Todos los ganadores de los Grammy 2026

La 68ª edición de los GRAMMY confirmó que el panorama musical actual ya no responde a una sola narrativa. La ceremonia de 2026 puso en primer plano un ecosistema donde conviven trayectorias consolidadas, proyectos emergentes y propuestas que desafían las fronteras tradicionales de género, idioma y formato. Más que una noche de consagración, esta edición fue una fotografía precisa del momento que atraviesa la industria: plural, cambiante y cada vez más consciente de su alcance global.
Los premios reflejaron una industria que valora tanto la solidez artística como la capacidad de conectar con audiencias diversas. Producciones cuidadas, discursos personales y decisiones estéticas bien definidas marcaron el pulso de una edición que apostó por la relevancia cultural antes que por la previsibilidad. Hubo espacio para la innovación sonora, pero también para el reconocimiento de carreras que han sabido evolucionar sin perder identidad.
En este contexto, los GRAMMY 2026 funcionaron como un termómetro: señalaron qué sonidos están marcando agenda, qué voces están influyendo en la conversación y qué formas de creación están ganando legitimidad dentro y fuera del mainstream. La lista de ganadores no sólo reconoce logros individuales, también ayuda a entender hacia dónde se mueve la música hoy.
Lista de ganadores Grammy 2026
GENERAL (Campo General)
Grabación del Año – DtMF — Bad Bunny Álbum del Año –
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
Canción del Año – Abracadabra — Lady Gaga Mejor
Artista Nuevo – Olivia Dean
POP Y DANCE/ELECTRÓNICA
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo – Defying Gravity — Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor Grabación Dance/Electrónica – End of Summer — Tame Impala
Mejor Grabación de Dance Pop – Abracadabra — Lady Gaga
Mejor Álbum de Pop Vocal – Swag — Justin Bieber
Mejor Álbum de Dance/Electrónica – Eusexua — FKA Twigs
Mejor Grabación Remezclada (No Clásico) – Abracadabra (remezcla de Gesaffelstein) — Gesaffelstein / Lady Gaga
ROCK / METAL / ALTERNATIVO
Mejor Interpretación de Rock – Changes (Live from Villa Park) Back to the Beginning — Yungblud con banda
Mejor Interpretación de Metal – Birds — Turnstile
Mejor Canción de Rock – As Alive as You Need Me to Be — Nine Inch Nails
Mejor Álbum de Rock – Never Enough — Turnstile
Mejor Interpretación de Música Alternativa – Alone — The Cure
Mejor Álbum de Música Alternativa – Songs of a Lost World — The Cure
R&B, RAP Y POESÍA HABLADA
Mejor Interpretación de R&B – Folded — Kehlani
Mejor Interpretación de R&B Tradicional – Vibes Don’t Lie — Leon Thomas
Mejor Canción de R&B – Folded — Kehlani
Mejor Álbum de R&B – Mutt — Leon Thomas
Mejor Interpretación de Rap – Chains & Whips — Clipse con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor Interpretación de Rap Melódico – Luther — Kendrick Lamar y SZA
Mejor Canción de Rap – TV Off — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
Mejor Álbum de Rap – Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T y Malice
Mejor Álbum de Poesía Hablada – Words for Days Vol. 1 — Mad Skillz
LATINO / GLOBAL / MUNDIAL
Mejor Álbum de Pop Latino – Cancionera — Natalia Lafourcade
Mejor Álbum de Música Urbana – DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina – Papota — Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Álbum de Música Mexicana (incluye tejano) – Palabra de to’s (seca) — Carín León
Mejor Álbum Latino Tropical – Raíces — Gloria Estefan
Mejor Interpretación de Música Global – Eoo — Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Global – Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor Interpretación de Música Africana – Push 2 Start — Tyla
Mejor Álbum de Reggae – Blxxd & Fyah — Keznamdi
Mejor Álbum de New Age, Ambient o Canto – Nomadica — Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality
PAÍS / RAÍCES / AMERICANA / BLUES / FOLK
Mejor Interpretación de Country Solista – Bad as I Used to Be — Chris Stapleton
Mejor Interpretación de Country de Dúo o Grupo – Amen — Shaboozey y Jelly Roll
Mejor Canción de Country – Bitin’ List — Tyler Childers
Mejor Álbum de Country Tradicional – Ain’t in It for My Health — Zach Top
Mejor Álbum de Country Contemporáneo – Patterns — Kelsea Ballerini
Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses – Beautiful Strangers — Mavis Staples
Mejor Álbum de Americana – Big Money — Jon Batiste Mejor Álbum de Bluegrass – Highway Prayers — Billy Strings
Mejor Álbum de Blues Tradicional – Ain’t Done with the Blues — Buddy Guy
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo – Preacher Kids — Robert Randolph
JAZZ / POP TRADICIONAL / INSTRUMENTAL / TEATRO MUSICAL
Mejor Interpretación de Jazz – Windows — Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor Álbum de Jazz Vocal – Elemental — Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
Mejor Álbum de Jazz Instrumental – Southern Nights — Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz – Without Further Ado, Vol 1 — Christian McBride Big Band
Mejor Álbum de Jazz Latino – A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
Mejor Álbum de Jazz Alternativo – Live-Action — Nate Smith Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional – A Matter of Time — Laufey
Mejor Álbum de Teatro Musical – Buena Vista Social Club
GÓSPEL / CRISTIANA / MÉDIA
Mejor Interpretación o Canción de Góspel – Come Jesus Come — CeCe Winans con Shirley Caesar
Mejor Interpretación o Canción de Música Cristiana Contemporánea – Hard Fought Hallelujah — Brandon Lake y Jelly Roll
Mejor Álbum de Góspel – Heart of Mine — Darrel Walls y PJ Morton
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea – Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
Mejor Álbum de Raíces de Góspel – I Will Not Be Moved (Live) — The Brooklyn Tabernacle Choir
SONIDO / MÚLTIPLES MEDIOS
Mejor Banda Sonora para Medios Visuales – Sinners — Ludwig Göransson
Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos – Sword of the Sea — Austin Wintory
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales – Golden (de KPop Demon Hunters) — Ejae y Mark Sonnenblick
Mejor Película Musical – Music by John Williams — John Williams
Mejor Video Musical – Anxiety — Doechii Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales – Sinners
PRODUCCIÓN, INGENIERÍA, COMPOSICIÓN Y OTRAS
Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico – That Wasn’t a Dream — Joseph Lorge y Blake Mills
Mejor Ingeniería de Álbum, Clásico – Cerrone: Don’t Look Down — Mike Tierney y Alan Silverman
Mejor Diseño de Empaque – Chromakopia
MERITO Y PREMIOS ESPECIALES
MusiCares Persona del Año – Mariah Carey
Dr. Dre Global Impact Award – Pharrell Williams
Black Music Icon Award – Brandy; Kirk Franklin
Lifetime Achievement Award – Carlos Santana; Chaka Khan; Cher; Fela Kuti; Paul Simon; Whitney Houston
Trustees Award – Bernie Taupin; Eddie Palmieri; Sylvia Rhone
Technical Grammy Award – John Chowning
Harry Belafonte Best Song for Social Change Award – Ice Cream Man — Raye