES

MusiCares Persona del Año – Mariah Carey

Dr. Dre Global Impact Award – Pharrell Williams

Black Music Icon Award – Brandy; Kirk Franklin

Lifetime Achievement Award – Carlos Santana; Chaka Khan; Cher; Fela Kuti; Paul Simon; Whitney Houston

Trustees Award – Bernie Taupin; Eddie Palmieri; Sylvia Rhone

Technical Grammy Award – John Chowning

Harry Belafonte Best Song for Social Change Award – Ice Cream Man — Raye