Actores y actrices que marcaron el cine, pero nunca se llevaron un Óscar

Interpretaciones memorables y carreras influyentes: estas figuras del cine siguen sin un Óscar competitivo pese a su impacto en la industria

Marzo 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
98th Oscars Nominations Announcement

Gilbert Flores/Variety via Getty Images

El Óscar suele interpretarse como la consagración definitiva dentro de la industria del cine, sin embargo, la historia de la Academia demuestra que el talento y la influencia cultural no siempre se traducen en una estatuilla. A lo largo de las décadas, varias figuras centrales del cine han construido carreras extraordinarias sin ganar nunca un premio competitivo de la Academia, incluso después de múltiples nominaciones.

Al revisar esta lista, queda claro que el reconocimiento institucional no siempre coincide con la huella que un actor o actriz deja en la pantalla.

La ausencia de un Óscar no disminuye el peso de estas carreras. En muchos casos, sus interpretaciones continúan siendo estudiadas, citadas y celebradas por críticos y cineastas. La historia del cine demuestra que el verdadero legado de un actor no depende únicamente de una ceremonia anual, sino de las películas que permanecen en la memoria colectiva del público.

1

Glenn Close

Entre los casos más comentados aparece el de Glenn Close. Con ocho nominaciones al Óscar, es una de las intérpretes más reconocidas que nunca ha ganado el premio. Su trabajo en películas como Fatal Attraction, Dangerous Liaisons y The Wife demuestra una capacidad interpretativa que ha definido generaciones de cine dramático. Cada nueva nominación ha reavivado la conversación sobre su ausencia en la lista de ganadores.

2

Amy Adams

La carrera de Amy Adams es otro ejemplo notable. Ha sido nominada en seis ocasiones por actuaciones que abarcan desde drama hasta comedia, con títulos como American Hustle, Arrival y The Master. Su presencia constante en proyectos ambiciosos y su versatilidad interpretativa la han convertido en una de las actrices más respetadas de su generación, aun sin haber obtenido la estatuilla.

3

Peter O’Toole

En la historia del cine, el nombre de Peter O’Toole ocupa un lugar especial. Fue nominado ocho veces al Óscar por interpretaciones que hoy forman parte del canon cinematográfico, especialmente su papel en Lawrence of Arabia. Aunque nunca ganó en competencia, la Academia le otorgó un Óscar honorario en 2003 como reconocimiento a su trayectoria.

4

Edward Norton

El trabajo de Edward Norton también suele aparecer en estas conversaciones. Desde su debut en Primal Fear hasta interpretaciones posteriores en American History X o Birdman, Norton ha sido nominado en tres ocasiones. Su estilo intenso y meticuloso ha consolidado una filmografía influyente dentro del cine contemporáneo.

5

Saoirse Ronan

Entre las generaciones más recientes destaca Saoirse Ronan. A pesar de su juventud, ha acumulado múltiples nominaciones por películas como Brooklyn, Lady Bird y Little Women. Cada uno de esos trabajos ha reforzado su posición como una de las actrices más consistentes del cine actual, aunque el premio aún no llega.

Oscar celebridades
Eurídice Aiymet Garavito García
